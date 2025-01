Un salón de fiestas de la Avenida Argentina se convirtió en un "aguantadero"

CIRSE tomado -AC (9).jpg

"Ahí había un hotel, un playón y las oficinas, hace dos o tres meses se mudaron porque tuvieron que dejar el lugar a los nuevos dueños que es la constructora ASPA, pero atrás del predio, pasando el limite de un paredón hay dos canchas de paddle y un mini salón que funcionaba hasta hace 20 años atrás y se alquilaba, ahí es donde ingresa la gente", detalló en diálogo con LMNeuquén.

El otro sector del predio, ubicado sobre la Avenida Doctor Ramón, hoy pertenece a la empresa que está trabajando en la construcción de un edificio y tienen obreros instalados allí de forma permanente.

Abandono

"Pero el problema es ese sector que quedó abandonado y se ha metido mucha gente. Hay mucha gente, algunas en situación de calle, que se instaló en el salón ubicado en la parte posterior, se metieron ahí y el municipio está trabajando para tratar de confirmar quiénes son los dueños", precisó.

Asimismo, dijo que las personas que se instalan en el salón están en constante movimiento: "Van y vienen distintas personas, son muchas y no siempre las mismas, por eso no se pudo constatar la cantidad de gente. Sabemos que hay personas que realmente no tiene donde vivir, que buscan trabajo pero hay muchos que no", advirtió. Es esa gente, que según indicaron tiene intenciones de vigilar las casas del sector con intenciones de delinquir, por la que los vecinos encendieron las alertas.

"El año pasado ya habíamos tenido el mismo problema pero hay más gente ahora. Los vecinos llamaron preocupados porque veían gente tomando, así que empezamos a indagar y vamos teniendo información de a poco, queremos que no se genere el alarma. La idea es ver si lo pueden demoler o iluminar el predio", dijo Sayago.

Por último, indicó que hace un tiempo se viene monitoreando esta situación, por lo que la policía ha realizado un relevamiento junto con la municipalidad atento a la gran cantidad de gente que esta viviendo en la calle y que decide ingresar a estos lugares abandonados para vivir.