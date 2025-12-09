Cuánto sale una Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es de producción nacional y figura entre los 10 SUV más patentados de Argentina. Cuál fue el ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Cuál es el precio del Toyota SW4 en noviembre de 2025. Foto: Toyota.

En un mercado tan competitivo como el de los SUV en Argentina, Toyota SW4 se mantiene firme en el segmento gracias a su plataforma derivada de la Hilux y a su chasis de largueros, una combinación poco habitual en el segmento D que le aporta robustez off-road sin resignar su enfoque familiar. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Además, incorpora el potente motor turbodiésel 2.8 de 204 caballos y 500 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis marchas y tracción 4x4 con reductora. Ofrece siete plazas y un planteo orientado tanto al uso urbano como a viajes largos.

Otro dato relevante para el futuro cercano y que vuelve al SW4 más relevante aún es que Toyota ya confirmó que el proyecto de electrificación para la línea SW4 e Hilux está previsto para 2027.

Toyota SW4: así son sus patentamientos en 2025

Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) elaborado por SIOMAA, la Toyota SW4 registró 325 patentamientos en noviembre 2025, ubicándose en el puesto 37 del ranking general de modelos livianos.

Toyota SW4 Así es el interior del Toyota SW4. Foto: Toyota.

Top 10 SUV más patentados en Argentina (enero–noviembre 2025)

Toyota Corolla Cross – 17.756 unidades Chevrolet Tracker – 17.026 Volkswagen Taos – 16.203 Peugeot 2008 – 14.895 Ford Territory – 13.241 Jeep Compass – 10.430 Volkswagen T-Cross – 9.587 Jeep Renegade – 9.500 Toyota SW4 – 5.855 Nissan Kicks – 5.329

Durante el mes de noviembre se patentaron 34.905 autos 0km, 33,2% menos que en octubre y 3,6% menos que en noviembre 2024. Así, los primeros once meses del ano acumulan 587.666 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 49,7% respecto de 2024.

Toyota SW4: Ficha técnica y características

El SW4 apunta a usuarios que buscan un SUV amplio, con siete plazas, elevado nivel de equipamiento y autenticidad todoterreno. Bajo el capot, todas las versiones comparten el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, con caja automática de seis marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora. Esta fórmula le da buena respuesta en ciudad, eficiencia en ruta y un desempeño sólido fuera del asfalto.

Toyota SW4 GR Sport Toyota SW4 GR-Sport. Toyota

En confort y tecnología, ofrece climatizador bizona, asientos de cuero ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con 10 parlantes y subwoofer. Además, incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador por inducción y visión 360°.

Motorización y desempeño

Motor 2.8 turbodiésel de 204 CV y 500 Nm

Caja automática de 6 marchas

Tracción 4x4 con reductora

Modos de conducción y control de tracción A-TRC

Confort y tecnología

Climatizador bizona

Asientos de cuero ventilados

Portón trasero eléctrico

Sistema de audio JBL (10 parlantes + subwoofer)

Pantalla táctil de 9" con Android Auto / CarPlay inalámbrico

Cargador por inducción

Cámara 360°

Seguridad

Toyota Safety Sense:

Alerta de precolisión

Asistente de mantenimiento de carril

Control de crucero adaptativo

7 airbags

Control de estabilidad y tracción

Asistente de arranque y descenso en pendientes

Anclajes ISOFIX

Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca del 3% la lista oficial de precios vigente para el Toyota SW4 en dicciembre 2025 queda así: