Las impactantes imágenes por dentro del aguantadero de Avenida Argentina

Se trata del salón ubicado en la parte trasera del predio que perteneció al CIRSE, ubicado en las inmediaciones de la Avenida Argentina, entre Albardón y Otto Neumann, en la zona del alto, en cercanías de la Plaza de las Banderas.

Desde la vecinal -indicaron hace unos días - que se lleva adelante un trabajo conjunto con el municipio y la Policía, para tratar de evitar que esto genere mayores complicaciones.

Pero en las últimas horas, LMNeuquén accedió a imágenes insólitas del interior del lugar señalado, luego de que se conoció el caso de la víctima de un nuevo episodio delictivo que persiguió a los delincuentes, quienes se escondieron en el viejo edificio del CIRSE.

La víctima del robo es un joven, a quien le abrieron el baúl y el capot del auto, le robaron - entre otros elementos - la batería. Tras identificarlos, los vigiló, los siguió y terminó confirmando que se metieron en este "aguantadero".

Alertada la Policía, intervino en el lugar y no hallaron a nadie, pero descubrieron distintos elementos, entre ellos un arma de fuego.

Asimismo, se pudo saber que las autoridades estarían evaluando enviar mayor presencia policial y no se descartaría avanzar en un operativo que permita desalojarlos o demoler el lugar.

El cansancio de los vecinos

Emiliano Sayago, tesorero de la sociedad vecinal Área Centro Este, confirmó hace unos días que se está trabajando sobre esta situación con la intervención de la policía.

"Ahí había un hotel, un playón y las oficinas, hace dos o tres meses se mudaron porque tuvieron que dejar el lugar a los nuevos dueños que es la constructora ASPA, pero atrás del predio, pasando el límite de un paredón hay dos canchas de paddle y un mini salón que funcionaba hasta hace 20 años y se alquilaba, ahí es donde ingresa la gente", detalló en diálogo con LMNeuquén.

El otro sector del predio, ubicado sobre la Avenida Doctor Ramón, hoy pertenece a la empresa que está trabajando en la construcción de un edificio y tienen obreros instalados allí de forma permanente.

"Pero el problema es ese sector que quedó abandonado y se ha metido mucha gente. Hay mucha gente, algunas en situación de calle, que se instaló en el salón ubicado en la parte posterior, se metieron ahí y el municipio está trabajando para tratar de confirmar quiénes son los dueños", precisó.

Asimismo, dijo que las personas que se instalan en el salón están en constante movimiento: "Van y vienen distintas personas, son muchas y no siempre las mismas, por eso no se pudo constatar la cantidad de gente. Sabemos que hay personas que realmente no tiene donde vivir, que buscan trabajo, pero hay muchos que no", advirtió. Es esa gente, que según indicaron tiene intenciones de vigilar las casas del sector con intenciones de delinquir, por la que los vecinos encendieron las alertas.

Por último, indicó que hace un tiempo se viene monitoreando esta situación, por lo que la policía ha realizado un relevamiento junto con la municipalidad atenta a la gran cantidad de gente que está viviendo en la calle y que decide ingresar a estos lugares abandonados para vivir.