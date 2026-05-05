Cuánto sale una Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

Es uno de los SUV con perfil off-road más buscados del mercado argentino. Se fabrica en Zárate y comparte base estructural con la pickup Hilux.

La Toyota SW4 sigue siendo una de las referencias dentro del segmento de SUV “grandes” en Argentina, con una propuesta que combina robustez, tracción integral y equipamiento orientado tanto al uso familiar como a la conducción fuera del asfalto. ¿Cuál es su precio en mayo de 2026?

Desarrollada sobre la misma arquitectura que la Hilux , este modelo mantiene un enfoque diferencial frente a otros SUV: ofrece chasis de largueros , mayor resistencia estructural y una configuración pensada para enfrentar terrenos exigentes sin perder confort en el uso diario.

Entre sus principales atributos aparece el sistema de tracción 4x4 con reductora, junto con ayudas electrónicas que mejoran el desempeño fuera del camino, como el control de tracción activo y el bloqueo de diferencial trasero, claves para situaciones de baja adherencia. Entre sus principales competidores del mercado de las SUVs “extremas” se encuentran Chevrolet Trailblazer, Tank 300 y Ford Everest.

Toyota SW4: patentamientos en 2026

Dentro del segmento SUV, la Toyota SW4 mantiene una presencia constante en el ránking de patentamientos de 2026, en un mercado donde predominan modelos compactos pero donde también hay espacio para propuestas más grandes y robustas. A continuación, se detallan los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) del primer cuatrimestre del año.

Ranking: patentamientos acumulados SUV 2026 (enero–abril):

Ford Territory: 7.987 unidades

Chevrolet Tracker: 6.093

Toyota Corolla Cross: 4.078

Volkswagen Taos: 3.864

Peugeot 2008: 4.000

Volkswagen T-Cross: 2.503

Jeep Compass: 2.287

Renault Kardian: 3.978

Volkswagen Nivus: 4.265

Toyota SW4: 2.351

Toyota SW4 Toyota SW4, cuál es su valor en mayo 2026. Toyota

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Toyota SW4: ficha técnica y características en Argentina

Toda la gama de la Toyota SW4 comparte una misma base mecánica: el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, combinado con una caja automática de seis marchas y tracción 4x4 con reductora. Esta configuración le permite adaptarse tanto al tránsito urbano como a recorridos más exigentes.

Además de su capacidad off-road, el modelo ofrece un nivel de confort elevado. Incluye climatizador bizona, asientos de cuero ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con subwoofer, apuntando a un uso familiar de larga distancia.

En tecnología, suma pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador por inducción y sistema de cámaras con visión 360°, que facilitan la conducción en distintas situaciones.

Toyota SW4 Toyota SW4, un SUV construido sobre un chasis de largueros. Toyota

En seguridad, incorpora el paquete Toyota Safety Sense con alerta de precolisión, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, además de siete airbags y asistencias como control de estabilidad, arranque en pendiente y descenso controlado.

Cuánto sale una Toyota SW4 0 km en mayo 2026

Estos son los precios oficiales vigentes del Toyota SW4 en Argentina en mayo de 2026:

SW4 SRX 4x4 2.8 AT: $91.585.000

SW4 Diamond 4x4 2.8 AT: $92.508.000

SW4 GR-Sport 4x4 2.8 AT: $97.092.000

La garantía de la Toyota SW4 en Argentina se basa en el programa "Toyota 10", ofreciendo una cobertura inicial de 5 años o 150.000 km. Esta garantía es ampliable hasta 10 años o 200.000 km (lo que ocurra primero) al realizar los servicios de mantenimiento en la red de concesionarios oficiales