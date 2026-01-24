Paladar exquisito: escracharon a dos personas por robar botellas de aceite de oliva

Las imágenes fueron difundidas por el dueño de un supermercado de Neuquén. El hecho ocurrió este viernes al mediodía y generó indignación.

Cansado de los reiterados robos que sufre a diario, un comerciante de la ciudad de Neuquén decidió exponer uno de los tantos hechos que se repiten en su local. En esta oportunidad, el dueño de un supermercado publicó en las redes sociales un video en el que escracharon a dos personas que se llevaron varias botellas de aceite de oliv a.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 12 en el comercio ubicado en calle Lanín 255 . Las cámaras de seguridad registraron cómo una mujer y un hombre , que habrían ingresado por separado, tienen como objetivo el mismo botín .

“Atención, comerciantes y vecinos: estos dos grupos de ladrones hoy robaron aceite de oliva en mi supermercado. Las cámaras de seguridad registraron todo el proceso”, publicó la víctima en su cuenta de Facebook.

¿Cómo fue el robo?

Por un lado, se aprecia cómo una mujer a plena luz del día y en presencia de otros clientes se guarda dentro de su ropa no una ni dos, sino cuatro botellas de aceite de oliva. Por otro lado, un hombre mayor vestido con una camiseta rayada ingresa al local y, tras dar una recorrida por las instalaciones, con total impunidad esconde una botella del mismo producto en su ropa interior.

Si bien no está claro si ambos delincuentes trabajaban en conjunto, llamó la atención que se encontraran en el supermercado a la misma hora. Incluso, en el video publicado por el comercio, se aprecia cómo circulan por el mismo pasillo. Hasta el momento se desconoce si el damnificado realizó la denuncia por el robo, además del escrache.

Entró a robar al jardín de Valetina Sur y vende las cosas en el barrio

Este jueves se conocieron una serie de videos que muestran a un hombre caminando por el barrio Valentina Sur con objetos que habrían sido robados del jardín de infantes del sector. Si bien en el edificio no habría cámaras de seguridad, por lo que solo queda contar con que algún domo urbano cercano haya podido captar a los delincuentes en acción, las imágenes del presunto autor del robo encendieron la bronca y la desesperación de la comunidad.

"En los videos se lo ve claramente con la consola y un micrófono. Esas cosas son del jardín", aseguró Lorena, la directora del Jardín 27 "Peumayen", ubicado en calle Jorge Águila al 4500.

El robo fue denunciado durante el mediodía y la tarde del lunes, y al día siguiente ya circulaban los videos entre grupos de vecinos y redes sociales. “Automáticamente llamé a la comisaría”, insistió la directora, que también les avisó que permanece a disposición para reconocer los elementos robados si fueran recuperados.

El daño al jardín fue devastador. Los directivos creen que fue un grupo de delincuentes que rompieron el vidrio de una puerta y la cerradura del depósito, y por el hueco comenzaron a sacar todo lo que encontraban a su alcance. También rompieron la cerradura de un freezer, de un armario de donde sustrajeron la consola de sonido, micrófonos, alimentos almacenados para el inicio de clases en febrero, una aspiradora, batidora, ollas, utensilios, picos, palas que usan los auxiliares en el patio, un ventilador de pie y dinero en efectivo.