Cuánto sale un Volkswagen Nivus con valor actualizado en marzo 2026

Es uno de los SUV compactos más elegidos del país y mantiene un buen nivel de ventas dentro del segmento.

Volkswagen Nivus continúa consolidándose como uno de los SUV compactos más importantes del portafolio de la marca en Argentina. Con una propuesta que combina diseño tipo coupé, buen nivel tecnológico y mecánicas eficientes, el modelo mantiene su protagonismo dentro del competitivo segmento B-SUV. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo de 2026?

Ubicado estratégicamente para complementar la oferta de Tera , T-Cross y Taos , el Nivus apunta a quienes buscan un SUV con estética moderna, buena conectividad y buena autonomía para el uso diario. Su formato más bajo y aerodinámico también favorece el comportamiento en ruta.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , el Volkswagen Nivus registró un buen nivel de patentamientos en febrero de 2026 , manteniéndose dentro del grupo de los SUV más elegidos del país.

Volkswagen Nivus El interior del Volkswagen Nivus. Volkswagen

Ránking: los 10 SUV más patentados en Argentina en febrero de 2026

Ford Territory – 1.550 unidades

Volkswagen Tera – 1.333

Chevrolet Tracker – 1.082

Volkswagen Nivus – 1.018

Peugeot 2008 – 967

Toyota Corolla Cross – 869

Volkswagen Taos – 779

Toyota Yaris Cross – 739

Volkswagen T-Cross – 596

Renault Kardian – 500

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Volkswagen Nivus: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Nivus se comercializa en Argentina con dos motorizaciones turbonafteras de tres cilindros: el 170 TSI, que desarrolla 101 CV y se asocia a una caja manual de cinco marchas, y el 200 TSI, con 116 CV y 200 Nm de torque, combinado con una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades con levas al volante. Esta oferta mecánica se integra a una gama compuesta por cinco versiones, con distintos niveles de equipamiento.

VW Nivus Volkswaegen Nivus, cuál es su valor en marzo 2026. Volkswagen

En materia de diseño, el Nivus se distingue dentro del segmento B-SUV por su silueta tipo coupé y una estética más moderna que la de varios de sus rivales. El restyling sumó faros VW LED, parrilla con tira luminosa, ópticas traseras unidas por una barra LED y llantas de 16 o 17 pulgadas, según versión. En el interior, la propuesta se completa con una pantalla multimedia de 10 pulgadas integrada al tablero y un instrumental digital de 8” o 10,25”.

Desde la versión de entrada agama, el modelo ofrece un estándar de seguridad completo, con seis airbags, control de estabilidad (ESP) y tracción, además de diversas asistencias a la conducción. A esto se suma el sistema Mi VW Connect, disponible en las versiones Comfortline, Highline y Outfit, que permite gestionar distintas funciones del vehículo desde el celular, como la ubicación en tiempo real, el bloqueo remoto y el monitoreo del estado general del auto.

Nivus tablero

Las cinco versiones de Volkswagen Nivus que se comercializan en la Argentina son las siguientes:

Nivus 170TSI MT : puerta de entrada a la gama con motor turbo y equipamiento de seguridad completo

: puerta de entrada a la gama con motor turbo y equipamiento de seguridad completo Nivus Trendline 200TSI AT : combina caja automática con un nivel de equipamiento equilibrado y tecnológico.

: combina caja automática con un nivel de equipamiento equilibrado y tecnológico. Nivus Comfortline 200TSI AT : Punto medio ideal: más confort, conectividad y acceso a funciones digitales.

: Punto medio ideal: más confort, conectividad y acceso a funciones digitales. Nivus Highline 200TSI AT : Versión orientada a diseño y tecnología, con asistencias y detalles más completos.

: Versión orientada a diseño y tecnología, con asistencias y detalles más completos. Nivus Outfit 200TSI AT: Tope de gama con estética diferenciada y equipamiento más sofisticado.

Cuánto sale un Volkswagen Nivus en marzo 2026

Con valores actualizados a enero de 2026, estos son los precios oficiales del Volkswagen Nivus en Argentina: