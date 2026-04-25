Cuánto sale un Nissan Kicks con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los SUV compactos más tecnológicos del mercado local y viene de estrenar generación con más tamaño, motor turbo y mayor equipamiento de seguridad.
El Nissan Kicks 2026 representa un salto generacional importante dentro del segmento de los SUV en Argentina. Importado desde Brasil y desarrollado sobre la plataforma CMF-B High Performance, el modelo creció en dimensiones, incorporó motorización turbo y elevó su nivel tecnológico respecto de la generación anterior. ¿Cuál es su precio actualizado en abril 2026?
Dentro del portafolio de Nissan en el país, el nuevo Kicks se posiciona por encima del Kicks Play, que continúa como alternativa de entrada al mundo SUV de la marca. La nueva generación apunta a un usuario que prioriza seguridad activa, conectividad avanzada y mayor espacio interior sin saltar a un segmento superior.
Además, el rediseño estructural permitió mejorar la habitabilidad trasera y ampliar la capacidad de baúl hasta los 470 litros, una cifra destacada dentro del segmento y superior incluso a varios sedanes medianos.
Nissan Kicks: cómo le fue en los patentamientos en 2026
Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Nissan Kicks mantiene presencia dentro del segmento SUV compacto durante el primer trimestre del año, con un desempeño sostenido dentro de un mercado donde crece la competencia entre modelos regionales.
En el mes de marzo, Nissan Kicks registró 458 patentamientos, mientras que en el acumulado anual (enero-marzo 2026) la cifra asciende a 1.578 patentamientos.
En marzo de 2026 se patentaron 48.972 autos 0 km en Argentina, con un leve crecimiento interanual del 1,2%, mientras que el acumulado anual todavía refleja una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.
Nissan Kicks 2026: versiones y características
El nuevo Nissan Kicks se ofrece en tres configuraciones en el mercado argentino, todas equipadas con el nuevo motor turbo 1.0 y caja automática de doble embrague.
Kicks Sense
Es la versión de entrada de gama. Incluye:
- Llantas de 17 pulgadas
- Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas
- Control crucero inteligente
- Asistente de mantenimiento de carril
- Freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold
- Levas al volante
Kicks Advance
Agrega:
- Cargador inalámbrico
- Barras de techo
- Encendido remoto del motor
Kicks Exclusive
Es la versión más equipada de la gama. Incorpora:
- Techo solar panorámico
- Llantas de 19 pulgadas
- Instrumental digital de 12,3 pulgadas
- Iluminación ambiental
- Sensores delanteros
- Sistema de audio Bose Personal Plus
- Paquete completo de asistencias a la conducción
A nivel mecánico, toda la gama utiliza el motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, asociado a una transmisión automática DCT de doble embrague con modo manual mediante levas al volante.
Cuánto cuesta un Nissan Kicks en abril 2026
Estos son los valores actualizados del Nissan Kicks en Argentina para abril de 2026:
- Nissan Kicks Sense: $52.990.000
- Nissan Kicks Advance: $57.990.000
- Nissan Kicks Exclusive: $59.990.000
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