El auto 0km más barato bajó su precio en enero 2026: cuánto cuestan los más económicos

De acuerdo a un informe publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) , en diciembre de 2025 el número de vehículos patentados ascendió a 23.997 unidades, lo que representó una suba del 10,3% interanual, puesto que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades. Asimismo, en enero de 2026 el auto más barato del mercado bajó su precio. Además, en este informe, te contamos cuánto cuestan los 10 modelos 0 km más baratos .

En su reporte especializado, ACARA también resalta que, si se compara el número de vehículos patentados en diciembre de 2025 contra noviembre de 2025, se observa una baja del 32,3%, ya que en el anteúltimo mes del año se habían registrado 35.424 unidades. De esta forma, el 2025 finalizó con un total de 612.178 unidades , esto es un 47,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 414.211 vehículos .

En enero de 2026 , los 10 modelos de 0 km más accesibles en la Argentina son:

Renault Kwid : $25.540.000.

: $25.540.000. Fiat Mobi: $27.070.000.

Hyundai HB20: $27.600.000.

Fiat Argo: $29.780.000.

Fiat Cronos: $30.960.000.

Citroën C3: $31.040.000.

Peugeot 208: $31.140.000.

Chevrolet Onix: $31.505.900.

Citroën Basalt: $31.930.000.

Toyota Yaris: $33.285.000.

Lo cierto es que, si bien a principios de 2026 la mayoría de las marcas automotrices aplicó aumentos leves o no modificó su lista de precios de diciembre de 2025 -tal el caso de Nissan-, la empresa Renault resolvió aumentar en total sólo un 0,4% de promedio y bajar de precio su auto más accesible -el Renault Kwid- en un 3% respecto al precio publicado en la primera semana de diciembre de 2025.

Desde mediados de 2025, el Renault Kwid se comercializa con dos versiones estéticamente diferentes: Kwid Iconic Bitono y Kwid Iconic Outsider (ambos tienen el mismo precio de lista).

En relación a la actividad del sector automotriz mencionada más arriba, Sebastián Beato -titular de la ACARA- comentó que "estamos cerrando un año de una gran intensidad, en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principios del año hicimos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional”.

Asimismo, la ACARA manifestó que, en el medio de todos estos vaivenes, se continuaron vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no se registraban desde 2018. La gran novedad fue la vuelta de la financiación, con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en el último tramo del 2025 se tradujo en importantes descuentos y promociones.