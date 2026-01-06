¿Te pueden multar por tomar mate en el auto? En estos lugares sí y es carísimo

Durante el verano, los operativos de tránsito se multiplican en rutas y accesos a destinos turísticos de todo el país.

Tomar mate en el auto es parte de la típica escena de las rutas argentinas. Termo apoyado en el asiento, un par de bizcochitos y muchos kilómetros por delante. Pero esa costumbre tan arraigada ya no es inocente en todo el país: en algunas jurisdicciones te pueden multar por tomar mate en el auto y las cifras de las infracciones no son para nada simbólicas.

El punto central no es la bebida en sí, sino cómo impacta en la conducción segura . La normativa nacional de tránsito exige que el conductor mantenga el dominio efectivo del vehículo y circule con las dos manos en el volante, salvo excepciones puntuales como el cambio de marcha. Cuando una mano pasa al mate, a la bombilla o al termo, aparece la discusión legal sobre si se deja de tener pleno control del auto.

A partir de esa interpretación, algunas provincias avanzaron con regulaciones más duras y consideran que cebar o tomar mate al manejar es una forma de manejo inseguro . El resultado son multas que pueden incluso superar los $400.000 , según el valor de las unidades fijas vigente en cada distrito.

Además, los controles ya no dependen solo de que un inspector detenga al vehículo. En ciertos lugares, la conducta puede quedar registrada en cámaras de seguridad y el acta llega después al domicilio del titular del vehículo. Es decir, el conductor tal vez ni se entera en el momento de que ese mate de ruta terminó convertido en infracción.

provincias mate.png

¿En qué lugares te pueden multar por tomar mate en el auto?

Hay dos provincias que ya sancionan con fuerza este tipo de conducta. En Mendoza, tomar mate mientras se maneja se encuadra como falta grave. La reglamentación provincial exige que el conductor mantenga el dominio total del vehículo con ambas manos en el volante y considera que cebar o beber la infusión incumple esa condición. La sanción llega a 1000 unidades fijas, que según el valor actualizado de la UF representan una multa que puede ubicarse en torno a los $400.000 ó $500.000.

En Córdoba, la normativa también castiga al conductor que toma mate al volante, bajo la figura de “manejo inseguro”, donde se agrupan otras prácticas como fumar o hacer movimientos que quiten atención al tránsito. Allí la infracción equivale a 20 unidades fijas, con montos que rondan entre $25.000 y $35.000, de acuerdo con el valor provincial de la UF.

En ambos casos, la lógica es la misma: cada vez que el conductor suelta el volante para sostener el mate o el termo, disminuye su capacidad de reacción. Por eso, las autoridades encuadran esta costumbre dentro de las conductas que aumentan el riesgo de siniestros, al mismo nivel que otras distracciones habituales en el habitáculo.

Ley de Tránsito, seguridad vial y el mate al volante

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 no prohíbe de manera explícita tomar mate mientras se maneja, pero sí fija reglas generales: el conductor debe mantener las dos manos al volante y conservar el control del vehículo en todo momento. A partir de allí, las provincias tienen margen para reglamentar y establecer sus propias sanciones cuando entienden que una conducta compromete la seguridad vial.

Los especialistas en seguridad vial señalan que el problema es la distracción. A 100 km/h, un auto recorre cerca de 28 metros por segundo; si el conductor se concentra durante apenas cuatro segundos en cebar el mate, habrá avanzado el equivalente a una cuadra completa sin mirar realmente la ruta. Cualquier imprevisto en ese lapso —un freno brusco adelante, un peatón, un animal, un pozo— puede terminar en un accidente.

A eso se suman otros riesgos físicos poco visibles. El agua caliente o la yerba que salta del recipiente puede generar quemaduras y reacciones reflejas peligrosas. La bombilla puede actuar como un elemento cortante en caso de impacto y tanto el termo como el propio mate funcionan como "proyectiles" dentro del habitáculo si el vehículo frena de golpe o sufre un choque.