Fue uno de los medianos que cambió la historia de la marca en el país. Por qué ya no volverá a tener una nueva generación.

Dejan de fabricar uno de los modelos más exitosos de Ford en la Argentina: el Ford Focus . La marca del óvalo confirmó el fin de la producción global de este clásico, que deja de salir de la planta alemana de Saarlouis y se convierte definitivamente en historia. Para el mercado local, donde fue uno de los medianos más vendidos entre los años 2000 y 2010, la noticia tiene sabor a nostalgia: se va el auto con el que muchos argentinos aprendieron a manejar y viajaron en familia.

Durante casi tres décadas, el Ford Focus fue un símbolo del segmento C: diseño moderno y un comportamiento dinámico que lo convirtió en referencia entre los hatchbacks europeos. Nacido en 1998 como reemplazo del Escort, acumuló millones de unidades vendidas y ganó premios en todo el mundo, pero sobre todo se ganó algo más difícil: un lugar en la memoria de los usuarios.

Su despedida no llega de un día para el otro. Ford ya venía avisando desde 2022 que el modelo tenía fecha de vencimiento y que no habría una nueva generación . El camino se fue achicando primero con el adiós de las versiones deportivas ST y RS, y ahora con el anuncio del cierre definitivo de la línea en Europa.

En la Argentina el Ford Focus ya se había despedido de la producción local hace algunos años, pero seguía vivo como referencia del mercado y como usado muy buscado.

Fin de una era para el Ford Focus

El Ford Focus dejará de fabricarse este mes en la planta de Saarlouis, Alemania. Esa fábrica produce al modelo desde 1998 y fue su centro neurálgico para el mercado europeo. Con la última unidad que salga de la línea, también quedará en suspenso el futuro del complejo industrial, que incluso podría cambiar de manos.

Ford Focus Ford Focus. Ford

La decisión implica, además, un fuerte impacto laboral: el sindicato alemán IG Metall acordó el despido de unos 3.500 operarios, mientras que alrededor de 1.000 trabajadores permanecerán hasta 2032 para tareas vinculadas a repuestos y servicios posteriores.

Desde el punto de vista del producto, el último Ford Focus europeo se despide con cuatro generaciones a cuestas y versiones para todos los gustos: hatchback, sedán, familiares y las recordadas variantes deportivas ST y RS, que se convirtieron en objetos de culto entre los fanáticos de los “hot hatch”.

Por qué Ford deja de fabricar el Ford Focus

Detrás de este final hay una explicación del negocio. La propia marca reconoce que el mercado cambió: los SUV y los crossovers son hoy los grandes protagonistas, mientras que los medianos tradicionales perdieron terreno año tras año. En ese contexto, la compañía decidió concentrar sus recursos en modelos como Puma, Kuga y en una nueva generación de vehículos eléctricos desarrollados junto al Grupo Volkswagen.

Ford Focus El último Ford Focus, en su versión deportiva. Ford

Aunque el mediano tuvo una actualización reciente en Europa, sus ventas no lograron recuperarse y quedaron por detrás de otros rivales, lo que terminó de inclinar la balanza hacia su final.

Dentro de Ford hay quienes consideran que dejar ir al Ford Focus es “uno de los errores más grandes” de la estrategia reciente de la marca, sobre todo cuando competidores directos como Volkswagen Golf o SEAT León siguen apostando por nuevas generaciones.

La historia del Ford Focus en la Argentina

En nuestro país, el Ford Focus se fabricó en la planta de General Pacheco durante casi veinte años y se convirtió en uno de los autos más exitosos de la marca en el segmento de los medianos. Fue protagonista de una verdadera revolución en la gama local: ofreció motores modernos, buen equipamiento de seguridad y versiones pensadas tanto para la familia como para quienes buscaban un manejo más sport.

Ford Focus El Ford Focus tal como desembarcó en la Argentina, en la década del 90. Ford

La producción nacional se interrumpió hacia 2019, en medio de una caída general de los sedanes y hatchbacks medianos frente al avance de los SUV. Desde entonces, el mercado argentino se fue reconfigurando y Ford enfocó su estrategia en pickups como Ranger y en utilitarios deportivos.

Ford Focus El último Ford Focus se produjo en la Argentina. Ford

De ahora en adelante, ver un Ford Focus bien cuidado en la calle será un pequeño viaje en el tiempo. Como ya pasó con el Escort o el Sierra, todo indica que ganará valor sentimental entre los fanáticos. En definitiva, los autos que marcan generaciones se miden por la huella que dejan en quienes los manejan.