Cuáles son los siete SUV más baratos de Argentina: cuánto cuestan y qué traen

Un ranking con los SUV de menor tamaño para llegar al 0km. Hay con motor turbo, tecnológicos y algunos con mucha seguridad.

En un mercado donde las novedades no paran de llegar -y los precios no se detienen-, tener entre $30 millones y $40 millones de presupuesto ya abre la puerta a una buena variedad de SUV compactos . En ese rango aparecen modelos de marcas generalistas y también algunos chinos que ganaron terreno por su equipamiento. La clave está en encontrar la mejor relación precio-producto que se ajuste a cada necesidad de uso.

Dentro de los SUV chicos y compactos, hoy conviven alternativas que apuntan a familias que buscan espacio y confort, a quienes priorizan diseño y tecnología y a quienes quieren gastar lo justo, pero con un mínimo de seguridad y conectividad.

El JAC S2 se presenta como uno de los SUV más baratos del mercado argentino , con precios de lista que se ubican por debajo de los $30 millones para sus dos versiones, Intelligent manual y Luxury CVT. Aun así, quien dispone de un presupuesto cercano a los $40 millones puede acceder a la variante automática, sumar gastos y todavía quedar por debajo de rivales más conocidos.

JACS2-Luxury-0-1.jpg

Bajo el capot trae un motor 1.5 naftero de 105 CV, con caja manual de 5 marchas o automática CVT según la versión. No es un SUV para buscar grandes prestaciones, pero cumple bien para un uso urbano y de ruta tranquila, con consumos razonables y una mecánica sencilla, algo valorado por quienes priorizan bajo costo de mantenimiento.

JAC S2 JAC S2. JAC Motors

En seguridad, el JAC S2 sorprende para su precio: ofrece control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso e ISOFIX, además de los frenos ABS de rigor. A eso suma detalles como luces diurnas DRL, encendido automático de luces y una central multimedia con pantalla táctil de 9”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, que lo posicionan como un SUV barato pero bien equipado.

Versiones y precios:

JAC Intelligent manual: $29.350.000 (US$ 19.900)

JAC Luxury CVT: $31.700.000 (US$21.500)

2. Renault Kardian: nuevo SUV con motor turbo y muchas ADAS

El Renault Kardian fue uno de los lanzamientos fuertes del año pasado en el segmento SUV B. La gama arranca con una versión manual 1.6, pero el gran atractivo está en el motor 1.0 turbo TCe de 120 CV y 200 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague de 6 marchas. Las versiones con este impulsor se mueven justamente en la franja de $40 a $45 millones, por lo que encajan de lleno en el rango de este ranking.

Renault Kardian

Uno de sus grandes diferenciales es la seguridad. El Kardian viene con 6 airbags y nada menos que 13 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de punto ciego, asistente de arranque en pendiente y control de estabilidad. Para un SUV chico esto es poco habitual.

Renault Kardian (3).png

El equipamiento de confort también es abundante: tablero digital de 7”, pantalla multimedia de 8” o 10” con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, climatizador automático y cargadores USB, entre otros ítems. Por motor, seguridad y dotación tecnológica, es uno de los SUV más modernos y convenientes que se pueden comprar hoy en Argentina.

Versiones y precios:

Kardian Evolution 156 MT5: $36.480.000

Kardian Evolution 200 AT6: $40.720.000

Kardian Iconic E200 AT6: $44.650.000

3. Fiat Pulse: un SUV urbano muy equilibrado

El Fiat Pulse se ganó un lugar entre los SUV compactos más buscados gracias a su diseño y a una oferta mecánica bien pensada. En la base ofrece el conocido motor 1.3 Firefly de 99 CV con caja manual o CVT, ideal para quien prioriza consumo y simplicidad mecánica. Pero las versiones que compiten en este rango de precio son las que montan el 1.0 turbo de 120 CV, asociado a caja automática CVT.

Fiat Pulse Fiat Pulse. Foto: Stellantis.

En cuanto a equipamiento, incluso las variantes Drive traen de serie pantalla multimedia de 10,1”, climatizador automático, control de velocidad crucero, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, monitor de presión de neumáticos y conectividad completa, además de control de estabilidad y cuatro airbags. Las opciones tope de gama suman llantas de mayor tamaño, tablero digital, ADAS y una puesta a punto más deportiva.

Fiat Pulse Fiat Pulse. Stellantis

Por su comportamiento, el Pulse se siente muy cómodo en ciudad: suspensión equilibrada, buena altura libre al suelo y dirección liviana. Es un SUV pensado para el uso diario, con un baúl correcto y consumos bajos, que permite entrar a la categoría con un producto moderno sin estirarse a cifras desmedidas.

Versiones y precios:

Pulse Drive 1.3 MT5: $35.716.000

Pulse Drive 1.3 CVT: $36.986.000

Pulse Audace 1.0T CVT: $39.967.000

Pulse Impetus 1.0T CVT: $41.345.000

Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $43.361.000

4. Citroën C3 Aircross: el SUV barato con 7 plazas

El Citroën C3 Aircross juega una carta distinta frente a otros SUV baratos: ofrece versiones con 7 plazas, algo casi único en este rango de precios. Desarrollado sobre la plataforma del nuevo C3, se vende con configuraciones de 5 y 7 asientos y dos motorizaciones, pero el gran protagonista es el 1.0 turbo (T200) de 120 CV, asociado a caja automática CVT.

Citroën C3 Aircross.jpg

Además de espacio, ofrece un baúl modulable de hasta más de 1.000 litros con las filas traseras rebatidas, lo que lo vuelve muy versátil para viajes.

En equipamiento suma tablero digital de 7”, pantalla multimedia de 10” con conectividad inalámbrica, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, cámara trasera y sensores, además de detalles de confort bien resueltos. Para quien busca un SUV económico, familiar y modular, el C3 Aircross aparece como la opción más lógica.

Citroën Aircross Citroën Aircross. Stellantis

Versiones y precios:

C3 Aircross VTi Feel: $35.830.000

C3 Aircross T200 Feel: $39.160.000

C3 Aircross T200 Shine: $40.090.000

C3 Aircross T200 XTR: $40.530.000

C3 Aircross T200 Shine7: $42.180.000

5. Citroën Basalt: el turbo más accesible

El Citroën Basalt llegó para ocupar el lugar de SUV de entrada de gama de la marca y rápidamente se posicionó como una de las opciones más accesibles con motor turbo. La versión base se ofrece con un 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, caja CVT de siete marchas y un baúl muy generoso para el segmento.

Citroën Basalt Citroën Basalt, el SUV que fue lanzado en Argentina en enero de 2025. Stellantis

En noviembre, el precio de lista del Basalt arranca alrededor de los $31,1 millones, lo que la convierte en uno de los SUV más baratos del mercado. Incluso el Dark Edition, con más equipamiento y detalles estéticos, se mantiene cerca de los $36 millones, todavía por debajo del techo de $40 millones. Para quien busca un SUV muy familiar, moderno, con motor eficiente y buena tecnología sin gastar de más, es un candidato fuerte.

Citroën Basalt Citroën Basalt. Stellantis

Versiones y precios:

Basalt VTi Live PK: $31.170.000

Basalt VTi Feel: $33.170.000

Basalt T200 Shine: $37.340.000

Basalt T200 Dark Edition: $37.850.000

6. Volkswagen Tera: la novedad del año, con motor turbo

Volkswagen Tera es el nuevo SUV de entrada de la marca alemana, fabricado en Brasil y pensado para reemplazar al histórico Gol. La gama arranca con un motor 1.6 MSI de 110 CV y caja manual, pero las versiones Comfort, High y Outfit montan el 1.0 TSI turbo de 101 CV con caja automática de 6 marchas. Es una opción muy fuerte para quienes buscan un SUV chico moderno y confían en la red de Volkswagen.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Volkswagen

El equipamiento incluye pantalla táctil de 10 pulgadas, faros full LED y asistentes de conducción en las variantes más equipadas, lo que la vuelve una opción tentadora para quien busca una SUV moderna de marca generalista tradicional.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Foto: Volkswagen.

Versiones y precios:

Tera Trend MSI MT: $33.978.900

Tera Comfort 170TSI AT: $38.422.300

Tera High 170TSI AT: $42.982.850

Tera Outfit 170TSI AT: $44.055.700

7. Kaiyi X3: apuesta todo al precio

kaiyi-x3

El Kaiyi X3, por su parte, llegó desde China para competir en el segmento C, pero con precio de los más chicos (B). Se ofrece en una única versión con motor 1.5 de 116 CV y caja CVT, y un precio de lista de $31,4 millones, que en muchas operaciones queda cerca del piso de este rango si se suman gastos y financiación. A cambio entrega un habitáculo amplio, buen baúl, control de estabilidad, cámara de retroceso, sensores, control de velocidad crucero y una garantía extendida, lo que lo posiciona como un SUV barato, pero grande para quienes se animan a una marca nueva.