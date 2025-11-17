Hasta cuando seguirá el viento en Neuquén

Se espera una seguidilla de jornadas ventosas entre martes y jueves, con cielo despejado y sin lluvias en toda la provincia.

La semana continúa con una serie de días de viento persistente en gran parte de Neuquén . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones estables, sin posibilidades de lluvia y con un leve descenso de temperatura en comparación con el inicio de semana.

En la ciudad de Neuquén, el martes tendrá una mínima de 16°C y una máxima de 29°C , con cielo despejado durante todo el día. Desde la mañana se sentirá el viento del oeste, que soplará entre 32 y 41 km/h , con ráfagas de 51 a 59 km/h hacia la tarde.

El miércoles se mantendrá estable, con una baja en la intensidad: el viento irá de 13 a 22 km/h por la mañana y de 23 a 31 km/h por la tarde, sin ráfagas fuertes.

Viento.

Para el jueves, se espera un repunte: el viento regresará a velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que nuevamente podrían acercarse a los 59 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Región centro y norte

La zona centro será una de las más afectadas por la intensidad del viento en esta mitad de semana, con variaciones marcadas entre cada jornada.

Zapala tendrá un martes con viento del oeste entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. El miércoles la intensidad aumentará levemente, con valores que se ubicarán entre 32 y 41 km/h a lo largo del día. El jueves el viento oscilará entre 13 y 22 km/h, aunque por la tarde podrían surgir ráfagas de 51 a 59 km/h.

En Cutral Co – Plaza Huincul el viento será protagonista: el martes soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta los 69 km/h. El miércoles se mantendrá dentro de esos mismos valores, sin demasiadas variaciones. Recién el jueves podría ceder ligeramente, aunque seguirán las ráfagas de 51 a 59 km/h hacia el final del día.

vientos fuertes cutral co comarca petrolera

En Aluminé el martes tendrá viento calmo a moderado, entre 7 y 12 km/h, aunque no se descartan ráfagas aisladas que puedan llegar a los 69 km/h. El miércoles el viento será prácticamente nulo, con registros que van de 0 a 12 km/h. Para el jueves se prevé un aumento, con valores entre 23 y 31 km/h, aunque sin grandes ráfagas.

El norte provincial tendrá tres días secos y frescos, con viento que irá variando en intensidad. En Chos Malal el martes arrancará con viento leve entre 7 y 12 km/h, pero por la tarde podrían presentarse ráfagas de hasta 50 km/h. El miércoles mantendrá una tendencia similar, con viento suave durante el día y un aumento nocturno que podría llegar a los 32–41 km/h. Para el jueves se esperan valores entre 23 y 31 km/h, con ráfagas nuevamente cercanas a los 50 km/h.

Región Sur, Cordillera y los pasos internacionales

En la zona cordillerana, el viento tendrá presencia en los tres días, sobre todo por las tardes, aunque sin cambios bruscos ni precipitaciones a la vista.

En San Martín de los Andes y Junín comenzarán el martes con viento leve —entre 7 y 12 km/h—, pero por la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 km/h. El miércoles el viento aumentará durante la tarde, alcanzando valores de 32 a 41 km/h. El jueves volverá a condiciones algo más calmas, con viento entre 7 y 12 km/h, aunque por momentos podría elevarse a 23–31 km/h.

Temporal de viento en Junín de los Andes.jpg Gentileza José Cusit

Villa La Angostura tendrá un martes con viento suave —entre 7 y 12 km/h—, mientras que el miércoles podrían presentarse ráfagas cercanas a 59 km/h en horas de la tarde. El jueves se espera una jornada algo más tranquila, con viento leve y sin sobresaltos.

Los pasos Pino Hachado y Copahue se mantendrán estables, sin lluvias y con viento que irá de leve a moderado entre martes y jueves. El martes soplará entre 7 y 12 km/h; el miércoles se ubicará entre 0 y 12 km/h; y el jueves aumentará levemente hasta 13–22 km/h, sin ráfagas importantes.