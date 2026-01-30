Bronca en un edificio céntrico de Neuquén: así se robaron una moto del estacionamiento en segundos

Todo el hecho quedó registrado en video; los delincuentes parecen ser adolescentes y actuaron en pocos minutos.

Así se robaron una moto del estacionamiento de un edificio céntrico de Neuquén

Una vez más crece la bronca de los vecinos del centro neuquino a raíz de un hecho de inseguridad . Un video hizo conocer cómo un grupo de delincuentes lograron ingresar al estacionamiento de un edificio de Sargento Cabral y Fotheringham , y así robar una costosa moto.

En diálogo con LM Neuquén , la vecina damnificada, Daniela, relató el robo. Indicó que tuvo lugar el jueves alrededor de las 4 de la madrugada y que los delincuentes (eran cinco) huyeron con la moto de su marido.

De acuerdo a lo que se observa en las imágenes, los ladrones -que parecen ser adolescentes - analizaron bien los alrededores y hasta miraron hacia adentro del garaje para determinar si había algo que pudieran robar. Así, fueron y vinieron por las inmediaciones, hasta que finalmente algunos se pusieron a forcejear con el portón, mientras otros hacían de "campana".

De esta manera, lograron abrirlo y luego, en pocos minutos, encendieron la moto del marido de Daniela, a bordo de la cual huyó uno de ellos, mientras que los demás lo siguieron corriendo hasta perderse.

Cuatro jóvenes robaron una moto de un edificio céntrico

Toda esta secuencia quedó registrada tanto por las cámaras internas del edificio, como por las de una vecina de la vereda de enfrente, desde la cual se observó cada segundo desde la llegada de los delincuentes hasta el escape.

"Desprotegidos"

Daniela contó que se enteraron del robo alrededor de las 5, cuando fueron despertados por la Policía, que comenzó a tocar todos los timbres del edificio para entrevistar a los inquilinos y conocer si habían faltantes del garaje. Es que justamente, fueron alertados por la vecina que se despertó con el ruido del forcejeo del portón y al mirar por su ventana, lo vio parcialmente abierto, lo que llamó su atención.

"Tuvo que llamar dos veces a la Policía, llamó a las 4 y luego de nuevo y ahí recién fueron. Perdimos minutos porque si hubieran aparecido más rápido, quizás hubiéramos tenido otra respuesta", reclamó la víctima del hecho.

moto robada edificio (2)

Lo extraño también es que los jóvenes huyeron por calle Sargento Cabral, en contramano, lo que fácilmente podría haber sido notado por efectivos de la Policía durante un patrullaje. Sin embargo, la mujer sostuvo que "usualmente no se ven, hay que estar llamando".

A esto se suma que se vienen registrando más hechos delictivos en el barrio, que incluyen el robo a otro edificio del cual también robaron una moto luego de forzar el portón, a unos 40 metros; y el robo a la vivienda de un vecino, la cual desvalijaron durante las últimas fiestas.

moto robada edificio (1)

Aunque esta es la primera vez que ingresan a este edificio a través del portón, tiempo atrás se debieron colocar rejas en todo el primer piso luego de un robo en el cual los ladrones ingresaron a un departamento de ese piso por el balcón.

Además, a pocos metros se encuentra el edificio abandonado llegando a calle Jujuy, donde los vecinos estiman que puede estar pernoctando o escondiéndose gente vinculada al ambiente delictivo.

"Nos sentimos desprotegidos", resumió Daniela.

Hasta ahora, las víctimas no han tenido noticias de la moto que les robaron y por ello piden colaboración y difusión del hecho. Además, los vecinos reclaman que se identifique a los delincuentes.

Curiosamente, siete meses atrás, jóvenes delincuentes entraron de la misma manera al edificio de enfrente y robaron una bicicleta, como informó LMN.