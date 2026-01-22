Preocupación en Valentina Sur: entró a robar al jardín y ahora lo atraparon vendiendo las cosas por el barrio

Entre grupos de vecinos y redes sociales circulan imágenes de un hombre con los objetos robados. Alertan por el incremento de la violencia y conflicto narco.

Una serie de videos que muestran a un hombre caminando por la zona con objetos robados de un jardín de infantes del barrio, comenzaron a ser difundidos en Valentina Sur . Aunque aseguran saber quién es el presunto autor del robo, no encuentran respuestas inmediatas para recuperar todo lo sustraído.

Si bien en el jardín no habría cámaras de seguridad, por lo que solo queda contar con que algún domo urbano cercano haya podido captar a los delincuentes en acción, las imágenes del presunto autor del robo encendieron la bronca y la desesperación de la comunidad. “En los videos se lo ve claramente con la consola y un micrófono . Esas cosas son del jardín”, aseguró Lorena, la directora del Jardín 27 "Peumayen" , ubicado en calle Jorge Águila al 4500.

De acuerdo al testimonio de vecinos, el hombre es conocido en el barrio por el apodo de “Cachacumbia” , tiene problemas de consumo de estupefacientes y vive en situación de calle. De acuerdo al relato de vecinos, el sujeto permanecía en Catan Lil casi Lanín, en la proximidad al canal ofreciendo a la venta las cosas.

“Lo identifican, saben quién es, me dijeron que está vendiendo una aspiradora robada a tres cuadras de la comisaría”, señaló la directora, reflejando la impotencia que atraviesan familias y trabajadores de la institución. “Yo ya hice todo lo que estaba a mi alcance: denuncié en la Comisaría 44, avisé a la Policía y ahora veo cómo resolver con el Consejo Provincial de Educación y el distrito, pero más no puedo hacer”, remarcó.

Desesperación por la circulación de videos del presunto autor del robo

El robo fue denunciado durante el mediodía y la tarde del lunes, y al día siguiente ya circulaban los videos entre grupos de vecinos y redes sociales. “Automáticamente llamé a la comisaría”, insistió la directora, que también les avisó que permanece a disposición para reconocer los elementos robados si fueran recuperados.

El daño al jardín fue devastador. Los directivos creen que fue un grupo de delincuentes que rompieron el vidrio de una puerta y la cerradura del depósito, y por el hueco comenzaron a sacar todo lo que encontraban a su alcance. También rompieron la cerradura de un freezer, de un armario de donde sustrajeron la consola de sonido, micrófonos, alimentos almacenados para el inicio de clases en febrero, una aspiradora, batidora, ollas, utensilios, picos, palas que usan los auxiliares en el patio, un ventilador de pie y dinero en efectivo. Además, dieron vuelta muebles y rompieron hojas de los ficheros.

Vecinos de Valentina Sur señalan que el presunto autor del robo al jardín de infantes vende las cosas

“Es muchísimo para una institución a la que todo le cuesta. Lo poquito que tenemos se consigue con esfuerzo, con trabajo y con ayuda de la comunidad. Da mucha tristeza”, expresó Lorena. Además, en medio del dolor, la directora deslizó una hipótesis que duele aún más: “En el mayor de los casos han sido chicos que han pasado por la institución. El jardín está en el barrio hace más de 20 años; sin lugar a dudas, han sido estudiantes”.

Alerta por aumento de la violencia en Valentina Sur

Mientras la investigación avanza en el ámbito policial, el clima en Valentina Sur es de enojo y desamparo. Madres, docentes y vecinos se organizan, comparten información y reclaman respuestas. “Yo no lo puedo ir a buscar”, repite la directora, marcando el límite entre la necesidad de justicia y el riesgo de que la bronca termine desbordando.

Sin embargo, este hecho de robo de las últimas horas no es el único que motiva el reclamo de los vecinos. Sobre esta línea, Juan, un vecino entrevistado por LU5 confió que "días atrás le dieron una puñalada a un pibe, lo dejaron tirado, había 80 chicos jugando y a nadie le importó".

"Se le pregunta a la Policía por qué demoraron tanto y dicen que no tienen combustible para los móviles. Tienen 4 móviles, uno estaba roto. No hay personal, el teléfono no les funciona, entonces estamos a la buena de Dios", manifestó. Además, sostiene que no hay patrullajes diarios.

Por otro lado, cabe recordar que Valentina Sur es escenario de hechos de violencia frecuentes, en su mayoría motivados por conflictos narco. Esta semana, el barrio también se vio conmocionado por el adolescente de 15 años que mató a su padre a puñaladas para defender a su madre, en lo que se investiga como un crudo contexto de violencia de género y familiar.