Vuelve Smart a la Argentina: cómo son los nuevos city cars que traerá Mercedes-Benz

La marca de los famosos city cars vuelve de la mano del representante de Mercedes-Benz. Cómo es la nueva familia de modelos.

La marca Smart, creadora de los city cars más famosos del mundo, vuelve a la Argentina de la mano de Prestige Auto , representante de Mercedes-Benz en el mercado local. Tras varios años de ausencia (se retiró en 2019), el regreso no será con los modelos urbanos clásicos que hicieron famosa a la firma, sino con una nueva generación de vehículos eléctricos.

Durante años, Smart tuvo presencia en el país con sus icónicos modelos Fortwo, identificados por su tamaño muy reducido, pensado 100% para la ciudad. Sin embargo, la salida de la firma del mercado local se dio en un contexto complejo para las importaciones. Hoy, el escenario es diferente y por eso Prestige Auto busca ampliar su portafolio con el regreso de Smart.

El nuevo desembarco estará a cargo de la firma que es representante oficial de Mercedes-Benz en Argentina, que se convierte así en el importador oficial de Smart. Esto marcará un punto de inflexión para la marca, que desde agosto operará con una estructura diferente, pero con el respaldo indirecto de Mercedes-Benz, que sigue siendo un actor clave en el desarrollo global de la compañía.

El relanzamiento llegará con una gama completamente renovada. Desde su reconfiguración global, Smart dejó de ser una marca exclusivamente europea y pasó a estar gestionada en conjunto con el grupo chino Geely, lo que permitió acelerar el desarrollo de nuevos modelos eléctricos y ampliar su alcance en distintos mercados.

Smart 3 Smart #3. Smart

Smart y Mercedes-Benz: cómo será el regreso con nuevos modelos eléctricos

El regreso de Smart a la Argentina estará marcado por una nueva generación de vehículos, encabezada por los modelos #1 y #3, el #5. Estos autos representan un cambio total respecto a los antiguos city cars, ya que ahora se posicionan como SUV compactos eléctricos, con mayor tamaño, más equipamiento y una propuesta tecnológica avanzada.

Smart 1 Smart #1. Smart

El Smart #1, por ejemplo, es un SUV del segmento B que combina diseño moderno con una mecánica 100% eléctrica. Ofrece una autonomía que puede superar los 400 kilómetros según el ciclo WLTP, que lo convierte en una opción viable no solo para la ciudad, sino también para trayectos más largos. Además, incorpora sistemas de asistencia a la conducción y conectividad de última generación.

Smart 5 Smart #5. Smart

Por su parte, el Smart #3 apunta a un perfil más deportivo, con una silueta tipo coupé y una estética más agresiva. Este modelo también es eléctrico y comparte plataforma con el #1, aunque se diferencia por su orientación hacia un público que busca diseño y prestaciones.

El tercer modelo previsto es el Smart #5, el más grande y ambicioso de la nueva gama. A diferencia del #1 y el #3, este SUV apunta a un segmento superior, con una carrocería más familiar, mayor espacio interior y un planteo más aventurero. También será 100% eléctrico y se posicionará como la opción más completa de Smart, con más autonomía, tecnología y prestaciones para competir entre los SUV eléctricos premium.

Smart 1 Smart #1. Smart

El rol de Mercedes-Benz sigue siendo clave en la compañía. Si bien la marca alemana ya no tiene el control total de Smart (marca que nació en los años 90 como un proyecto junto con Swatch), continúa aportando su experiencia en diseño y calidad, lo que se traduce en vehículos con estándares elevados en terminaciones, seguridad y tecnología.

Smart 1 Brabus Smart #1 Brabus. Smart

“Firmamos el acuerdo con Smart y, a partir de agosto, vamos a distribuir todo el line-up, incluyendo a las versiones deportivas de Brabus”, adelantó Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto. Y agregó: “Los service y la atención a los clientes serán a través de los concesionarios Mercedes-Benz".

El regreso de Smart abarca un cambio de paradigma: ya no se trata solo de autos pequeños para la ciudad, sino de una propuesta más ambiciosa, que combina electrificación, diseño y tecnología, con el respaldo histórico de Mercedes-Benz.