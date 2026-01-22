Edificio abandonado y ocupado en Sargento Cabral: las impactantes imágenes del interior

El edificio abandonado ubicado sobre la calle Sargento Cabral, entre Fotheringham y Jujuy se ha convertido en un espacio ocupado por personas en situación de calle desde hace años. En 2023 fue desalojado por la Policía, pero sin custodia y con poca perspectiva de retomarse la obra, estas personas han hecho del lugar su casa.

Un joven tiktoker neuquino recorrió el edificio y filmó cómo se ve por dentro. "Hoy entramos a un edificio abandonado donde vive gente okupa. Ellos son gente de la calle que labura limpiando vidrios, hacen su vida normal, pero viven en este lugar todos juntos", dijo el joven en la introducción del video. Agregó que los ocupantes fueron "muy amables, me dejaron pasar".

En las primeras imágenes, el joven recorre el patio del edificio. Allí pueden verse residuos de la construcción y también aparentemente dejados por los ocupantes, junto con vegetación bastante crecida. También se acerca a filmar dos pequeñas edificaciones al final del terreno, una de chapa, que pareciera en algún momento fue un galpón y tres cuartos que podrían haber sido pensados como monoambientes, depósitos o inclusive lavaderos para todo el edificio.

Antes de pasar adentro de la construcción, el joven enfoca las aberturas sin terminar, donde al parecer irían persianas de PVC. Al pasar a la zona de la cochera, pueden verse manchas negras en la pared, indicio de que se hizo fuego bajo el techo. En ese lugar es donde más residuos se acumulan, tanto de la obra como de la gente que habita el lugar.

Un tiktoker neuquino recorrió el edificio abandonado de Sargento Cabral

Dentro del edificio está todo oscuro, sobre todo en las escaleras, donde no entra nada de luz natural. Ante esto, el joven pregunta a uno de los ocupantes si en algún momento tuvieron electricidad. La respuesta fue lógicamente negativa.

Si bien había algunos puntos con basura acumulada, algunas de las habitaciones parecen estar más despejadas, con abrigos colgados y colchones para dormir. "Mi habitación la más piola", dijo orgulloso el hombre que le estaba haciendo el "tour" por el edificio al joven tiktoker.

La repercusión en redes sociales

En los comentarios de TikTok y de distintos medios que replicaron el video se llenó de reclamos al municipio respecto al estado del edificio y su posible uso, además de quejas por los ocupantes. "Tanta falta de casas, por qué no lo terminan y lo alquilan o venden barato", comentó una usuaria de Facebook.

Otro usuario se animó a dar una posible causa del estado incompleto de la obra. "Ese edificio es propiedad del bpn..(seguramente por alguna deuda del desarrollador, que no pudo saldar)...Lleva mas de 20 años así... Aquí tenemos al estado neuquino presente ...Que no es capáz de acordar con una constructora, lo reacondicione, termine, y venda ....Y deje de perder plata! Mpn y neuquinidad... Más de lo mismo! El despechado gatopardo...No resultó ser "el cambio" prometido!", comentó el hombre.

SFP Edificio abandonado sargento cabral problemas de robos con los vecinos (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, varios usuarios hablaron de otros edificios en situaciones similares. Entre los comentarios surgieron los casos del edificio de cinco pisos de Santamaría y Juan B. Justo que hace poco fue objeto de denuncias, ya que los vecinos afirmaban que los ocupantes de la construcción eran responsables de un aumento de robos en la zona.

Otro caso que surgió de los comentarios fue el del antiguo salón del Cirse, sobre Avenida Argentina, lugar que con los años de abandono se ha convertido en un aguantadero. A principios del 2025, los vecinos de la zona pusieron el grito en el cielo por el estado del lugar y el aumento de robos en la zona.