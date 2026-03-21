Cuánto sale una Ford Maverick 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es una de las pickups compactas más elegidas del país y se mantiene dentro del ranking de las más patentadas. Versiones y ficha técnica en Argentina.

La Ford Maverick sigue consolidando su lugar dentro del mercado argentino como una de las pickups compactas más elegidas. Con una propuesta que combina confort de marcha, tecnología y opciones de motorización naftera e híbrida, el modelo importado de México logró sostener su presencia dentro del segmento en el inicio de año. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo de 2026?

A diferencia de las pickups de mayor envergadura como Toyota Hilux o Volkswagen Amarok , la Maverick propone un uso más urbano, con dimensiones más reducidas y una conducción más cercana a la de un SUV . Esa combinación la convirtió en una alternativa atractiva para quienes buscan una camioneta versátil sin resignar confort en el día a día.

Dentro de la oferta de Ford en Argentina, la Maverick ocupa un lugar estratégico entre los SUV y las pickups medianas. La actualización aplicada durante 2025 —que incorporó tracción integral de serie y sumó la versión Tremor con perfil off-road— reforzó su posicionamiento y amplió su alcance dentro del mercado.

Ford Maverick: así fueron sus patentamientos en febrero de 2026

Según los datos del informe de la Asociación de Concersionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Ford Maverick se mantiene dentro del grupo de pickups más patentadas del país en el arranque de 2026.

Ránking: pickups más patentadas en Argentina (febrero 2026)

Toyota Hilux: 2.212 unidades Ford Ranger: 1.338 Volkswagen Amarok: 1.148 Fiat Strada: 548 Nissan Frontier: 477 Chevrolet S10: 393 Fiat Titano: 370 Ford Maverick: 344

Ford Maverick Ford Maverick, una chata con buena capacidad off-road. Ford

El mercado de los autos 0km, por su parte, registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Ford Maverick: así son sus versiones en Argentina

La Ford Maverick se comercializa en Argentina importada de México y actualmente está compuesta por tres versiones: XLT 2.0L EcoBoost AWD, Lariat Híbrida 2.5L AWD y Tremor 2.0L EcoBoost 4WD. Todas cuentan con transmisión automática y tracción integral.

Ford Maverick XLT 2.0L EcoBoost AWD

Es la versión de entrada de gama. Utiliza el motor naftero 2.0 EcoBoost turbo de 253 CV y 375 Nm, asociado a una caja automática de 8 velocidades y tracción AWD. Incluye pantalla multimedia de 13,2 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero digital de 8”, sistema FordPass Connect, llantas de 17 pulgadas y un completo paquete de seguridad con siete airbags y asistencias a la conducción.

Ford Maverick Lariat Híbrida 2.5L FHEV AWD

Es la variante más enfocada en la eficiencia. Combina un motor naftero 2.5L con uno eléctrico para entregar una potencia conjunta de 196 CV, con transmisión eCVT y tracción integral. Suma audio Bang & Olufsen, cargador inalámbrico, climatizador bi-zona, cámaras 360°, sensores delanteros y traseros y control de velocidad crucero adaptativo. Se destaca por su consumo urbano reducido.

Ford Maverick Ford Maverick.

Ford Maverick Tremor 2.0L EcoBoost 4WD

Es la versión con mayor orientación off-road. Mantiene el motor 2.0 turbo de 253 CV, pero incorpora tracción 4WD con bloqueo de diferencial trasero, suspensión reforzada, mayor despeje y modos de manejo específicos. También suma sistema One-Pedal Trail Control y equipamiento premium en el interior.

Cuánto sale una Ford Maverick en marzo 2026

Estos son los precios de lista vigentes de la Ford Maverick en Argentina en marzo 2026: