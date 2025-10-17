Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Se convirtió en el segundo SUV más pateando de Argentina ¿Cuál es el aumento que fijó la terminal para este mes?

Chevrolet Tracker, en el podio de los SUV más patentados del país. Foto: General Motors Argentina

Chevrolet Tracker es uno de los SUV que más viene creciendo en el mercado automotor argentino: sus buenas prestaciones, un diseño moderno y dinámico, sumado a una motorización eficiente logran que se encuentre entre los vehículos más patentados de su categoría. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Producido en la planta de General Alvear , Santa Fe, este SUV que pertenece al segmento B (chico) viene de recibir un rediseño en julio de este año que impactó en la trompa, el diseño de las llantas y en el interior del vehículo. A nivel tecnológico, sumó n nuevo tablero digital de ocho pulgadas y una nueva pantalla multimedia de 11 pulgadas.

En lo que respecta a la motorización, todas las versiones vienen equipadas con un motor turbonaftero de 1.2 litros y caja automática CVT , siempre con tracción delantera.

Así lucen el volante, el tablero y la pantalla multimedia de Chevrolet Tracker. Foto: General Motors Argentina

Chevrolet Tracker desplazó a VW Taos en patentamientos

Chevrolet Tracker se convirtió en el segundo SUV más patentado en los primeros nueve meses que del año, desplazando a VW Taos, que ahora ocupa el tercer puesto.

Según el reporte entregado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el ránking de los SUV más patentados en 2025 es el siguiente:

Toyota Corolla Cross - 15.861 unidades Chevrolet Tracker - 14.574 Volkswagen Taos - 14.419 Peugeot 2008 - 12.801 Ford Territory - 10.441

Si se miran los datos exclusivos del mes de septiembre, Ford Territory fue el SUV más patentado con 2.008 unidades, seguido por Chevrolet Tracker (1.764) y Toyota Corolla Cross (1.695).

Tracker 1 Chevrolet Tracker, uno de los vehículos que impulsó el crecimiento del mercado en septiembre. Foto: General Motors Argentina

En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Se viene el “hermano menor” de Chevrolet Tracker

Chevrolet está preparando un SUV más chico que el Tracker, pensado para el segmento B y fabricado en Brasil, con el objetivo de ofrecer un modelo accesible, moderno y con estilo SUV sin llegar al tamaño de un mediano.

Tomará como base la plataforma GEM del Onix, compartiendo componentes mecánicos y estructurales, e incorporará un motor 1.0 turbo de tres cilindros con caja manual o automática de seis marchas, manteniendo buen espacio interior y baúl a pesar de ser más compacto que la Tracker.

Su diseño seguirá el lenguaje moderno de Chevrolet: líneas rectas, parrilla amplia, ópticas delgadas, guardabarros marcados, barras de techo y detalles que refuerzan la estética SUV.

Mini Tracker El render que trascendió del SUV del Chevrolet Onix. Foto: KDesign AG.

Se espera su lanzamiento entre 2025 y 2026, con un precio por debajo de la Tracker, buscando competir con modelos de entrada como Fiat Pulse, Renault Kardian, Volkswagen Tera, Citroën C3 Aircross y Nissan Kicks.

Chevrolet Tracker: modelos y versiones

La Chevrolet Tracker se ofrece en Argentina con cuatro versiones, todas equipadas con el mismo motor turbonaftero 1.2 litros de tres cilindros, que entrega 132 CV de potencia y 190 Nm de torque, con tracción delantera.

La Tracker AT, versión de entrada a gama, cuenta con caja automática CVT de seis marchas preprogramadas y un equipamiento completo de seguridad y tecnología: seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESC), frenos ABS, MyLink con pantalla de 8 pulgadas, Android Auto/Apple CarPlay, cámara trasera, aire acondicionado automático, OnStar, WiFi para siete dispositivos, control de velocidad crucero y sensores traseros con cámara HD.

Un escalón por encima está la Tracker LTZ, que suma llantas de 17”, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, cámara con sensores delanteros y traseros, encendido sin llave y tapizado mixto de tela y cuero ecológico. La Tracker Premier incluye además faros proyector LED, techo solar panorámico, asistencias avanzadas como alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, sensores 360°, cargador inalámbrico y espejo interior antideslumbrante.

Chevrolet Tracker (1) Una vista lateral de Chevrolet Tracker. Foto: General Motors Argentina

Por último, la Tracker RS es la versión deportiva, importada desde Brasil. Se distingue por su parrilla black gloss, emblemas oscuros, llantas de 17” negro brillo y detalles interiores con costuras rojas. Mantiene el motor 1.2 turbo y la caja automática del resto de la gama, pero suma techo panorámico, faros full LED, MyLink con proyección inalámbrica, WiFi y sensores 360°.

Desde el rediseño presentado en julio de 2025, todas las versiones incorporan pantalla multimedia de 11 pulgadas y tablero digital de 8 pulgadas, además de mejoras mecánicas en la calibración del motor.

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: valor actualizado en octubre 2025

Luego de la suba aplicada por la terminal, los precios de la Chevrolet Tracker con valor actualizado en octubre 2025 en Argentina son: