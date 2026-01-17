Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es una de las pickups compactas que más creció en el mercado y consolidó su presencia tras la renovación de gama. El ajuste en su precio este mes.

La Chevrolet Montana se consolidó como una de las grandes apuestas de General Motors dentro del segmento de las pickups compactas. Con una propuesta que combina diseño moderno, tecnología de última generación y un enfoque más urbano que laboral, este modelo logró hacerse un lugar propio en un nicho cada vez más competitivo del mercado argentino. ¿Cuánto cuesta una Montana 0 km en enero de 2026?

Producida en Brasil y basada en la plataforma GEM que comparte con Chevrolet Tracker y Onix, la Montana encaró su segunda etapa comercial con una actualización en septiembre del año pasado que no modificó su esencia, pero sí reforzó los puntos que el público más valora: confort, conectividad y equipamiento de seguridad. En ese contexto, Chevrolet decidió simplificar la gama y apostar por una configuración mecánica única , alineada con el uso cotidiano.

Buena parte del posicionamiento actual de la Montana se apoya en su perfil dual: es una pickup pensada para quienes buscan capacidad de carga y versatilidad, pero sin resignar una experiencia de manejo cercana a la de un SUV compacto , tanto en ciudad como en ruta. Un dato a tener en cuenta es que no es un vehículo recomendable para quienes disfrutan de hacer off-road extremo, debido a que ninguna de las versiones de la Montana viene equipada con tracción 4x4, como sí lo hace la competidora directa Fiat Toro .

Chevrolet Montana: así le fue en los patentamientos en 2025

Los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran que la Chevrolet Montana tuvo un desempeño sólido a lo largo de 2025 que le permitió ubicarse entre las 10 pickups más vendidas del país, compitiendo directamente con modelos de segmentos superiores.

Ránking: las pickups más patentadas de Argentina en 2025 (enero-diciembre):

Toyota Hilux – 30.768 unidades Ford Ranger – 24.976 Volkswagen Amarok – 23.612 Fiat Strada – 7.821 Fiat Toro – 7.754 Nissan Frontier – 6.484 Chevrolet S10 – 5.210 Fiat Fiorino – 5.155 Chevrolet Montana – 5.049 Ford Maverick – 4.311

Montana 3 Chevrolet Montana, una pickup con buen volumen de ventas en Argentina. General Motors

En un mercado que cerró 2025 con 612.178 autos 0km patentados, la presencia de la Montana en este listado confirma su buena aceptación y el impacto positivo de la estrategia de Chevrolet en el segmento de las pickups compactas.

Chevrolet Montana: modelos y ficha técnica

La gama de la Chevrolet Montana en Argentina está compuesta por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS, todas con una misma configuración mecánica. Bajo el capot, equipa el motor 1.2 turbo de tres cilindros, que entrega 132 caballos de fuerza y 190 Nm de torque, una cifra que le permite un buen equilibrio entre prestaciones y consumo.

Una de las principales novedades de la gama actual es que ahora todas las versiones utilizan caja automática de seis marchas, dejando atrás la transmisión manual. La tracción es delantera en toda la línea, reforzando su enfoque urbano y recreativo más que estrictamente laboral.

Montana 1 Chevrolet Montana: cuál es su precio en enero 2026. General Motors

En el interior, la Montana adopta el concepto de cabina digital de Chevrolet, con un tablero de instrumentos digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 11 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma conectividad Wi-Fi nativa, sistema MyLink, control de crucero, y una dotación que se incrementa en las versiones más completas con climatizador automático, cargador inalámbrico y encendido por botón.

En materia de seguridad, ofrece seis airbags de serie, control de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos y, en las variantes superiores, asistentes a la conducción como alerta de colisión frontal, punto ciego y el sistema OnStar con acompañamiento seguro.

Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 km en enero 2026

Con la gama ya actualizada y sin cambios estructurales recientes, estos son los valores de referencia vigentes de la Chevrolet Montana en el mercado argentino en enero de 2026: