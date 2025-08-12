Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en agosto 2025

Esta SUV es una de las más patentadas del año en Argentina y trae novedades en su carrocería. Cuál fue el aumento que aplicó Chevrolet este mes en su precio.

Chevrolet Tracker es una de las SUV más patentadas de la Argentina : se produce en la planta de Alvear, Santa Fe y acaba de estrenar un rediseño en su carrocería. Además, presenta un nuevo sistema multimedia y ajustes en la mecánica ¿Cuál es su valor actualizado en agosto 2025 tras la suba del dólar en Argentina?

La Tracker debutó en el mercado automotor local en julio de 2020: en ese momento venía importada desde Brasil, hasta que en octubre de 2022 comenzó a fabricarse en nuestro país.

Un dato, esta SUV continúa produciéndose en Brasil para abastecer a otros mercados y las Tracker “argentinas” y “brasileñas” no tienen ninguna diferencia: el equipamiento es el mismo , lo único que cambia es el número de chasis por estar producidas en países diferentes.

El rediseño de Chevrolet Tracker

A fines de julio, General Motors lanzó un rediseño de Chevrolet Tracker en Argentina que impacta en la trompa, el diseño de las llantas y el interior del vehículo.

Entre las novedades destacadas, el restyling trae un nuevo tablero digital de ocho pulgadas y una nueva pantalla multimedia de 11 pulgadas.

Tablero El flamante tablero digital de 8´ que estrena Chevrolet Tracker.

A nivel mecánica, esta SUV continúa con el motor 1.2 turbonaftero de tres cilindros, que entrega 132 caballos de potencia y un torque de 190 Nm, aunque la automotriz destaca que ahora viene “recalibrado” (antes de este rediseño se habían generado dudas con la performance del sistema de distribución bañado por correa de aceite). Además, a partir de ahora todas las versiones pasaron a ser automáticas.

Chevrolet Tracker, en el podio de las SUV más patentadas

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), Chevrolet Tracker es la tercera SUV más patentada del país en lo que va del año con 11.312 unidades, una cifra que la coloca por detrás de Toyota Corolla Cross (12.149) y Volkswagen Taos (11.760).

En lo que respecta a exclusivamente a datos de julio 2025, el ránking de las SUV más patentadas es el siguiente:

Toyota Corolla Cross - 2.339 Peugeot 2008 - 1.798 Chevrolet Tracker - 1.720 Volkswagen Taos - 1.437 Jeep Renegade - 1.162

Chevrolet Tracker: versiones y características

La Chevrolet Tracker tiene cinco versiones en la Argentina: todas están equipadas con el mismo motor turbonaftero 1.2 litros de tres cilindros que entrega 132 CV de potencia y 190 Nm de torque. En todos los casos, la tracción es delantera. Un dato: General Motors está preparando un nuevo modelo en su gama de SUV, la mini Tracker que se presentaría en 2025 o 2026 y llegaría para complemetar su oferta actual en este segmento en Argentina.

La versión de entrada a gama de Chevrolet Tracker es la Tracker AT, que monta una caja de cambios CVT con seis marchas preprogramadas y cuenta con un equipamiento base de seis airbags, ESC (Control Electrónico de Estabilidad), Frenos ABS, MyLink con pantalla 8″, Android Auto/AppleCarPlay, cámara trasera, aire acondicionado manual, OnStar, WiFi para 7 dispositivos, control de velocidad crucero, climatización automática sensores traseros y cámara HD.

Un poco más arriba en la gama está la Tracker LTZ, que agrega: llantas de 17″, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, cámara con sensores delanteros y traseros, encendido sin llave con sensor, tapizado mixto tela/cuero ecológico.

Tracker 2 Así luce el interior de Chevrolet Tracker producida en Argentina.

La Tracker Premier tiene faros proyector LED, techo solar panorámico, frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, sensores 360°, cargador inalámbrico, espejo interior antideslumbrante.

La Tracker RS es una edición de estilo deportivo que llega importada a la Argentina desde Brasil. Tiene parrilla oscurecida black gloss, emblemas negros, llantas de 17″ negro brillo, interior con costuras rojas. Incluye techo panorámico, faros full LED, MyLink con proyección inalámbrica, WiFi, sensores 360°. Aunque la propia Chevrolet la denomina una “versión deportiva” monta el mismo motor y caja automática que las Tracker tradicionales.

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: valor actualizado en agosto 2025

Luego del aumento del dólar oficial, que ejerció como un foco de presión en el valor de los autos 0 kilómetro en Argentina, General Motor aplicó un ajuste general aproximado del 5,39% en el valor de toda la gama Tracker, lo que representa unos $1.918.250. Así, los precios de la Chevrolet Tracker con valor actualizado en agosto 2025 en Argentina son: