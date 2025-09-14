Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Figura en el top ten de patentamientos anual y hace poco recibió un rediseño. Cuál es el aumento que la terminal aplicó este mes en su precio.

Chevrolet Tracker, uno de los SUV líderes en patentamientos de Argentina. Foto: General Motors

Los SUV está en auge en Argentina, donde ocupan aproximadamente el 30% del mercado automotor, y uno de los modelos más elegidos del segmento es Chevrolet Tracker , que se destaca por tener un diseño moderno y una interesante relación precio-calidad ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Producido en la planta de General Alvear, Santa Fe, el Tracker se distingue por ofrecer cuatro versiones en su gama, todas equipadas con un motor turbonaftero de 1.2 Litros .

Así luce el interior de Chevrolet Tracker que se vende en Argentina. Foto: General Motors

Otro punto a favor de Chevrolet Tracker es su seguridad: viene con control de estabilidad (ESP), frenos ABS y varias ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción) que lo colocan como una de las opciones más completas de su categoría.

Chevrolet Tracker: sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Chevrolet Tracker es el tercer SUV más patentado de Argentina en los primeros ocho meses del año, detrás de Toyota Corolla Cross y Volkswagen Taos.

Además, la Tracker tiene una presencia importante en el mercado general automotor, cuyos números actualizados se detallan a continuación.

Los 10 vehículos más patentados en 2025, según ACARA:

Fiat Cronos: 23.294 unidades

Toyota Yaris: 22.981

Peugeot 208: 22.901

Toyota Hilux: 22.077

Ford Ranger: 18.468

Volkswagen Amarok: 18.388

Volkswagen Polo: 16.550

Toyota Corolla Cross 14.165

Volkswagen Taos: 13.152

Chevrolet Tracker: 12.806

En lo que respecta a agosto 2025, el SUV más patentado fue Toyota Corolla Cross, con 2.011 unidades, seguido de Chevrolet Tracker (1.487) y Ford Territory (1.434).

Chevrolet Tracker: ficha técnica y características

A fines de julio, General Motors presentó en Argentina el rediseño de la Chevrolet Tracker. Los cambios se ven en la trompa, las llantas y el interior.

Tracker 3 Una vista lateral de Chevrolet Tracker. Foto: General Motors

Entre las novedades suma un tablero digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 11 pulgadas. En lo mecánico, mantiene el motor 1.2 turbo de tres cilindros con 132 CV y 190 Nm de torque, ahora con una recalibración del sistema. Desde este lanzamiento, todas las versiones pasan a caja automática.

La Tracker AT es la entrada de gama. Viene con caja CVT de seis marchas preprogramadas y de serie incorpora seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS, MyLink con pantalla de 8”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara trasera, OnStar, WiFi para siete dispositivos, control de velocidad crucero, climatización automática, sensores traseros y cámara HD.

es la entrada de gama. Viene con y de serie incorpora seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS, MyLink con pantalla de 8”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara trasera, OnStar, WiFi para siete dispositivos, control de velocidad crucero, climatización automática, sensores traseros y cámara HD. La Tracker LTZ agrega llantas de 17”, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, cámara con sensores delanteros y traseros, encendido sin llave y tapizado mixto de tela y cuero ecológico.

agrega llantas de 17”, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, cámara con sensores delanteros y traseros, encendido sin llave y tapizado mixto de tela y cuero ecológico. La Tracker Premier incluye faros LED con proyector, techo solar panorámico, frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, sensores 360°, cargador inalámbrico y espejo interior antideslumbrante.

incluye faros LED con proyector, techo solar panorámico, frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, sensores 360°, cargador inalámbrico y espejo interior antideslumbrante. La Tracker RS es la versión con estética deportiva, importada desde Brasil. Se distingue por la parrilla en negro brillante, emblemas oscuros, llantas de 17” black gloss y detalles interiores con costuras rojas. Suma techo panorámico, faros full LED, MyLink con proyección inalámbrica, WiFi y sensores 360°. Aunque tiene un look diferente, mantiene el mismo motor y caja automática del resto de la gama.

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: valor actualizado en septiembre 2025

Luego del aumento de precio de un 5.93% que dispuso la terminal para toda la gama, los precios de la Chevrolet Tracker con valor actualizado en septiembre 2025 en Argentina son: