El baúl del auto tiene una ranura secreta que pocos conocen y es vital en una emergencia: para qué sirve

El mecanismo ya viene incorporado en muchos autos modernos, aunque gran parte de los conductores no sabe que existe.

El el baúl del auto hay un sistemta fundamental para la seguridad que es bueno conocer. Foto: Freepik

Quienes manejan todos los días suelen conocer las funciones básicas de su auto : luces, levantavidrios, climatizador, sensores o cámara de retroceso. Pero hay un detalle de seguridad que pasa desapercibido incluso para muchos conductores con años de experiencia y que puede resultar fundamental en una situación extrema.

Se trata de una pequeña ranura ubicada en la parte interna del portón del baúl . A simple vista parece una pieza menor del sistema de cierre, pero en realidad funciona como un mecanismo de apertura de emergencia pensado para permitir la salida desde el interior del vehículo.

Aunque en redes sociales se volvió viral en los últimos meses gracias a videos de instructores de manejo y autoescuelas, lo cierto es que e ste sistema ya viene incorporado desde hace años en muchos autos modernos . Su objetivo principal es ofrecer una vía de escape alternativa cuando las puertas laterales no pueden abrirse.

Para qué sirve la ranura oculta del baúl

La función de esta ranura es destrabar el portón trasero desde adentro del auto. Puede ser clave después de un choque, un vuelco o cualquier situación en la que las puertas principales queden bloqueadas.

boton seguridad El botón de seguridad en el portón del baúl. IA

En muchos modelos el sistema funciona introduciendo la hebilla metálica del cinturón de seguridad dentro de la ranura. Al hacer presión, el seguro interno se libera y el baúl puede abrirse manualmente desde el interior del vehículo.

En otros autos, especialmente SUV o hatchbacks modernos, el sistema cambia ligeramente y aparece como una pequeña palanca, una cuerda plástica o un tirador fluorescente para facilitar su identificación en la oscuridad.

Situaciones en las que puede salvar vidas

El mecanismo fue pensado principalmente para emergencias. Algunos de los escenarios donde puede resultar útil son:

Accidentes donde las puertas quedan trabadas.

Fallas eléctricas que bloquean el cierre centralizado.

Casos donde el conductor queda inmovilizado y necesita otra salida.

Situaciones de encierro accidental dentro del vehículo.

Episodios de inseguridad o intentos de secuestro.

En vehículos familiares o SUV también puede resultar importante para evacuar rápidamente a menores o pasajeros ubicados en las plazas traseras si las puertas laterales no responden.

Dónde está ubicada y cómo identificarla

La ubicación exacta cambia según la marca y el modelo del vehículo. En algunos autos queda completamente visible sobre la tapa interna del portón, mientras que en otros está escondida detrás de una pequeña cubierta plástica.

Por eso, especialistas en seguridad vial recomiendan revisar el manual del vehículo y familiarizarse con el sistema antes de necesitarlo en una situación real. Muchas veces el mecanismo está presente pero el usuario nunca lo detecta.

Seguridad Conocer donde está el boton de seguridad en la puerta del bául ayuda en situaciones de emergencia. IA

En autos sedán tradicionales puede ser más difícil acceder al baúl desde el habitáculo, aunque muchos modelos permiten rebatir los asientos traseros para generar una salida alternativa hacia el portón.

Qué pasa en los autos que no tienen este sistema

No todos los vehículos cuentan con esta ranura de emergencia. Algunos modelos más antiguos directamente no incorporan ningún mecanismo interno de apertura del baúl.

En esos casos, especialistas recomiendan llevar herramientas básicas de seguridad dentro del auto, especialmente un martillo rompe cristales o dispositivos multifunción para cortar cinturones y romper ventanillas en caso de emergencia. También es importante controlar periódicamente el funcionamiento del cierre centralizado y evitar dejar niños o mascotas solos dentro del vehículo, incluso por pocos minutos.

Conocer estas funciones ocultas puede parecer un detalle menor, pero en determinadas situaciones puede marcar una diferencia enorme. Y muchas veces, ese pequeño mecanismo escondido en el baúl termina siendo una de las herramientas de seguridad más importantes del auto.