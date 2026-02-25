Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es una de las pickups más buscadas de la Argentina y acaba de renovarse, sumando potencia y más estilo. El ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

La Fiat Toro inició 2026 con una renovación profunda que actualiza su diseño, mejora la tecnología a bordo y, sobre todo, introduce un nuevo motor turbodiésel más potente. En un segmento cada vez más competitivo, la pickup compacta de Stellantis busca sostener su lugar con una fórmula que combina el confort de SUV con la practicidad de una chata. ¿Cuánto cuesta la nueva Toro en febrero 2026?

Lanzada originalmente en Argentina en 2016 , la Toro fue pionera en un subsegmento intermedio entre las pickups compactas y las medianas tradicionales. 10 años después, mantiene un volumen estable de ventas y continúa siendo una alternativa fuerte frente a modelos como Ford Maverick , Chevrolet Montana y ahora también frente a propuestas más recientes dentro del propio grupo.

La actualización de 2026 no cambia la esencia del modelo, pero sí eleva su propuesta mecánica y tecnológica. El foco está puesto en más potencia, más torque y mayor equipamiento de seguridad .

El nuevo motor 2.2 turbodiésel que se incorporó a la gama de Fiat Toro 2026.

Fiat Toro: así le fue en los patentamientos

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a enero 2026, la Fiat Toro registró 403 unidades patentadas en el primer mes del año, manteniéndose dentro del grupo principal del segmento.

El ranking de las pickups más patentadas en enero 2026 en Argentina se reproduce a continuación:

Toyota Hilux – 1.684 unidades Ford Ranger – 1.497 Volkswagen Amarok – 1.164 Fiat Strada – 615 Ford Maverick – 468 Fiat Toro – 403 Chevrolet Montana – 371 Nissan Frontier – 332 Chevrolet S10 – 314 RAM Rampage – 287

Nueva Fiat Toro Nueva Fiat Toro 2026, una chata con confort SUV e ideal para el off-road. Stellantis

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Fiat Toro: ficha técnica y versiones en Argentina

La Toro 2026 es el segundo restyling de la pickup compacta de Fiat y reemplaza a la versión que se comercializaba desde fines de 2023. Llega importada de Brasil y ya está a la venta en Argentina con una gama más acotada, pero con un salto claro en potencia en su variante diésel.

En mecánica ahora hay dos configuraciones definidas. La opción naftera mantiene el 1.3 turbonaftero T270, con 175 CV y 270 Nm, asociado a caja automática de seis marchas y tracción 4x2. Es la alternativa más urbana: entrega de torque inmediata, manejo suave y buena respuesta para el día a día.

Fiat Toro 2026 interior El interior de Fiat Toro 2026. Stellantis

La gran novedad está en el nuevo 2.2 turbodiésel Multijet, que desarrolla 200 CV y 450 Nm, combinado con caja automática de nueve velocidades y tracción integral. Este impulsor reemplaza al anterior 2.0 turbodiésel de 170 CV y 350 Nm, con una mejora concreta en potencia y, sobre todo, en torque. Es el mismo motor que ya utilizan las Fiat Titano y Ram Dakota fabricadas en Argentina. Por ahora llega importado de Italia, aunque Stellantis confirmó que comenzará a producirse en la planta de Ferreyra en el segundo semestre de 2026. Como contrapartida, incorpora sistema con urea para cumplir normas de emisiones más exigentes.

La actualización también implicó una simplificación de la oferta: dejó de ofrecerse el motor 1.8 naftero –que era la opción más accesible– y se discontinuó el 2.0 turbodiésel. Además, el nuevo 2.2 con tracción integral quedó reservado únicamente para la versión más equipada (Volcano 2.2).

Nueva Fiat Toro Nueva Fiat Toro. Stellantis

En equipamiento, la Toro 2026 adopta el mismo patrón de renovación estética que ya recibieron Fiat Cronos, Pulse y Fastback. Incorpora tablero digital de 7 pulgadas en toda la gama, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y nuevos puertos USB tipo A y C adelante y atrás. La Freedom 1.3T ofrece llantas de 17 pulgadas, tapizado en cuero, pantalla multimedia de 8,4” y climatizador bizona. La Volcano 1.3T suma llantas de 18”, multimedia de 10,1” y butaca del conductor con regulación eléctrica, mientras que la Volcano 2.2TD se diferencia principalmente por la mecánica y la tracción 4x4.

En seguridad, la gama ofrece hasta siete airbags y, según versión, sistemas ADAS como mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, consolidando una propuesta más completa frente a su generación anterior.

Cuánto sale una Fiat Toro 0 km en febrero 2026

Estos son los precios oficiales vigentes en febrero 2026 para la nueva Fiat Toro en Argentina: