En este rango se mezclan modelos de dos categorías, B y C. Hay que elegir entre compactos full y medianos de entrada de gama.

En un mercado que no deja de moverse, el rango de los $40 millones a $50 millones se volvió un rango clavo para quien busca un SUV nuevo: ya no es la base de entrada, pero tampoco salta a las propuestas más caras del segmento. En ese tramo aparecen modelos chicos y medianos que combinan buena seguridad, motores modernos y equipamiento completo , sin desbordar el presupuesto familiar.

Dentro de ese universo hay unas cuantas opciones para analizar a partir de su relación precio-producto , confiabilidad y predilección de marca y disponibilidad real en concesionarios.

En noviembre 2025, los precios oficiales de referencia muestran que varios SUV muy demandados se mueven alrededor de los $40 millones , mientras que otras, más equipadas o de mayor tamaño, se acercan a los $50 millones . En todos los casos se trata de productos con buen nivel de seguridad y equipamiento.

La clave, entonces, es ver qué ofrece cada uno: tipo de motor (turbo, aspirado, híbrido), nivel de equipamiento, espacio interior y consumo.

Qué SUV conviene comprar entre los $40 millones y $50 millones: el mini ranking

1) Ford Territory: el SUV mediano que pisa fuerte en ventas

La Ford Territory se convirtió en una de las grandes protagonistas del mercado argentino y su versión SEL entra de lleno en el rango de $40 a $50 millones. En noviembre 2025 su precio de lista sugerido se ubica en los $47.840.000, mientras que la nueva Trend Hybrid ya se va encima de los $50 millones (aunque muy poco) y la Titanium se posiciona aún más arriba.

Ford Territory Ford Territory. Ford

Se trata de un SUV mediano de origen chino, con motor naftero 1.8 turbo de 185 CV, caja automática de doble embrague de siete marchas y tracción delantera. La combinación de buenas prestaciones, consumo razonable y confort de marcha la vuelve muy competitiva frente a otras propuestas del segmento. Además, ofrece un habitáculo amplio, baúl generoso y un nivel de terminación que la ubica un escalón por encima de varias rivales directas.

Ford Territory Ford Territory. Ford

En materia de equipamiento, la Territory suma pantalla central grande, tablero digital, múltiples asistencias a la conducción (según versión) y un paquete de seguridad completo. Para quien busca un SUV moderno, bien equipado y con imagen de marca fuerte, la Territory SEL se posiciona como una de las compras más interesantes dentro del rango de $40 a $50 millones, con el plus de ser hoy uno de los SUV más vendidos del país.

Versiones disponibles:

Territory SEL: $47.840.000

$47.840.000 Territory Trend Hybrid : $51.380.000

: $51.380.000 Territory Titanium: $57.675.100

2) Toyota Corolla Cross: el SUV “equilibrado” del segmento

Hoy, el Toyota Corolla Cross es el SUV mediano más buscado del mercado argentino y uno de los más equilibrados en este rango de precio. La versión XLI 2.0 CVT parte en torno a los $48.007.000, ubicándose justo dentro de la franja planteada, mientras que el resto de la gama ya se va por encima de los $50 millones.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Toyota

Se trata de un SUV con motor 2.0 naftero de 170 CV asociado a caja automática CVT, con buen desempeño en ruta y consumo razonable. El punto fuerte está en la seguridad y la confiabilidad de Toyota: control de estabilidad, múltiples airbags y la reputación de un producto pensado para durar muchos años con mantenimiento correcto. Es una opción muy sólida para familias que buscan un SUV espacioso, confortable y sin estridencias, con valor de reventa asegurado.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Toyota

Versiones disponibles:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT : $48.007.000

: $48.007.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $51.729.000

$51.729.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT : $57.137.000

: $57.137.000 Toyota Corolla Cross HEI HEV 1.8 eCVT : $53.511.000

: $53.511.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $59.301.000

$59.301.000 Toyota Corolla Cross GR Sport 2.0 CVT: $59.544.000

3) Chevrolet Tracker: la SUV chica nacional más completa

En el terreno de los SUV chicos, la Chevrolet Tracker es una de las estrellas del mercado. Sus versiones LTZ y Premier, con motor 1.2 turbo de 132 CV y caja automática de seis marchas, se ubican entre los $43.182.900 y los $47.385.900.

Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker.

Este SUV se fabrica en Argentina y combina buen espacio interior, un baúl correcto y una posición de manejo alta que muchos usuarios buscan. En seguridad, ofrece seis airbags, control de estabilidad y ayudas avanzadas en las versiones más equipadas. Además suma conectividad OnStar y un sistema multimedia completo, lo que la vuelve una opción muy atractiva para familias jóvenes que quieren un SUV urbano, cómodo y tecnológico, sin saltar a modelos más caros.

Tracker

La versión RS mantiene el mismo motor 1.2 turbo y la caja automática que el resto de la gama, pero suma techo panorámico, faros full LED, MyLink con proyección inalámbrica, WiFi y sensores 360°.

Versiones disponibles:

Chevrolet Tracker LT AT : $37.823.900

: $37.823.900 Chevrolet Tracker LTZ AT : $43.182.900

: $43.182.900 Chevrolet Tracker Premier : $46.986.900

: $46.986.900 Chevrolet Tracker RS: $47.385.900

4) Honda HR-V: el SUV compacto más refinado en este rango

La Honda HR-V acaba de actualizarse en Argentina y entra de lleno en este segmento de precio. La versión LX, que es la de entrada de gama, tiene un valor de $45.000.000, mientras que la EXL ya se va apenas por encima de los $50 millones.

Honda HR-V Honda HR-V. Honda

Se trata de un SUV del segmento B, ideal para quien prioriza calidad de rodaje, diseño y seguridad por sobre el tamaño. Mantiene el conocido motor naftero 1.5 con caja automática CVT y tracción simple, pensado más para el uso urbano y de ruta que para el off-road. Su punto fuerte está en el equipamiento de confort y tecnología: pantalla multimedia moderna, cargador inalámbrico, más conexiones USB y, en la versión tope, el paquete de asistencias Honda Sensing, con control de crucero adaptativo y frenado autónomo, entre otros sistemas.

Honda HR-V Honda HR-V. Honda

Para quien busca un SUV compacto bien terminado, con el ADN Honda y buen respaldo en posventa, la HR-V LX aparece como una alternativa muy interesante dentro del rango de $40 a $50 millones.

Versiones disponibles:

Honda HR-V LX: $44.990.000

$44.990.000 Honda HR-V EXL: $50.235.000

5) Volkswagen Nivus: el SUV urbano con estilo coupé

Cierra el ranking el Volkswagen Nivus, un crossover B-SUV con estilo de coupé que se ganó su lugar entre quienes priorizan diseño y uso en ciudad. De acuerdo con los valores oficiales, la versión de entrada se ubica en $41.046.400, mientras que la tope de gama ronda los $49.462.900, por lo que toda la gama se mantiene en el rango de $40 a $50 millones.

Volkswagen Nivus 2025.jpg Volkswagen Nivus 2025

En la versión entrada de gama, el Nivus utiliza el conocido motor 1.0 turbo de 101 CV y 170 Nm de torque, con caja manual de cinco velocidades. Luego aparece el Trendline 200 TSI con caja automática Tiptronic de seis marchas, que ya incorpora la variante más potente del motor, con 116 CV y 200 Nm. Esta versión suma mejoras como los frenos a disco en las cuatro ruedas, sistema App Connect inalámbrico, asistencia al arranque en pendientes y neumáticos más anchos (205/60 R16).

Volkswagen Nivus Volkswagen Nivus. Volkswagen

Su fuerte es el equipamiento tecnológico (tablero digital, multimedia moderna) y un baúl amplio para el tamaño del vehículo, lo que lo convierte en un SUV muy atractivo para parejas o familias pequeñas que buscan algo diferente sin salir del presupuesto.

Versiones disponibles:

Nivus 170 TSI MT : $41.046.400

: $41.046.400 Nivus Trendline 200 TSI AT : $43.570.350

: $43.570.350 Nivus Comfortline 200 TSI AT: $44.780.000

$44.780.000 Nivus Highline 200 TSI AT: $48.352.000

$48.352.000 Nivus Outfit 200 TSI AT: $49.462.900

Al momento de elegir qué SUV conviene comprar entre los $40 millones y $50 millones, el primer paso es definir el uso principal: si se prioriza familia y ruta, el Ford Territory y el Toyota Corolla Cross sacan ventaja; si el foco está en el tránsito urbano y la tecnología, la Chevrolet Tracker, el HondaHR-V y el Volkswagen Nivus son muy competitivos.