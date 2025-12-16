Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

El SUV más nuevo de la marca alemana se metió entre los tres modelos más patentados de noviembre. Cómo le está yendo frente a sus principales competidores.

El Volkswagen Tera es uno de los lanzamientos más recientes y exitosos de la marca alemana en el mercado argentino. Este SUV compacto , pensado para el uso urbano pero con una impronta moderna y tecnológica, logró en muy poco tiempo posicionarse entre los modelos más patentados del país. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025 ?

Presentado oficialmente en agosto de 2025 , el Volkswagen Tera llegó para reforzar la oferta de VW por debajo del Taos y complementarse con Nivus y T-Cross . Su rápida aceptación explica buena parte de su crecimiento: diseño actual, equipamiento competitivo y una estrategia comercial agresiva que le permitió ganar volumen desde el arranque.

A pocos meses de su lanzamiento, el VW Tera no solo se consolidó dentro del segmento B-SUV, sino que además alcanzó el top-3 de patentamientos mensuales de autos 0km en noviembre , un dato que lo posiciona como uno de los protagonistas del cierre de 2025.

Volkswagen Tera: fuerte crecimiento en los patentamientos

Noviembre fue un mes clave para el Volkswagen Tera. Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el modelo logró meterse entre los vehículos más patentados del país, destacándose no solo dentro del segmento SUV chico, sino también en el ranking general del mercado.

Volkswagen Tera header Volkswagen Tera: este V-SUV se subió al podio de patentamientos en noviembre. VW Argentina

En ese contexto, el Tera cerró noviembre como uno de los lanzamientos más exitosos del año, ubicándose dentro del top 10 general y como uno de los SUV más elegidos del mes, confirmando que la estrategia de Volkswagen de ampliar su oferta de entrada está dando resultados.

Los 10 vehículos más patentados de noviembre 2025, según Acara:

Toyota Hilux – 1.831 unidades Peugeot 208 – 1.343 Volkswagen Tera – 1.327 Fiat Cronos – 1.261 Toyota Yaris – 2.256 Ford Ranger – 1.215 Ford Territory – 1.065 Volkswagen Polo – 977 Volkswagen Amarok – 916 Chevrolet Tracker – 907

En el mercado general de los autos 0km en noviembre se patentaron 34.905 vehículos, un 33,2% menos que en octubre y 3,6% menos que en noviembre del año pasado. En los primeros once meses del año, el mercado acumula 587.666 unidades, equivalente a un crecimiento del 49,7% interanual.

Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Tera llega a la Argentina importado de Brasil con un objetivo bien definido: convertirse en el SUV de entrada de la marca, sin resignar seguridad, conectividad ni solidez estructural. Está desarrollado sobre la plataforma MQB-A00/MQB-A0, la misma que utilizan modelos como Polo y Nivus, lo que le aporta un comportamiento equilibrado tanto en ciudad como en ruta, con una dirección eléctrica precisa y suspensiones orientadas al confort.

Tera 3 Así es la pantalla multimedia de Volkswagen Tera. VW Argentina

Un diferencial dentro del segmento es que toda la gama incorpora frenos a disco en las cuatro ruedas, además de un paquete de seguridad completo desde la versión base, con seis airbags, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y faros full LED.

Tera Trend MSI MT MY26

Es la versión de entrada y la única con motor 1.6 MSI aspirado de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de 5 marchas. Apunta a un uso urbano eficiente y a quienes priorizan mecánicas simples y costos de mantenimiento contenidos. De serie ofrece tablero digital de 8”, pantalla VW Play de 10” con conectividad inalámbrica, sensores traseros y control de velocidad crucero.

Tera Comfort 170TSI AT MY26

Da el salto al motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, combinado con caja automática de 6 marchas, lo que mejora la respuesta y la suavidad de marcha. Suma mayor confort interior con salidas de aire traseras, apoyabrazos delantero, volante multifunción revestido y puertos USB-C traseros. En esta versión, el frenado autónomo de emergencia (AEB) es opcional.

Tera High 170TSI AT MY26

Eleva el nivel tecnológico y de asistencias. Mantiene la mecánica turbo, pero agrega cámara de retroceso, sensores delanteros, climatizador automático, tablero digital de 10,25”, tapizados en ecocuero e iluminación ambiental. En este nivel, el AEB ya viene de serie, junto con control de crucero adaptativo.

Tera Outfit 170TSI AT MY26

Es la variante tope de gama y la más completa. Refuerza la seguridad activa con mantenimiento de carril, detector de punto ciego, asistente de tráfico cruzado trasero y sensor de lluvia. Es la versión que mejor sintetiza la propuesta del Tera dentro del segmento B-SUV, con foco en tecnología, confort y asistencias a la conducción.

Precios del Volkswagen Tera en diciembre 2025

Volkswagen actualizó toda la línea de este SUV en este mes un 4%. Así, los precios oficiales actualizados del Volkswagen Tera en diciembre 2025 son los siguientes: