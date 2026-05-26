Escándalo en Ferrari: su último modelo hace caer las acciones y hasta piden quitarle el Cavallino

La marca acaba de presentar su primer deportivo 100% eléctrico. Pero el impacto no fue el esperado: lo comparan con un modelo chino.

El reciente lanzamiento de la Ferrari Luce, el primer modelo eléctrico del Cavallino Rampante, está generando un verdadero revuelo en la industria automotriz, en el mundo ferrarista e, incluso, en los mercados financieros. Lo que iba ser un paso histórico para la marca italiana —la presentación de su primer modelo 100% eléctrico— terminó desatando una ola de críticas, dudas y hasta una fuerte caída en las acciones de la compañía.

La Ferrari Luce , presentada como el futuro de la marca de Maranello, quedó lejos del impacto que naturalmente generan los deportivos de la marca. Ferrari eligió la Vela de Calatrava, en la Ciudad del Deporte de Roma, para mostrar el Luce exactamente 79 años después de la primera victoria oficial de la marca, conseguida el 25 de mayo de 1947 por el Ferrari 125 S con Franco Cortese al volante.

Pero el mundo ferrarista rápidamente reprobó al modelo diseñado por Jony Ive, nada menos que el diseñador de los famosos Iphone que cambiaron la historia de Apple. El estilo de la Ferrari Luce eléctrica, similar al de los deportivos chinos, no gustó y rápidamente empezó a recibir reprobaciones. Y a eso se suma la motorización 100% eléctrica, que rompe con el ADN deportivo de los históricos V8 y V12 que mantienen viva la tradición de la marca.

Este martes, las acciones de Ferrari se desplomaron hasta un 6,3% en la Bolsa de Milán y los títulos con cotización en Estados Unidos cayeron un 3%. Según un analista del grupo financiero Oddo BHF esta caída no deja lugar a interpretaciones: “Es, con diferencia, la reacción más pronunciada que hemos visto ante el diseño de un automóvil. El mercado ha hablado“, sostuvo ante CNBC.

Ferrari Luce Ferrari Luce. Ferrari

Ferrari Luce: la eléctrica que desató las críticas

Poco parecen importar los atributos de la flamante Ferrari Luce que, desarrollada sobre una plataforma completamente nueva, equipa un sistema de propulsión compuesto por cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda, que entregan una potencia combinada de 1.050 caballos.

Gracias a esta configuración la nueva Luce acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos, mientras que su velocidad máxima supera los 310 km/h. La energía proviene de una batería estructural de 122 kWh desarrollada y fabricada íntegramente en Maranello, que permite una autonomía superior a los 530 kilómetros.

Ferrari Luce Ferrari Luce. Ferrari

Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó desde Luca di Montezemolo, histórico expresidente de Ferrari, quien lanzó una frase contundente: “Es la destrucción de un mito”.

Esta declaración alimentó el malestar entre los fanáticos más tradicionales, que consideran que un Ferrari sin motor a combustión pierde su esencia. En redes sociales y foros especializados, muchos usuarios fueron más allá y hasta plantearon que este modelo no debería llevar el icónico Cavallino Rampante.

“Espero que al menos quiten el Cavallino de ese auto”, reclamó el mismísimo Di Montezemolo. Y ante una consulta sobre la competencia china, el expresidente cerró con ironía: “Sin duda, este es un auto que, al menos, los chinos no nos copiarán”.

Ferrari Luce Ferrari Luce. Ferrari

A nivel producto, la Ferrari Luce propone una ruptura total con la tradición. Se trata de un vehículo completamente eléctrico, con un diseño futurista y tecnología de última generación, pero sin el característico sonido que durante décadas definió a la marca.

Ese punto fue clave en la reacción del público. Ferrari no es solo un auto, es una experiencia emocional. Y en ese sentido, muchos consideran que la Ferrari Luce no logra transmitir lo que históricamente representó la firma italiana.

Sin embargo, desde la compañía defienden la decisión. Sostienen que la electrificación es inevitable y que Ferrari no puede quedar afuera de esa transformación global. El desafío, aseguran, será mantener el ADN de la marca en un contexto completamente distinto.