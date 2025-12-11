Guerra de SUV: los cuatro modelos baratos que llegan en 2026 para pelear con VW, Renault y Fiat

Con desarrollos regionales y tecnologías ya probadas, las marcas quieren atraer a quienes buscan precios competitivos, consumo eficiente y equipamiento moderno.

El Jeep Avenger será producido en Brasil y se ubicará como uno de los SUV más compactos del segmento. Foto: Stellantis

El mercado de los SUV compactos de entrada de gama tendrá un 2026 sin lugar a dudas muy movido, con una ola de lanzamientos programados en Argentina y el resto de la región que apuntan directamente al espacio donde hoy se destacan modelos como el Volkswagen Tera , el Renault Kardian o el Fiat Pulse .

Las novedades se concentran en proyectos desarrollados en Brasil , donde varias plantas ajustan su producción para modelos que ya tienen mecánicas, dimensiones y posicionamiento prácticamente definidos. Con motores eficientes, cajas automáticas y configuraciones urbanas , estos nuevos SUV buscarán captar a quienes quieren un vehículo accesible sin renunciar a equipamiento o diseño.

Propuestas de pesos pesados como Chevrolet , Honda , Jeep y Nissan ampliarán la oferta el año que viene, con al menos cuatro alternativas que incluyen desde el regreso de un nombre histórico hasta plataformas totalmente renovadas . Cada marca apuesta a ocupar un espacio clave en un nicho que no deja de crecer y que promete una competencia directa contra los líderes actuales.

Chevrolet Sonic: producción en Gravataí y silueta coupé

El nuevo Chevrolet Sonic retomará una denominación que la marca utilizó en la región entre 2012 y 2020, pero ahora aplicada a un SUV con silueta coupé. Será producido en Gravataí, la misma planta donde se fabrican los Onix y Onix Plus, lo que permitirá integrarlo a la estrategia de renovación del portafolio de la marca en Sudamérica.

chevrolet sonic 2026 1 Chevrolet dio detalles de su nuevo SUV para la región, que verá la luz en 2026. Foto: GM





Su posicionamiento lo ubica entre el Onix y el Tracker, y según GM, el modelo busca expresar “juventud, ligereza y modernidad” para sostener la identidad global que la compañía quiere reforzar en los mercados de la región.

Por lo pronto, sus dimensiones lo ubican en el corazón del segmento B: conservaría la distancia entre ejes del Onix (2,55 metros) y rondaría los 4,10 metros de largo, mientras que se espera una capacidad de baúl mayor a la del hatch, que declara entre 303 y 1.151 litros según configuración. Y en materia mecánica, todo apunta a que utilice el motor 1.0 turbo de tres cilindros con 116 CV y 160 Nm, con caja automática de seis marchas y posible variante manual.

Honda WR-V: confirmado para enero y con enfoque en espacio

Apenas comience el 2026 llegará el nuevo Honda WR-V, pensado como el vehículo más accesible de su gama de SUV en la región. Pese a eso, llegará con una propuesta centrada en el espacio interior, uno de los puntos que la marca destaca como diferencial.

honda wr-v El nuevo Honda WR-V estará mucho más emparentado al HR-V que en el pasado.

Aunque se ubicará por debajo en el escalafón, el WR-V compartirá proporciones cercanas al Honda HR-V: 4,31 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,65 de altura. Su distancia entre ejes ascenderá a 2,65 metros, cifra incluso mayor que la del HR-V, lo que anticipa un habitáculo amplio y seguramente cómodo. Y bajo el capó también habrá similitudes, porque equipará el conocido motor 1.5 aspirado de 121 CV y 145 Nm junto a una caja automática CVT.

Entre las promesas de equipamiento del nuevo Honda WR-V se incluye una pantalla multimedia de 10,25’’, cargador inalámbrico, climatizador con ventilación trasera, llantas de 17 pulgadas y seis airbags. Además, sumará el paquete Honda Sensing, con control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y luces automáticas.

Jeep Avenger: apuesta regional de Stellantis

El Jeep Avenger será producido en la planta de Porto Real, donde compartirá línea con otros vehículos del grupo, como los Citroën C3, C3 Aircross y Basalt. Se posicionará por debajo del Renegade y, al igual que en los casos anteriores, será el SUV de entrada de la marca. Sus dimensiones lo colocarán entre los más compactos del segmento: 4,08 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,53 de alto, con una distancia entre ejes de 2,56 metros y un baúl de 380 litros.

Jeep Avenger El Jeep Avenger se producirá en Brasil para toda la región. Stellantis

Para la región, el Avenger utilizará el motor 1.0 Turbo T200 con sistema híbrido suave de 12 voltios (como los Fiat Pulse y Fastback) y asociado a una caja CVT para entregar unos 125 CV y 200 Nm al eje delantero. El modelo se distingue por su plataforma CMP, compartida con el C3 y el Aircross pero también con el Peugeot 208 y el 2008, una base multienergética que garantiza que podría adaptarse, por ejemplo, a configuraciones 100% eléctricas (como ya sucede, por ejemplo, en Europa).

Nissan Kait: el reemplazo del Kicks Play para el segmento B

Producido en la fábrica de Resende junto al nuevo Kicks, el Nissan Kait llegará a la Argentina en el segundo trimestre de 2026 para reemplazar al Kicks Play y posicionarse como la opción más accesible de la marca dentro de los SUV.

Nissan Kait Aunque comparte plataforma, el nuevo Nissan Kait reemplaza al Kicks Play con un rediseño profundo. Nissan

Mantiene la plataforma V de su predecesor y suma un rediseño profundo, con un frente protagonizado por una parrilla amplia y luces DRL de triple disposición. Eso, sumado a sus dimensiones, lo dejan bien plantado frente a los rivales del segmento: 4,30 metros de largo, 1,76 de ancho y 2,62 metros entre ejes, con un baúl de 432 litros. El motor será el 1.6 aspirado conocido en la región, que en Brasil entrega 113 CV con etanol, asociado a una caja CVT.

La gama brasileña contempla cuatro versiones que parten desde los US$ 22 mil, con opciones que incluyen control crucero adaptativo, pantalla multimedia de 9’’, seis airbags y un conjunto de asistentes como alerta de tráfico cruzado, punto ciego, colisión frontal y cambio de carril.