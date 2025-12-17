Enemigo del bolsillo: este insólito detalle hace que un auto gaste más nafta

La mayoría de los conductores no lo tiene en cuenta, pero si este problema no se soluciona, puede generar fallas mecánicas más severas a largo plazo.

Hay un detalle poco tenido en cuenta que hace que el auto gaste más nafta.

En la actualidad, y con los aumentos constantes de combustibles , una de las máximas preocupaciones de los conductores en Argentina es ahorrar el mayor dinero posible, apelando a promociones bancarias o realizando la carga nocturna con un 6% de descuento. Pero a su vez existe otro enemigo del bolsillo, un insólito detalle que hace que el auto gaste más nafta y no se suele tener en cuenta.

El culpable "silencioso" que genera un mayor consumo suele estar debajo del capot y en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido para los conductores: se trata del filtro de aire , que cuando está sucio o tapado altera el funcionamiento normal del motor y puede llegar a provocar un aumento de consumo de hasta un 10%, además de una pequeña pérdida de potencia en el motor y un mayor desgaste mecánico .

Mecánicos, especialistas en mantenimiento y diversos talleres coinciden en que el filtro de aire es uno de los componentes del auto más simples y fáciles de revisar, pero también uno de los más olvidados y por eso generan problema.

Por qué un filtro de aire sucio gasta más nafta

El primer detalle a tener en cuenta de porqué un filtro de aire sucio gasta más nafta para porque el motor necesita una mezcla precisa de aire y combustible para funcionar de manera eficiente. Cuando el filtro de aire está obstruido por polvo, tierra o residuos, entra menos oxígeno a la combustión. Ante esa falta de aire, la computadora del auto intenta compensar inyectando más combustible, lo que genera una mezcla “rica” que se quema peor y rinde menos.

Filtro (1) Un filtro de aire sucio se puede convertir en un dolor de cabeza a largo plazo. IA (ChatGPT)

El resultado es claro: el motor trabaja más forzado para lograr la combustión y el mismo desempeño y consume más nafta de la necesaria. Según explican distintos mecánicos especializados en mantenimiento preventivo, este problema no solo afecta al consumo, sino también a otros sistemas del vehículo.

Cómo saber cuando el filtro de aire está tapado

Aunque muchas veces el aumento de consumo de combustible es el primer indicio, hay otras señales que pueden aparecer con el uso diario del auto y dar cuenta que el problema se origina en un filtro sucio o tapado. Entre ellos se destacan:

Menor respuesta al acelerar

Sensación de falta de potencia

Aumento del humo en el escape

Motor más “pesado” o ruidoso

En algunos casos, encendido de testigos de avería

Además, la combustión incompleta genera más partículas contaminantes, lo que acelera el desgaste del catalizador y de los sensores de gases, componentes que tienen costos de reparación mucho más elevados.

Un problema chico que puede derivar en gastos grandes

El filtro de aire cumple una doble función: protege al motor de impurezas y garantiza una correcta combustión. Cuando deja de hacerlo, el efecto es en cadena. Partículas muy pequeñas pueden ingresar al motor y afectar cilindros, pistones y válvulas, reduciendo la vida útil del conjunto mecánico.

Auto mecanico Es fundamental realizar revisiones mecánicas periódicas al auto y cambiar el filtro de aire según indica el manual. IA (ChatGPT)

A largo plazo, un filtro descuidado puede derivar en:

Mayor consumo sostenido de combustible

Desgaste prematuro del motor

Fallas en sensores y sistemas anticontaminación

Reparaciones mucho más costosas que el mantenimiento preventivo

Filtro de aire: cada cuánto conviene cambiarlo y cuánto cuesta

Una de las ventajas del filtro de aire es que su reemplazo es simple, rápido y económico. En la mayoría de los autos, el recambio se recomienda entre 10.000 y 30.000 kilómetros, dependiendo del modelo y de las condiciones de uso. En zonas con mucho polvo o tierra, ese intervalo suele reducirse.

En términos de costos, el valor de un filtro de aire depende del modelo y versión del auto: en un hatchaback o sedán convencional arranca en los $28.000, mientras que en una pickup del estilo de la Volkswagen Amarok la cifra se puede incrementar hasta los $200.000.

En muchos casos, incluso puede reemplazarse en casa, sin herramientas especiales y en pocos minutos, siguiendo el manual del vehículo.