La eliminación de impuestos, el dólar planchado y la caída en las ventas generó rebajas en los valores de muchos modelos de autos 0Km : cuánto cuestan ahora.

Los 15 autos 0 km que bajaron sus precios en lo que va de 2026: ¿cuánto cuestan ahora?

Pese a que la inflación superó el 9% en los primeros tres meses del año, los precios de los autos 0 KM no se movieron . Incluso, varios modelos bajaron sus valores . Este combo, sumado a algunos planes de financiamiento muy atractivos y el valor del dólar “congelado”, lleva a plantear si es un buen momento para comprar un vehículo nuevo .

Sobre los motivos de la reducción de los valores, el principal está relacionado con la eliminación de un impuesto interno , algo que principalmente repercutió en modelos de altos precios , ya que el gravamen que quedaba activo impactaba sobre vehículos con valores de listas superiores a los 120 millones de pesos.

Sin embargo, entre las rebajas también figuran vehículos que no estaban alcanzados por este gravamen. En estos casos, el descuento obedece más a una respuesta al freno en las ventas o a nuevas estrategias de cada marca.

Además, el acuerdo de comercio con Estados Unidos que permitirá traer hasta 10.000 unidades por año sin pagar el arancel de importación del 35%, también se empieza a reflejar en varias listas oficiales. "Si no se mueve el tipo de cambio, esto va a seguir en esta línea”, afirmaron fuentes del sector automotriz.

peugeot 5008 1 El Peugeot 5008 tuvo una rebaja de casi 15% en lo que va del año.

Los más de 100 modelos de autos 0 KM que bajaron sus precios en 2026

Más de 100 modelos mostraron una reducción de sus valores en los primeros tres meses del año.

Estos son los 15 modelos con las rebajas más importantes en dólares:

Ford Mustang GT: de US$ 90.000 a US$ 65.000 (−27,8%)

Ford Bronco: de US$ 100.000 a US$74.000 (−26,0%)

Mercedes-AMG GLE 53 Coupé: de US$240.000 a US$179.900 (−25%)

Ford Mustang Dark Horse: de US$97.000 a US$75.000 (−22,7%)

Volvo XC90 Core AWD: de US$154.900 a US$122.900 (−20,7%)

Volvo XC90 Plus AWD: de US$174.900 a US$139.900 (−20,0%)

DS 7 E-Tense (PHEV): de US$ 90.000 a US$72.000 (−20,0%)

Mercedes-Benz GLE 450: de US$205.000 a US$164.900 (−19,6%)

BMW X4 xDrive30i: de US$106.900 a US$86.100 (−19,5%)

Porsche 911 GT3: de US$539.500 a US$ 437.300 (−18,9%)

Porsche 911 Turbo S: de US$682.400 a US$554.000 (−18,8%)

Porsche 911 Carrera 4 GTS: de US$480.200 a US$390.000 (−18,8%)

Porsche 911: de US$327.700 a US$266.700 (−18,6%)

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid: de US$514.800 a US$422.000 (−18%)

Porsche Cayenne Turbo GT Coupe: de US$473.000 a 388.000 (−18%)

Peugeot 408 El Peugeot 408 está entre los modelos que más bajaron en el arranque de 2026. Stellantis

Estos son los 15 modelos con las rebajas más importantes en pesos:

Titano Endurance 4x2 MT: de $50.230.000 a $39.900.000 (−20,6%)

Fiat 600 Hybrid: de $48.990.000 a $39.950.000 (−18,5%)

Peugeot 5008 GT: $82.230.000 a $70.717.800 (−14%)

Peugeot 408 GT: de $74.650.000 a $64.945.500 (−13%)

VW Tiguan R-Line 250TSI: de $88.748.800 a $81.647.800 (−8%)

VW Tiguan Life 250TSI: de $84.320.800 a 77.574.100 (−8%)

VW Vento GLI 350TSI: de $77.818.800 a $72.746.050 (−6,5%)

VW Amarok Comfortline 4x2 MT: de $64.638.750 a $60.969.000 (−5,7%)

VW Amarok Trendline 4x4 MT: de $67.471.800 a $63.653.650 (−5,7%)

VW Amarok Highline 4x2 MT: de $71.498.850 a $67.471.000 (−5,6%)

VW Amarok Trendline 4x2 MT: de $58.255.550 a $54.980.250 (−5,6%)

VW Amarok Highline 4x2 AT: de $78.478.350 a $74.071.550 (−5,6%)

VW Amarok Comfortline 4x2 AT: de $70.562.650 a $66.629.600 (−5,6%)

VW Amarok Black Style V6 4x4 AT: de $105.156.800 a $99.370.900 (−5,5%)

VW Amarok Comfortline V6 4x4 AT: de $83.783.950 a $79.179.500 (−5,5%)

Fiat 600 Hybrid El Fiat 600 Hybrid, entre los vehículos que bajaron sus precios en el año. Stellantis

Cuáles fueron los modelos más vendidos en marzo 2026 y en el primer trimestre

En marzo 2026, se patentaron 48.972 vehículos cero kilómetro, lo que representa una suba de 1,2% contra las 48.389 unidades de igual mes del año anterior, y también marca un repunte 16,5% en comparación con febrero 2026. De todos modos, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), el primer trimestre cerró con 157.455 patentamientos, lo que representa un 3,1% menos que en el mismo período del año pasado.

En el tercer mes del año, los modelos más vendidos fueron el Peugeot 208 (2.245 unidades) seguido por la Toyota Hilux (2.194) y el Fiat Cronos (1.760), mientras que el acumulado del primer trimestre de 2026 lo encabezó la Hilux (7.819 unidades vendidas entre enero y marzo), seguida por el 208 (7.077) y el Cronos (7.042).