Tasa vial en Neuquén: cómo el impuesto a los combustibles financió obras y frenó subas del boleto

El cobro de la tasa vial es de un 4,5% más sobre el valor neto de un litro de nafta.

Las inversiones en obras y el freno a lo que se temía como subas astronómicas en el precio de los pasajes de colectivos , terminaron por demostrar la eficacia de la llamada tasa vial , un tributo municipal a los combustibles que viene a compensar la quita de inversiones por parte del gobierno nacional.

Aunque el tema es bastante conocido, no está de más un apretado resumen. Los combustibles que se expenden en las estaciones de servicio de todo el país, tienen varios impuestos . Entre ellos, el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), ambos nacionales y cuya recaudación debería destinarse al financiamiento de las obras en rutas.

Pero eso no sucede. Peor aún, Vialidad Nacional estuvo a punto de diluirse y se salvó literalmente de milagro.

vialidad nacional

Se retiró el Estado (nacional)

Tanto en Neuquén como en otras provincias, el gobierno nacional se retiró de las rutas y los trabajos quedaron pura y exclusivamente en manos de los distritos. Frente a ello, el gobierno provincial inició un plan de obras viales sin precedentes –quizá el más importante de la historia neuquina- y varios de los municipios pusieron en marcha las tasas viales. De este modo realizaron inversiones para fortalecer la seguridad en las rutas y evitar daños a los vehículos.

Estas tasas viales también vinieron a compensar otro recorte que se implementó desde Buenos Aires. Cuando Nación eliminó los subsidios a los colectivos en el interior del país, los precios de los pasajes se dispararon con los consecuentes perjuicios para los usuarios; perjuicios que -sin embargo- se vieron mitigados tanto por los subsidios provinciales y municipales, como por lo recaudado en la venta de combustibles (tasas viales).

garitas colectiva modernas

Algunos municipios no tienen sistema de transporte público de pasajeros, por lo que la recaudación fue íntegramente a obras. Otros, como Neuquén, diversificaron la distribución de lo recaudado. Y si de consumos se trata, el siguiente dato no es menor: la tasa vial no incidió en las ventas de naftas y gasoil en las estaciones de servicios que, en contraposición a los pronósticos agoreros, subieron.

Se vende más combustible

Hace apenas unos pocos días, el 1° de diciembre, la Municipalidad de Neuquén informó que “a contramano de la media nacional, Neuquén registró un consumo récord de combustibles, lo que demuestra el fuerte crecimiento económico que experimenta bajo el impulso de Vaca Muerta”.

Explicó que, “según el último informe estadístico de la Secretaría de Energía de la Nación, Neuquén encabeza la lista de las provincias con mayor consumo de combustibles con un crecimiento en octubre del 4,5%”, mientras que “a nivel nacional, se registró una caída promedio del 1,2%”

Estación de Servicio de YPF.jpg

“Neuquén se ubicó como la provincia con más crecimiento en la comercialización de combustibles, por encima de otras como Buenos Aires, San Juan, Santiago del Estero, San Luis y Río Negro donde también se registraron aumentos en las ventas”, sostuvo y agregó: “El resto de las provincias argentinas, en cambio, tuvieron retrocesos”.

Luego de ese planteo, la comuna -a través de su página oficial- consignó que “este nuevo índice demuestra la importancia de la implementación de la tasa vial en la ciudad”, ya que “este tributo aplicado desde 2024 permite ejecutar obras de asfalto y sostener el funcionamiento de un sistema de transporte de colectivos de jerarquía evitando que las y los vecinos deban afrontar un alto costo en el pasaje y compensando la falta de fondos por parte de Nación”.

Otros municipios de la provincia también cobran la tasa vial, aplicada al precio de la nafta y el gasoil; entre ellos, Centenario, Cutral Co, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Plottier y Plaza Huincul. El promedio de ese tributo es del 4,5% en el combustible.

Estación de servicio YPF Junín de los Andes Tasa Vial.jpg

Discusión saldada

Cuando, en febrero de 2025, continuaba la polémica, el fiscal general de la provincia de Neuquén, José Gerez, arrojó claridad sobre el asunto y le propuso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazar la acción de inconstitucionalidad contra el cobro de la tasa vial que implementó la municipalidad de San Martín de los Andes, y que había sido impulsada por los directivos de diversas asociaciones de la ciudad.

El fiscal evaluó la cuestión de fondo y señaló que el cobro de la tasa aprobada mediante la ordenanza 14.591, “no exhibe una incompatibilidad constitucional que lleve a invalidarla…”.

José Gerez fiscal.jpg El fiscal general de Neuquén, José Gerez.

En lo que hace al turismo, los números hablar por sí solos: durante el reciente fin de semana largo, la provincia fue una de las más visitadas del país y tuvo un promedio de ocupación hotelera del 65% con ocupación plena en uno de los destinos y muy alta en otros, a pesar la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo que inciden en la priorización de los gastos.