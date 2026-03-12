Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

La prckup ienovó su gama con más potencia, cambios en tecnología y un rediseño para competir en un segmento fuerte como lo es el de las pickups en Argentina.

La Fiat Toro está próxima a cumplir 10 años de presencia ininterrumpida en el mercado argentino y encara este 2026 con un rediseño profundo, en el que además de haber recibido retoques estéticos, sumó una actualización importante de la gama con mejoras en el equipamiento tecnológico y un motor turbodiésel más potente pensado para usuarios más exigentes. ¿Cuál es su valor actualizado en marzo?

Con esta nueva configuración, la Toro busca competir en un segmento exigente como lo es el de las pickups compactas en Argentina, que en los últimos tiempos estuvo sumando muchos nuevos modelos y que cuenta con opciones que compiten de manera directa con esta chata de Stellantis, como Chevrolet Montana y Ford Maverick, entre otras.

Esta actualización que Fiat Toro recibió en febrero de 2026 no cambia la receta que le viene funcionando desde hace tiempo a este producto: el manejo y el confort de un SUV , pero con la practicidad real de una pickup compacta .

Fiat Toro: así le fue en los patentamientos

La Fiat Toro registró 383 unidades patentadas en febrero de 2026, ubicándose entre las pickups más vendidas del mercado.

Ranking: las pickups más patentadas en Argentina en febrero 2026 :

Toyota Hilux – 2.212 unidades Ford Ranger – 1.338 Volkswagen Amarok – 1.148 Fiat Toro – 383 Nissan Frontier – 324

Nueva Fiat Toro La parrilla frontal de la Nueva Fiat Toro. Stellantis

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Fiat Toro: ficha técnica y versiones en Argentina

La Fiat Toro 2026 corresponde al segundo restyling del modelo y reemplaza a la generación que se comercializaba desde fines de 2023. Llega importada de Brasil con una gama más acotada pero con mejoras claras en potencia y equipamiento. En mecánica, la oferta se organiza en dos configuraciones principales.

Las versiones nafteras mantienen el motor 1.3 turbo T270, que desarrolla 175 CV y 270 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis marchas y tracción delantera 4x2. Es la alternativa más orientada al uso urbano, con buena respuesta y conducción suave.

Nueva Fiat Toro Una vista lateral de la Nueva Fiat Toro. Stellantis

La principal novedad aparece en la variante diésel con el nuevo motor Multijet 2.2, que entrega 200 CV y 450 Nm y se combina con una caja automática de nueve velocidades y tracción integral 4x4.

Este propulsor reemplaza al anterior 2.0 turbodiésel de 170 CV y 350 Nm, con una mejora clara en potencia y torque. Es el mismo motor que utilizan la Fiat Titano y la futura Ram Dakota producida en Argentina. Por ahora llega importado de Italia, aunque Stellantis confirmó que comenzará a fabricarse en la planta de Ferreyra durante el segundo semestre de 2026. La actualización también simplificó la gama: se discontinuaron el motor 1.8 naftero y el anterior 2.0 turbodiésel.

En equipamiento, la Toro adopta el mismo lenguaje de renovación que ya recibieron Cronos, Pulse y Fastback. Toda la gama incorpora tablero digital de 7 pulgadas, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y nuevos puertos USB tipo A y tipo C adelante y atrás. La versión Freedom 1.3T ofrece llantas de 17 pulgadas, tapizado en cuero, pantalla multimedia de 8,4 pulgadas y climatizador bizona.

Fiat Toro 2026 motor turbodiesel 2.2 El nuevo motor turbodiésel que impulsa a la gama superior de la Fiat Toro. Stellantis

La Volcano 1.3T suma llantas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y butaca del conductor con regulación eléctrica. En seguridad, la gama ofrece hasta siete airbags y, según versión, incorpora sistemas ADAS como mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

La Fiat Toro Volcano 2.2TD AT9 4x4 es la versión más equipada de la gama y la única con el nuevo motor turbodiésel Multijet 2.2. Entrega 200 CV y 450 Nm y se combina con caja automática de nueve marchas y tracción integral. Además suma llantas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1”, butaca del conductor eléctrica y asistencias a la conducción como frenado autónomo y mantenimiento de carril.

Cuánto sale una Fiat Toro 0 km en marzo 2026

Estos son los precios oficiales con los que se comercializa actualmente la Fiat Toro en Argentina en marzo 2026: