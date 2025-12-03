Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es el líder de patentamientos del segmento SUV y uno de los autos 0km más vendidos en Argentina. Cuál fue el ajuste que Toyota aplicó en su valor este mes.

El año va a llegando a su fin y hay algo que no cambia: Toyota Corolla Cross es el SUV más elegido de la Argentina y unos de los autos 0km más patentados del mercado. Su fórmula es sencilla: posee una motorización versátil con opciones nafteras e híbridas, trae un buen equipamiento de seguridad desde sus versiones base y además suma confort y tecnología de última generación, un combo que lo vuelve protagonista en su segmento. ¿Cuál es el ajuste que la terminal realizó en su precio en diciembre 2025?

Fabricado en la planta de Sorocaba , en San Pablo (Brasil), el Corolla Cross se convirtió en un clásico de las calles argentinas desde su llegada en 2021. En estos años ya tuvo dos actualizaciones importantes de diseño y tecnología, pero mantuvo su base mecánica y su enfoque que lo distingue: un SUV mediano cómodo, seguro y pensado para mostrar buenos rendimientos tanto en la ciudad como para la ruta.

De acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Toyota Corolla Cross cerró noviembre de 2025 con 549 unidades patentadas , lo que le dio una participación del 1,7% dentro del total de vehículos livianos (autos + comerciales livianos). En octubre había registrado 1.343 unidades , mientras que en noviembre de 2024 habían sido 1.501 , por lo que muestra una baja tanto mes contra mes como interanual, en línea con la caída general del mercado.

Más allá de la foto puntual de noviembre, el peso del modelo se ve en el acumulado del año: entre enero y noviembre de 2025, el Corolla Cross sumó 17.756 unidades patentadas y se mantuvo como el SUV mediano más elegido del país, superando a rivales importantes y directos como Chevrolet Tracker, Volkswagen Taos y Peugeot 2008, entre otros.

Si se miran solo los SUV, el ránking acumulado de los once meses de 2025 queda así:

Toyota Corolla Cross – 17.756 unidades Chevrolet Tracker – 17.026 Volkswagen Taos – 16.203 Peugeot 2008 – 14.895 Ford Territory – 13.241

En el mercado general, durante noviembre se patentaron 34.905 vehículos, un 33,2% menos que en octubre y un 3,6% menos que en noviembre de 2024. Aun así, el acumulado de los once meses de 2025 llega a 587.666 vehículos 0 km, lo que representa un crecimiento del 49,7% frente al mismo período del año pasado.

Toyota Corolla Cross: modelos y versiones en Argentina

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones: dos nafteras, dos híbridas y una variante con estética y puesta a punto deportiva firmada por Gazoo Racing. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten plataforma con el sedán Corolla.

Las versiones nafteras usan un motor 2.0 de 170 CV y 200 Nm, con inyección mixta, caja automática CVT de 10 marchas simuladas y tracción delantera; una fórmula que busca suavidad de manejo y buen equilibrio entre consumo y prestaciones. Las híbridas combinan un motor 1.8 naftero con uno eléctrico, con 122 CV combinados, priorizando la eficiencia: menor consumo en ciudad, funcionamiento más silencioso y autonomía extendida gracias al sistema de auto recarga.

En seguridad, toda la gama incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, luces altas automáticas y otros ADAS, además de múltiples airbags, control de estabilidad, control de tracción y cámara de retroceso. Por dentro, todas las versiones traen pantalla multimedia de 10 pulgadas, y las más equipadas suman visión 360°, tapizados de cuero, techo panorámico y más confort.

Equipamiento por versiones del Toyota Corolla Cross

Corolla Cross XLI 2.0 CVT

Versión de entrada a gama

Llantas de aleación de 17’’

Pantalla táctil de 10’’ con conectividad

Seis airbags, control de estabilidad y de tracción

Asistente de arranque en pendiente y cámara trasera

Corolla Cross XEI 2.0 CVT

Suma climatizador automático

Espejos rebatibles eléctricamente

Mejor calidad de tapizados y terminaciones

Incorpora Toyota Safety Sense (ADAS principales)

Corolla Cross SEG 2.0 CVT

Llantas de 18’’

Tapizados de cuero

Sistema de visión 360°

Más recursos de confort y asistencias de conducción

Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT

Primera versión híbrida de la gama

Motor 1.8 naftero + motor eléctrico (122 CV combinados)

Llantas de 17’’ y climatizador automático

Toyota Safety Sense y foco en eficiencia de consumo

Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT

Tope de gama híbrido

Llantas de 18’’, tapizados de cuero y techo panorámico

Sistema de visión 360°, sensores delanteros y traseros

Monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero

Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT

Variante deportiva desarrollada por Gazoo Racing

Diseño exterior específico, paragolpes y llantas propias

Ajustes en suspensión y dirección para manejo más firme

Mantiene el motor 2.0 de 170 CV con caja CVT

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en diciembre 2025

Luego de un ajuste del 3,2% aplicado por la terminal en los valores de toda la gama, estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en diciembre 2025: