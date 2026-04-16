Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Se consolidó como uno de los 10 autos más patentados de Argentina y además se destaca en el segmento SUV. Modelos y detalles de la gama.

Volkswagen Tera, uno de los autos 0km más patentados de Argentina . Foto: Vokswagen

El Volkswagen Tera es protagonista de uno de los segmentos más pujantes del mercado automotor argentino, el de los SUV chicos : se lanzó en agosto del año pasado y actualmente ya se ubica entre los 10 autos más patentados del país. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo de 2026?

El Tera es el SUV más accesible de la marca alemana en Argentina y se destaca por diseño moderno, buena conectividad y versiones automáticas con motor turbo, una propuesta que lo posiciona como una alternativa fuerte frente a modelos que ya venían con más trayectoria en el segmento, como Fiat Pulse o Renault Kardian .

Este modelo se fabrica en Brasil sobre la plataforma MQB, la misma arquitectura que utilizan otros vehículos de la marca como Polo, Nivus o Taos, lo que explica parte de su buen comportamiento dinámico y nivel de equipamiento tecnológico.

Volkswagen Tera: así son sus patentamientos en 2026

El Volkswagen Tera mantiene un muy buen desempeño comercial en el mercado argentino durante 2026. En marzo registró 1.251 patentamientos, una cifra que lo consolidó dentro del lote de los modelos más vendidos del país y como uno de los B-SUV (chico) más competitivos del segmento chico.

En el acumulado anual también muestra buenas cifras, que lo llevaron a meterse entre los 10 vehículos más patentados del mercado argentino en el primer trimestre, según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

Volkswagen Tera header Volkswagen Tera, cuál es su precio en abril 2026. Volkswagen

Ranking los 10 vehículos más patentados en Argentina (enero-marzo 2026):

Toyota Hilux – 7.819 unidades

Peugeot 208 – 7.077

Fiat Cronos – 7.042

Ford Territory – 5.808

Ford Ranger – 5.466

Volkswagen Tera – 4.784

Volkswagen Amarok – 4.490

Chevrolet Tracker – 4.233

Peugeot 2008 – 3.680

Volkswagen Polo – 3.468

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Tera llega a la Argentina importado de Brasil con una propuesta bien definida: ser el SUV más accesible de la marca sin resignar seguridad, conectividad ni solidez estructural. Está desarrollado sobre la plataforma MQB-A00 / MQB-A0, una base moderna que comparten modelos como el VW Polo y Nivus, y que le aporta un comportamiento equilibrado tanto en ciudad como en ruta.

TERA 1

Un diferencial importante dentro del segmento es que toda la gama incorpora frenos a disco en las cuatro ruedas, además de seis airbags, control electrónico de estabilidad, anclajes ISOFIX y faros full LED desde la versión de entrada. Las Versiones disponibles en Argentina son las siguientes:

Tera Trend MSI MT MY26

Es la versión de acceso y la única que utiliza el motor 1.6 MSI aspirado de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas. Apunta a un uso urbano eficiente y a quienes priorizan mecánicas simples y costos de mantenimiento contenidos. Incluye tablero digital de 8”, pantalla VW Play de 10” con conectividad inalámbrica, sensores traseros y control de velocidad crucero.

Tera Comfort 170 TSI AT MY26

Da el salto al motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, combinado con caja automática de seis marchas. Mejora la respuesta y la suavidad de marcha, y suma salidas de aire traseras, apoyabrazos delantero, volante multifunción revestido y puertos USB-C traseros. En esta versión, el frenado autónomo de emergencia (AEB) se ofrece de manera opcional.

Tera High 170 TSI AT MY26

Eleva el nivel tecnológico y de asistencias. Mantiene la mecánica turbo, pero agrega cámara de retroceso, sensores delanteros, climatizador automático, tablero digital de 10,25”, tapizados en ecocuero e iluminación ambiental. En este nivel, el AEB ya viene de serie, junto con control de crucero adaptativo.

Tera Outfit 170 TSI AT MY26

Es la variante tope de gama. Refuerza la seguridad activa con mantenimiento de carril, detector de punto ciego, asistente de tráfico cruzado trasero y sensor de lluvia. Es la versión que mejor sintetiza la propuesta del Tera dentro del segmento B-SUV, con foco en tecnología, confort y asistencias a la conducción.

Cuánto sale un Volkswagen Tera en abril 2026

Estos son los precios oficiales del Volkswagen Tera en abril de 2026 en Argentina: