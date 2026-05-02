¿Qué SUV me compro? Toyota Yaris Cross vs. Volkswagen Tera

Son dos de los modelos más modernos del mercado local, tecnológicos y bien equipados. Qué propone cada uno y cuánto cuestan.

Son dos de los SUV más modernos de la Argentina, de los más buscados por los usuarios, y de cartas fuertes de cada marca entre los modelos familiares compactos más accesibles. Modernos, tecnológicos y bien equipados, la comparación entre el Toyota Yaris Cross y el Volkswagen Tera se vuelve recurrente cada vez que alguien piensa en subirse a un SUV por primera vez.

Tanto el Toyota Yaris Cross como el Volkswagen Tera apuntan a un público que prioriza consumo contenido, tecnología y diseño , pero con fórmulas distintos. Mientras Toyota apuesta fuerte por la electrificación, Volkswagen pone el foco en la mecánica turbo y el comportamiento dinámico.

El Toyota Yaris Cross, de reciente lanzamiento, se presenta como una opción innovadora dentro del segmento a partir de su sistema híbrido. En cambio, el Volkswagen Tera ofrece una propuesta más tradicional, pero con motores modernos que proponen una conducción ágil.

Toyota Yaris Cross vs. Volkswagen Tera: interior, tecnología y equipamiento

Puertas adentro, el Toyota Yaris Cross muestra uno de sus mayores diferenciales. La marca japonesa apuesta por un salto tecnológico claro en el segmento B-SUV, con un habitáculo moderno (aunque sobrio) y funcional. La protagonista es una pantalla multimedia de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica, acompañada por un display digital de 7 pulgadas para la información del conductor, lo que le da una sensación de vehículo más avanzado que la media.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

En términos de confort, el Toyota Yaris Cross ofrece soluciones muy valoradas: salidas de aire traseras, puertos USB-C para todas las plazas y cargador inalámbrico, además de detalles como el freno de estacionamiento electrónico con función Auto-Hold. A esto se suma un diseño interior que prioriza la ergonomía, con todos los comandos al alcance del conductor y una buena sensación de calidad percibida.

Según cada versión, puede incorporar tapizados en cuero ecológico microperforado, techo panorámico y portón trasero eléctrico con apertura manos libres, elementos que lo posicionan como uno de los más completos. Además, su habitabilidad está bien resuelta, con espacio para cinco pasajeros y un baúl que ronda los 400 litros, un valor competitivo.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

En seguridad, marca diferencias con el paquete Toyota Safety Sense de serie, que incluye asistencias como frenado autónomo, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo. A esto se suman seis airbags en toda la gama, algo que ya empieza a ser clave en la decisión de compra.

Del lado del Volkswagen Tera, la marca alemana se apoya en una propuesta tecnológica muy sólida, con el sistema VW Play de 10 pulgadas, que se destaca por su interfaz rápida y amigable, además de un tablero digital Active Info Display que le aporta un aire muy moderno a todo el interior.

El Volkswagen Tera también suma elementos clave como climatizador automático, acceso y arranque sin llave (Kessy), cargador inalámbrico y conectividad total con smartphones, lo que también lo pone a la altura de los modelos más equipados. La experiencia a bordo es intuitiva, con una lógica de uso simple que es marca registrada de Volkswagen.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Volkswagen

El Volkswagen Tera ofrece una gama bien escalonada: las versiones intermedias ya incorporan pantalla de 10”, cámara de retroceso, control de crucero y volante multifunción, mientras que las más equipadas agregan tapizados en símil cuero, seis airbags y asistencias a la conducción como frenado autónomo y alerta de punto ciego.

Otro aspecto interesante del Volkswagen Tera es su modularidad interior: su capacidad de baúl varía según la configuración, pero se ubica en valores competitivos dentro del segmento, lo que lo convierte en una opción equilibrada entre espacio y tamaño.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Foto: Volkswagen.

Toyota Yaris Cross vs. Volkswagen Tera: motores, rendimiento y consumo

La mecánica es donde más se diferencian las fórmulas que Toyota y Volkswagen eligen para sus modelos. Ambos modelos proponen filosofías distintas, lo que impacta directamente en la experiencia de manejo y en el tipo de usuario al que apuntan.

El Toyota Yaris Cross ofrece una propuesta centrada en la eficiencia y la electrificación, con una gama que incluye motorizaciones nafteras y una variante híbrida. En las versiones tradicionales, utiliza un motor 1.5 litros de 106 CV y 138 Nm, asociado a una caja automática CVT que prioriza suavidad y bajo consumo.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Este conjunto se caracteriza por una conducción progresiva y silenciosa, ideal para el tránsito urbano, donde la respuesta lineal de la CVT evita tironeos y mejora el confort. Además, incorpora modos de manejo como “Eco” y “Power”, que permiten ajustar la entrega de potencia según la necesidad.

Sin embargo, el gran diferencial del Toyota Yaris Cross está en su versión híbrida, que combina el motor naftero con un sistema eléctrico para lograr consumos mucho más bajos y menor emisión de gases. Este sistema funciona de manera automática, alternando entre ambos motores según la situación, lo que permite circular incluso en modo 100% eléctrico en trayectos cortos y a baja velocidad.

Del lado del Volkswagen Tera, la estrategia es completamente distinta. La marca alemana apuesta por motores más convencionales, pero con turbo para mejorar la respuesta. La gama arranca con un motor 1.6 MSI de 110 CV, asociado a caja manual, pensado como opción de entrada.

A partir de las versiones intermedias, el Volkswagen Tera incorpora el conocido motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, que se combina con una caja automática de seis marchas. Este conjunto es uno de sus puntos fuertes, ya que ofrece una respuesta más ágil desde bajas revoluciones, gracias al torque disponible desde temprano.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera.

En la práctica, esto se traduce en un comportamiento más dinámico que el del Toyota Yaris Cross, especialmente en aceleraciones y sobrepasos. Además, la caja automática tradicional aporta una sensación más directa en comparación con la CVT, algo que muchos conductores valoran.

Otro aspecto importante es el equilibrio entre consumo y prestaciones. El Volkswagen Tera logra buenos niveles de eficiencia para ser un motor turbo, pero no alcanza los registros de la variante híbrida del Toyota Yaris Cross, que sigue siendo el referente en ese aspecto dentro del segmento.

Toyota Yaris Cross vs. Volkswagen Tera: versiones y precios

Estos son los precios oficiales en abril de 2026 en Argentina:

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

$41.464.000 Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000

$45.260.000 Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000

$48.457.000 Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000

$50.224.000 Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000

Volkswagen Tera Trend MSI MT MY26: $36.755.250

$36.755.250 Volkswagen Tera Comfort 170 TSI AT MY26: $41.561.750

$41.561.750 Volkswagen Tera High 170 TSI AT MY26: $45.609.400

$45.609.400 Volkswagen Tera Outfit 170 TSI AT MY26: $46.747.750

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

A la hora de definir cuál conviene entre el Toyota Yaris Cross y el Volkswagen Tera, la respuesta depende del tipo de usuario. Si la prioridad es el ahorro de combustible y la tecnología híbrida, el modelo de Toyota saca ventaja.

TERA 1

En cambio, el Volkswagen Tera se posiciona como una opción más dinámica, con una respuesta más ágil del motor y sensaciones de manejo más deportivas. Es una alternativa interesante para quienes priorizan el comportamiento en ruta y la versatilidad.