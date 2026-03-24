Cuánto sale un Citroen C3 con valor actualizado en marzo 2026

El hatchback del segmento B fue el auto 0km más vendido de la marca en 2025 y mantiene presencia en el arranque de este año.

El Citroën C3 se mantiene como el modelo más representativo de la marca en el segmento B (chico) en Argentina y continúa siendo una de las principales puertas de entrada a la gama local. Con una propuesta que combina estética inspirada en los SUV, dimensiones compactas y opciones mecánicas modernas, el hatchback consolidó su presencia durante 2025 y sigue mostrando actividad dentro del mercado en el inicio de 2026. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo de 2026?

Se trata de un vehículo desarrollado sobre la plataforma regional CMP, producido en Brasil y pensado para el uso urbano cotidiano. La gama incluye versiones con caja manual, automática tradicional y una variante turbo que eleva el nivel de prestaciones dentro del segmento chico.

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Citroën C3 cerró 2025 con 5.458 patentamientos , consolidándose como el modelo más vendido de la marca en el país.

Citroen C3 interior El interior del Citroën C3. Stellantis

La comparación interanual muestra una mejora clara respecto del año anterior. En 2024 había registrado 4.086 unidades, por lo que en 2025 logró una suba del 33,6% en volumen dentro de un mercado que superó las 612.000 unidades patentadas en el total anual.

En el arranque de 2026, el Citroën C3 mantiene presencia dentro del ranking mensual. Según ACARA, en febrero de 2026 patentó 401 unidades, ubicándose en el puesto 31° del ranking general de modelos livianos.

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Citroën C3: mecánica, equipamiento y propuesta general

El Citroën C3 que se comercializa en Argentina corresponde a la generación regional producida en Brasil y se posiciona como un hatchback del segmento B con enfoque urbano. Su puesta a punto prioriza el confort de marcha y la facilidad de conducción en ciudad, con una gama pensada para distintos perfiles de usuario.

La oferta mecánica incluye dos alternativas principales. Por un lado, el motor 1.6 VTi naftero, que entrega 115 CV y 150 Nm, disponible con caja manual de cinco marchas o automática de seis. Por otro, la versión más moderna incorpora el motor 1.0 turbo T200, con 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas.

YOU Citroën C3 You! la versión tope de gama. Stellantis

En materia de seguridad, toda la gama incorpora control de estabilidad y tracción, frenos ABS con distribución electrónica, asistencia al arranque en pendiente, doble airbag frontal, cámara de retroceso y anclajes ISOFIX. En tecnología se destaca la pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, presente desde las versiones de entrada. Las Versiones del Citroën C3 disponibles en Argentina (MY26) son las siguientes:

Citroën C3 VTi Feel MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja manual de 5 marchas

Llantas de aleación

Aire acondicionado

Pantalla táctil de 10’’

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Citroën C3 VTi AT Feel Pack MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja automática de 6 marchas

Mayor nivel de confort

Mejoras en terminaciones interiores

Citroën C3 VTi AT XTR MY26

Motor 1.6 VTi con caja automática

Estética exterior diferenciada XTR

Detalles específicos de diseño

Perfil con impronta aventurera dentro de la gama

Citroën C3 T200 Feel Pack You! MY26

Motor 1.0 turbo T200 de 120 CV y 200 Nm

Caja automática CVT de 7 marchas

Climatizador automático

Instrumental digital

Personalización exterior e interior

Versión tope de gama

Cuánto sale un Citroën C3 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Estos son los precios de lista del Citroën C3 en Argentina en marzo de 2026: