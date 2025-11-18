Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

El SUV fabricado en Santa Fe se consolida entre los más elegidos del país y también figura entre los vehículos más patentados del mercado a nivel general.

Chevrolet Tracker, uno de los SUV más patentados de Argentina. Foto: General Motors

Chevrolet Tracker se ganó un lugar propio en el mercado automotor argentino: es uno de los SUV más pretendidos por quienes buscan un vehículo urbano cómodo, con buen despeje, consumo moderado y un paquete de seguridad y conectividad que no obliga a saltar a gamas más caras. Esa combinación de factores la lleva a pelear de igual a igual frente a pesos pesados del segmento como Toyota Corolla Cross, Peugeot 2008, Volkswagen Taos y Ford Territory, entre otros. ¿Cuál es su valor actualizado en noviembre 2025?

El modelo se produce en la planta de General Alvear , Santa Fe , y desde julio de 2025 estrena un rediseño que actualizó la trompa, el dibujo de las llantas y el interior. El cambio más visible está en el puesto de conducción donde se destacan un nuevo tablero digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 11 pulgadas , que la ponen en línea con lo que hoy se espera de un SUV de este segmento.

Bajo el capot, la receta se mantiene el motor 1.2 turbonaftero de tres cilindros , que entrega 132 CV de potencia y 190 Nm de torque, siempre con tracción delantera y caja automática CVT en toda la gama. A eso suma un paquete de seguridad completo y servicios conectados (OnStar, WiFi a bordo) que vienen siendo una de las cartas fuertes del producto.

Patentamientos: cómo le fue a la Chevrolet Tracker frente a sus rivales

En el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) de octubre 2025, el Chevrolet Tracker aparece con 1.532 unidades patentadas, lo que equivale al 3,1% del mercado de livianos y muestra una suba del 72,5% frente a octubre de 2024 (888 unidades). En el acumulado enero–octubre suma 16.115 vehículos, un salto del 80,7% respecto del mismo período del año pasado (8.920).

Ranking acumulado SUV (enero–octubre 2025)

Toyota Corolla Cross - 17.203 unidades Chevrolet Tracker - 16.115 Volkswagen Taos - 15.570 Ford Territory - 12.166 Peugeot 2008 - 14.071

Tracker 1 Chevrolet Tracker, un SUV chico con buen despeje al suelo. General Motors

En el ranking mensual SUV -octubre 2025- Chevrolet Tracker también figura entre los modelos más fuertes del segmento:

Ford Territory - 1.709 unidades Chevrolet Tracker - 1.532 Toyota Corolla Cross - 1.339 Peugeot 2008 - 1.251 Volkswagen Taos - 1.141 unidades

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Chevrolet Tracker: diseño, motor y equipamiento en Argentina

Con el último restyling, Chevrolet Tracker reforzó su perfil de SUV chico (segmento B) con una estética más filosa en el frente, parrilla renovada y nuevas firmas de luces según la versión. El objetivo es claro: diferenciarse en un segmento donde cada detalle de diseño pesa a la hora de elegir.

En todas las versiones, el motor es el 1.2 turbonaftero de tres cilindros, que entrega 132 caballos de fuerza y 190 Nm de torque. Está asociado a una caja automática CVT con seis marchas preprogramadas, siempre con tracción delantera. Esta configuración privilegia el consumo urbano y la suavidad de uso, sin resignar respuesta en sobrepasos en ruta.

Tracker 3 Chevrolet Tracker, un vehículo pensado para el uso urbano y con buen rendimiento en ruta. General Motors

La versión de entrada a gama, Tracker LT AT, ya viene con un nivel de equipamiento que la deja bien parada en el segmento: seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESC), frenos ABS, pantalla MyLink de 8”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera, aire acondicionado automático, control de velocidad crucero, OnStar y WiFi para hasta siete dispositivos.

Un escalón más arriba aparece Tracker LTZ, que suma llantas de 17”, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, sensores delanteros y traseros, encendido sin llave y tapizados mixtos tela/cuero ecológico.

Tracker Premier agrega los ítems más “aspiracionales”: faros proyector LED, techo solar panorámico, paquete completo de asistencias a la conducción (alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, sensores 360°), cargador inalámbrico y espejo interior antideslumbrante.

Techo solar tracker Techo solar panorámico, una variante que se agrega en las versiones tope de gama de Chevrolet Tracker. General Motors

En el tope de la gama figura Tracker RS, la variante de look deportivo importada desde Brasil, con parrilla black gloss, emblemas oscurecidos, llantas negras de 17” y detalles internos con costuras rojas. Mantiene el mismo motor 1.2 turbo y la caja automática que el resto de la gama, pero suma techo panorámico, faros full LED, MyLink con proyección inalámbrica, WiFi y sensores 360°.

Desde el rediseño de julio, todas las versiones comparten dos elementos clave: pantalla multimedia de 11 pulgadas y tablero digital de 8 pulgadas, más una recalibración del motor que apunta a mejorar suavidad y confiabilidad del sistema de distribución.

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: valor actualizado en noviembre 2025

Tras la última actualización de los precios de lista, Chevrolet aplicó en noviembre un incremento de aproximadamente 3,5% sobre toda la gama de Tracker respecto de octubre. Así quedan los precios de la Chevrolet Tracker 0km en noviembre 2025 en Argentina: