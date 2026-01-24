Inseguridad: a plena luz del día le robaron la máquina de coser de su auto

La víctima es una emprendedora textil de China Muerta que desde hace años viaja a la cordillera para hacer temporada.

En pleno centro de San Martín de los Andes , una artesana textil sufrió el robo de su herramienta de trabajo y expuso la preocupación por la inseguridad que se repite entre los comerciantes de la ciudad. La víctima es una vecina de China Muerta que todos los años viaja a la cordillera para hacer temporada de verano.

El hecho sucedió este viernes por la mañana , cuando Dinka Bezic se preparaba, como cada día, para ir a trabajar. “Ayer cuando me levanto y salgo con mi canasta toda lista para venir a la feria, subo al auto y veo que está todo revuelto, giro la cabeza y no está mi máquina”, relató a LM Neuquén.

La escena la paralizó y es que el elemento sustraído es su principal herramienta de trabajo . Bezic creó hace años un emprendimiento textil, que llamó “Titita Merelito” con el cual sobrevive. “Se me vino el mundo abajo, porque es con lo que yo trabajo… hoy es mi único ingreso familiar, es la única forma que sostengo mi economía”, expresó.

Según contó, el robo se dio en el centro de la localidad, a pocas cuadras de la plaza San Martín donde se instala la feria. En ese contexto, la artesana fue contundente ante su realidad: “Acá con el turismo está bravísimo. No hay control. Por momentos se torna peligroso para los que viven acá y para los que venimos a trabajar”.

Respecto a la modalidad del robo, aseguró que no le rompieron los vidrios, por lo que presume que le abrieron la puerta del auto. “Por suerte no me lo rompieron. Es un Fiat Uno, imagínate. Lo mirás fuerte y se abre solo”.

robo maquina de coser 2

Emprendedora de alma

Dinka es una emprendedora textil con 11 años de experiencia y trabajo autogestivo; vive en China Muerta, en la zona de Plottier, y hace temporadas de verano en San Martín desde hace años. “Siempre vengo en enero y febrero. Mi economía se sostiene con venir a hacer temporadas a la cordillera”, contó.

La máquina robada tenía un valor enorme para la artesana. “Es una H-One 2008, de las que ya no salen, tiene kilómetros de tela cosidos”, aseguró y agregó: “Cocí más de 1500 kilos de tela. Fue la primera que tuve. Un pedacito mío se fue con ella”.

Tras descubrir el robo, su primera reacción fue de impotencia. Sin embargo, lejos de quedarse quieta, decidió ir directamente a la feria, contar lo ocurrido y pedir apoyo. Ahí, un gesto colectivo de su comunidad la sostuvo. “Cuando llegué, me instalé en mi puesto, ya que por suerte no se llevaron mi producción. De a poco fueron llegando compañeros, les fui contando y se hizo una cadena alucinante”, recordó.

La ayuda se materializó rápidamente en una espontánea colecta organizada por feriantes y artesanos. “Durante el día se generó una colecta muy hermosa”. Gracias a esa solidaridad, en menos de 24 horas logró reunir el dinero para poder comprarse una máquina nueva.

robo maquina de coser 3

Más allá del alivio por haber reunido los fondos, la artesana insistió en que el problema de fondo sigue y no es aislado. “En todo San Martín está tremendo, en pleno centro y en los barrios”, explicó. Incluso, advirtió que los robos se repiten en sectores turísticos donde los vehículos quedan lejos de las personas.

Dinka también aprovechó para dejar un pedido concreto a quienes quieran acompañar: comprar producción local y sostener el trabajo artesanal. “Nada mejor que ir a cualquier feria de artesanos, acercarse, conversar con quien está detrás de ese puesto. Eso es colaborar con el arte en nuestro país y con las familias que trabajamos un montón”, expresó. Su emprendimiento puede encontrarse en Instagram como @tititamerelito.