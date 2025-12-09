Cuánto sale una Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es de producción nacional y figura entre los 10 SUV más patentados de Argentina. Cuál fue el ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.
En un mercado tan competitivo como el de los SUV en Argentina, Toyota SW4 se mantiene firme en el segmento gracias a su plataforma derivada de la Hilux y a su chasis de largueros, una combinación poco habitual en el segmento D que le aporta robustez off-road sin resignar su enfoque familiar. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?
Además, incorpora el potente motor turbodiésel 2.8 de 204 caballos y 500 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis marchas y tracción 4x4 con reductora. Ofrece siete plazas y un planteo orientado tanto al uso urbano como a viajes largos.
Otro dato relevante para el futuro cercano y que vuelve al SW4 más relevante aún es que Toyota ya confirmó que el proyecto de electrificación para la línea SW4 e Hilux está previsto para 2027.
Toyota SW4: así son sus patentamientos en 2025
Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) elaborado por SIOMAA, la Toyota SW4 registró 325 patentamientos en noviembre 2025, ubicándose en el puesto 37 del ranking general de modelos livianos.
Top 10 SUV más patentados en Argentina (enero–noviembre 2025)
- Toyota Corolla Cross – 17.756 unidades
- Chevrolet Tracker – 17.026
- Volkswagen Taos – 16.203
- Peugeot 2008 – 14.895
- Ford Territory – 13.241
- Jeep Compass – 10.430
- Volkswagen T-Cross – 9.587
- Jeep Renegade – 9.500
- Toyota SW4 – 5.855
- Nissan Kicks – 5.329
Durante el mes de noviembre se patentaron 34.905 autos 0km, 33,2% menos que en octubre y 3,6% menos que en noviembre 2024. Así, los primeros once meses del ano acumulan 587.666 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 49,7% respecto de 2024.
Toyota SW4: Ficha técnica y características
El SW4 apunta a usuarios que buscan un SUV amplio, con siete plazas, elevado nivel de equipamiento y autenticidad todoterreno. Bajo el capot, todas las versiones comparten el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, con caja automática de seis marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora. Esta fórmula le da buena respuesta en ciudad, eficiencia en ruta y un desempeño sólido fuera del asfalto.
En confort y tecnología, ofrece climatizador bizona, asientos de cuero ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con 10 parlantes y subwoofer. Además, incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador por inducción y visión 360°.
Motorización y desempeño
- Motor 2.8 turbodiésel de 204 CV y 500 Nm
- Caja automática de 6 marchas
- Tracción 4x4 con reductora
- Modos de conducción y control de tracción A-TRC
Confort y tecnología
- Climatizador bizona
- Asientos de cuero ventilados
- Portón trasero eléctrico
- Sistema de audio JBL (10 parlantes + subwoofer)
- Pantalla táctil de 9" con Android Auto / CarPlay inalámbrico
- Cargador por inducción
- Cámara 360°
Seguridad
- Toyota Safety Sense:
- Alerta de precolisión
- Asistente de mantenimiento de carril
- Control de crucero adaptativo
- 7 airbags
- Control de estabilidad y tracción
- Asistente de arranque y descenso en pendientes
- Anclajes ISOFIX
Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025
Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca del 3% la lista oficial de precios vigente para el Toyota SW4 en dicciembre 2025 queda así:
- SW4 SRX 4x4 2.8 AT: $88.375.000
- SW4 Diamond 4x4 2.8 AT: $89.265.000
- SW4 GR-Sport 4x4 2.8 AT: $93.689.000
