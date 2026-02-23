Cuánto sale una Chevrolet S10 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es una de las pickups medianas con mayor crecimiento en el mercado argentino. El ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

La Chevrolet S10 es uno de los modelos que marca tendencia entre las pickups medianas. Con números algo más modestos que las líderes Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger, este producto de General Motors viene creciendo en el mercado argentino y luego de una actualización a nivel diseño, tecnología y mecánica, está cobrando mayor protagonismo. ¿Cuánto cuesta una S10 0km en febrero de 2026?

Producida en Brasil, la S10 llega importada a nuestro país y combina un perfil de trabajo con versiones orientadas al confort y al uso familiar. Esa dualidad le permitió ampliar su público: desde flotas y productores agropecuarios hasta usuarios urbanos que buscan una pickup robusta, pero bien equipada y con una gama moderna .

El segmento de las pickups volvió a mostrar un volumen alto en enero y la competencia se mantuvo muy concentrada en los primeros puestos. Según el informe oficial de la Asocaición de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ) correspondiente al primer mes de 2026, la Chevrolet S10 registró 561 unidades patentadas , ubicándose dentro del lote relevante de las medianas.

Interior S10 Así es el interior de la Chevrolet S10. General Motors

El ranking general de pickups en enero quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Hilux – 3.418 unidades Ford Ranger – 2.276 Volkswagen Amarok – 1.623 Fiat Toro – 748 Fiat Strada – 702 Chevrolet S10 – 561 RAM Rampage – 421 Ford Maverick – 398 Fiat Titano – 312 Chevrolet Montana – 289

A nivel general, en enero de 2026 se patentaron 66.080 autos 0km en Argentina. Si bien el total mostró una leve baja interanual frente al mismo mes de 2025, el segmento de pickups mantuvo un desempeño sólido y volvió a concentrar una porción importante de las ventas.

Chevrolet S10: modelos y versiones en Argentina

La Chevrolet S10 se comercializa en Argentina con una única motorización en toda la gama: el turbodiésel Duramax 2.8 litros, que entrega 207 CV. El torque alcanza 460 Nm en las versiones con caja manual y llega hasta 510 Nm en las automáticas, que están asociadas a una transmisión automática de ocho marchas. Es una configuración pensada para el trabajo pesado, pero con buen comportamiento en ruta y uso diario.

chevrolet s10 1 Chevrolet S10, cuál es su valor actualizado en febrero 2026. General Motors

La oferta está compuesta por cinco versiones que cubren desde un perfil estrictamente laboral hasta configuraciones de mayor confort y tecnología. En la base aparece la S10 Cabina Simple, enfocada en transporte de carga y uso intensivo. Se ofrece exclusivamente con caja manual y prioriza robustez estructural, simplicidad mecánica y costos operativos contenidos.

Un escalón más arriba se ubica la S10 WT (WorkTruck), que mantiene orientación laboral pero suma equipamiento y versatilidad. Es la única variante que permite elegir entre transmisión manual o automática según la configuración de tracción, lo que la convierte en una alternativa flexible para trabajo urbano y rural.

Luego aparece la S10 Z71, con una propuesta más aventurera y recreativa. Está orientada a un uso mixto entre trabajo y vida diaria, y se ofrece exclusivamente con caja automática y tracción integral, reforzando su perfil más dinámico.

Chevro S10

En la parte superior de la gama se encuentran S10 LTZ y S10 High Country, ambas enfocadas en confort, tecnología y experiencia de manejo. Solo se comercializan con transmisión automática. La LTZ prioriza conectividad y seguridad, mientras que la High Country es el tope de gama, con estética diferenciada y el mayor nivel de equipamiento, pensada tanto para el uso urbano como para escapadas fuera del asfalto.

Cuánto sale una Chevrolet S10 0 km en febrero 2026

Luego del último ajuste aplicado por la terminal, este es el precio actualizado de la Chevrolet S10 en febrero 2026 en Argentina: