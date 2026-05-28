Qué quiere decirnos el auto cuando aparece una tortuga en el tablero y por qué es importante

No es una falla cualquiera y tampoco conviene ignorarla: cuando lo vemos, el vehículo ya empezó a protegerse.

¿Qué ocurre cuando aparece el símbolo de un tortuga en el tablero de un auto? Foto: Freepik

La tecnología sumó cada vez más símbolos y alertas en el tablero de los autos modernos , pero hay uno que todavía desconcierta a muchos conductores: la famosa tortuga naranja . Aunque puede parecer un detalle menor, en realidad es una advertencia importante vinculada al rendimiento del vehículo y al estado de la batería.

Este ícono suele aparecer principalmente en autos eléctricos , aunque algunos modelos híbridos también pueden mostrarlo en determinadas situaciones. Cuando se activa, el auto entra en un modo de protección que reduce considerablemente sus prestaciones para evitar daños mecánicos o eléctricos.

En Argentina no es un testigo demasiado conocido todavía porque el parque de autos eléctricos sigue siendo chico , pero con el crecimiento de modelos electrificados empieza a verse cada vez más. Y entender qué significa puede evitar problemas mayores o incluso una situación riesgosa en plena autopista.

Qué significa la tortuga que aparece en el tablero

El llamado “modo tortuga” es una función de seguridad que activa automáticamente el sistema de gestión de batería cuando detecta niveles críticos de carga o algún inconveniente técnico. En los autos eléctricos suele encenderse cuando queda menos del 5% de batería, aunque en muchos modelos modernos recién aparece por debajo del 2%.

SUV tortuga Los autos comienzan a perder potencia cuando entran en "modo tortuga". IA

Cuando el sistema entra en este modo, el vehículo limita la potencia disponible. Eso significa que acelera mucho menos y que la velocidad máxima puede bajar de forma drástica, en algunos casos hasta unos 30 o 50 km/h. En el tablero aparece el símbolo de una tortuga, justamente para representar que el auto comenzará a desplazarse lentamente.

La idea principal es proteger la batería de tracción, que es el componente más caro de un auto eléctrico. Una descarga total puede deteriorar las celdas de forma permanente, por eso el vehículo restringe el funcionamiento para conservar la poca energía restante y darle al conductor algunos kilómetros extra para llegar a un cargador o detenerse en un lugar seguro.

No siempre significa que se quedó sin batería

Aunque la causa más común es una batería casi agotada, no es el único motivo por el que puede aparecer la tortuga en el tablero. Las temperaturas extremas también pueden activar este modo. Tanto el frío intenso como el calor excesivo afectan el rendimiento de las baterías y reducen temporalmente su capacidad útil.

También puede encenderse ante una falla en el sistema eléctrico o en el sistema de refrigeración de la batería. Algunas marcas utilizan el modo tortuga como una especie de “modo emergencia”, similar al conocido "limp mode" de los autos nafteros.

Modo tortuga auto electrico Algunos autos llegan a recorrer entre 3 y 5 kilómetros más cuando se activa el modo tortuga. IA

En ciertos modelos híbridos o a combustión, el símbolo aparece cuando queda muy poco combustible o cuando el motor detecta una anomalía mecánica importante. En esos casos, el vehículo también reduce prestaciones para evitar daños mayores.

Qué hacer si aparece la tortuga mientras se maneja

Lo primero es mantener la calma. El auto no se va a detener inmediatamente, aunque sí empezará a perder potencia de forma progresiva. La recomendación es reducir la velocidad, evitar aceleraciones bruscas y buscar un punto de carga o un lugar seguro para detenerse.

En muchos casos todavía quedan algunos kilómetros de autonomía disponibles. Dependiendo del modelo y de cómo se conduzca, algunos autos pueden recorrer entre 3 y 5 kilómetros adicionales antes de apagarse completamente.

Si el símbolo aparece aun teniendo suficiente batería, lo más recomendable es llevar el vehículo a revisión técnica. Podría tratarse de un problema en el sistema de gestión electrónica o en la batería. Ignorarlo puede derivar en una falla más seria y costosa.