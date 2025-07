Se viene una mini Tracker: cómo es el nuevo SUV que prepara Chevrolet

En los últimos meses la automotriz fue dejando pistas: adelantos en presentaciones internas, declaraciones de ejecutivos y filtraciones desde Brasil apuntan a un proyecto que toma como base la plataforma del Onix/Onix Plus. Eso significa que el futuro SUV de Chevrolet compartirá componentes mecánicos y estructurales con esos modelos, lo que ayuda a bajar costos y acelerar tiempos de desarrollo.

¿Por qué apostar por una “mini Tracker”? Porque el segmento B de SUV no para de crecer. Las marcas entendieron que muchos usuarios que venían de un hatchback o un sedán chico hoy buscan un diseño alto, con mejor despeje y un look aventurero, pero sin pagar lo que cuesta un mediano. Ahí es donde Chevrolet vio un hueco: entre el hatch Onix y la Tracker hay espacio para un producto más económico, pero con la estética y el equipamiento que pide el público.

Aunque todavía no hay nombre oficial, en Brasil se habla de un proyecto con código interno y se especula con variantes que podrían heredar parte del estilo de la nueva generación de crossovers globales de la marca. Lo concreto es que se producirá en el Mercosur, en la planta de Gravataí, en Río Grande do Sul y que apuntará a una presentación entre 2025 y 2026, dependiendo del ritmo de inversiones y del contexto económico. Como ocurre con el Onix, se especula que desde Brasil este SUV llegará a la Argentina, aunque aún no hubo confirmación oficial.

Chevrolet Onix SUV El render que trascendió del SUV del Chevrolet Onix. Foto: KDesign AG.

El nuevo SUV de Chevrolet: qué se sabe hasta ahora

Plataforma y mecánica: utilizaría la arquitectura GEM de Onix. El motor más lógico es el 1.0 turbo de tres cilindros (116 CV aprox.) que la marca ya usa en la región, con caja manual o automática de seis marchas.

Dimensiones: sería más corto que la Tracker (4,27 metros), con un largo cercano a los 4 metros (el Onix mide 4,16 metros de largo) y una distancia entre ejes apenas menor, para mantener buen espacio trasero y baúl competitivo.

Diseño: líneas rectas, parrilla amplia y ópticas delgadas, siguiendo el lenguaje actual de Chevrolet. Guardabarros marcados, barras de techo y protectores plásticos en los paragolpes para reforzar el look SUV.

Posicionamiento de precio: quedará por debajo de Tracker, y en Argentina podría pelear con Fiat Pulse, Renault Kardian, Volkswagen Tera, Citroën C3 Aircross y Nissan Kicks de entrada.

Chevrolet Onix SUV Así imaginó este nuevo SUV un estudio de diseño de Brasil. Foto: KDesign AG.

¿Por qué Chevrolet necesita este SUV “de entrada”?

Porque la competencia se movió rápido. Fiat sumó al Pulse, Renault lanzó el Kardian y Citroën reconfiguró el C3 Aircross con tres filas a precio contenido. En ese escenario, Chevrolet tenía un vacío entre el Onix y la Tracker que debía cubrir para no perder volumen. Además, fabricar en la región permite esquivar la volatilidad del dólar y asegurar abastecimiento, algo clave para sostener ofertas y promociones en concesionarios.

Lo que falta confirmar:

Nombre comercial y versiones : aún reservados.

: aún reservados. Fecha exacta de presentación: depende del cronograma industrial en Brasil. Se especula que verá la luz en 2026.

En síntesis, se viene una mini Tracker: un SUV compacto, regional y pensado para quienes buscan subirse al formato de moda sin salir del paraguas de Chevrolet. Resta esperar los próximos meses para que la marca muestre los avances del modelo final y confirme cuándo se verá en los concesionarios. Mientras tanto, la batalla por el segmento B-SUV suma un jugador que promete mover el tablero.