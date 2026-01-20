Cuánto sale una Ford Maverick 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es una de las pickups compactas más elegidas del mercado argentino y la primera híbrida del segmento. Cuál es el precio que fijó la terminal este mes.

La Ford Maverick cerró 2025 con un desempeño sólido dentro del mercado argentino y arrancó 2026 manteniendo su posicionamiento como una de las pickups compactas más buscadas del país. Con una propuesta que combina diseño moderno, confort, tecnología de última generación y tracción integral de serie , esta chata se consolidó en su segmento y también como una alternativa real frente a las pickups medianas tradicionales. ¿Cuánto cuesta la Maverick en enero de 2026?

A diferencia de modelos como Ford Ranger o Toyota Hilux , la Maverick apunta a un uso más cotidiano , con dimensiones más acotadas, buena maniobrabilidad y un nivel de confort más cercano al de un SUV. Esa combinación le permitió captar a un público que busca una camioneta para el día a día , sin resignar capacidad de carga ni aptitudes para salir del asfalto.

Dentro de la oferta de Ford en Argentina, la Maverick ocupa un lugar estratégico entre los SUV y las pickups medianas . La actualización aplicada durante 2025 -que incorporó tracción integral de serie en toda la gama y sumó la versión Tremor - reforzó su perfil versátil y amplió su atractivo dentro del segmento.

Ford Maverick: así fueron sus patentamientos en 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Ford Maverick finalizó 2025 dentro del grupo de pickups más patentadas del país en el acumulado anual, consolidándose como una de las compactas con mejor desempeño comercial del mercado.

Pickups más patentadas en Argentina – acumulado 2025 (enero-diciembre:

Toyota Hilux: 30.768 unidades Ford Ranger: 24.976 Volkswagen Amarok: 23.612 Fiat Strada: 7.821 Fiat Toro: 7.754 Nissan Frontier: 6.484 Chevrolet S10: 5.210 Ram Rampage: 5.255 Chevrolet Montana: 4.948 Ford Maverick: 4.311

Ford Maverick Latiat Ford Maverick, una chata con buena agilidad para moverse en la ciudad. Ford Argentina

En el mercado general, 2025 cerró con 612.178 autos 0km patentados, lo que representó un crecimiento del 47,8% interanual, en un año marcado por la recuperación del volumen y una fuerte demanda en el segmento de pickups.

Ford Maverick: versiones nafteras e híbrida que se venden en Argentina

La Ford Maverick se comercializa en Argentina importada desde México. En abril de 2025 recibió una actualización clave que incorporó tracción integral de serie en toda la gama, una nueva pantalla multimedia de mayor tamaño y la llegada de la versión Tremor, con un enfoque más off-road.

MAVERICK La gama de Ford Maverick en Argentina. Ford Argentina

Actualmente, la gama local está compuesta por tres versiones, todas con transmisión automática, tracción integral y un completo paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360.

Ford Maverick XLT 2.0L EcoBoost AWD

Es la versión de entrada a la gama. Utiliza el motor naftero 2.0 EcoBoost turbo, que entrega 253 CV y 375 Nm de torque, asociado a una caja automática de 8 velocidades. Se destaca por su buen nivel de equipamiento, con pantalla multimedia de 13,2 pulgadas, tablero digital de 8”, sistema FordPass Connect y un completo paquete de seguridad con siete airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas y asistencias a la conducción.

Ford Maverick Lariat Híbrida 2.5L AWD

Es la variante orientada a la eficiencia y el confort. Incorpora un sistema Full Hybrid que combina un motor naftero 2.5 con uno eléctrico, alcanzando una potencia combinada de 196 CV, con transmisión eCVT y tracción integral. Suma un mayor nivel de tecnología, con tapizados de cuero ecológico, audio premium Bang & Olufsen, cargador inalámbrico, cámaras 360° y control de velocidad crucero adaptativo. Fue la primera pickup híbrida del mercado argentino.

Ford Maverick Tremor 2.0L EcoBoost 4WD

Es la versión tope de gama y la más orientada al uso off-road. Mantiene el motor 2.0 EcoBoost de 253 CV, pero suma tracción 4WD con bloqueo de diferencial trasero y un paquete off-road específico. Entre sus diferenciales se destacan la suspensión reforzada, mayor despeje, modos de manejo adicionales, el sistema One-Pedal Trail Control, neumático de auxilio de igual medida y una caja de carga con tomas de corriente de 120V y múltiples anclajes.

Cuánto sale una Ford Maverick en enero 2026

Tras la última actualización de casi el 1% aplicada por la terminal, estos son los precios de lista de la Ford Maverick vigentes en enero de 2026: