Qué pasará con el adolescente de 15 años que mató a su padre para defender a su madre en Valentina Sur

El joven es no punible por su edad. La causa sigue en etapa investigativa y se aguardan resultados de la autopsia al padre del adolescente.

Tras el homicidio de un hombre que ejercía violencia de género contra su pareja en el barrio Valentina Sur , la atención está puesta en la situación del hijo, un adolescente de 15 años que, según se investiga, intervino en auxilio de su madre. Mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho, la Fiscalía de Delitos Juveniles lleva su caso.

En principio, el fiscal del caso, German Martin, investiga el hecho como legítima defensa, aunque continúa con las entrevistas a la mujer y sigue recolectando pruebas.

En este sentido, de los testimonios recabados hasta el momento, la principal hipótesis es que la mujer estaba siendo agredida por el hombre y el hijo intervino para defenderla. El hombre, de 46 años, recibió puñaladas con un cuchillo , en su mayoría en la espalda y el cuello, y murió a causa de las heridas y una importante pérdida de sangre.

Ciudad Judicial (4).jpg Claudio Espinoza

¿Qué pasará con el adolescente que mató a su padre?

Luego de que el joven y su madre fueron entrevistados por Fiscalía, después del mediodía el adolescente quedó a disposición de su madre y no enfrenta cargos penales por tratarse de un menor de edad no punible. El Regimen de Minoridad Penal establece que los menores de 15 años son inimputables, no punibles, por cualquier delito, por eso interviene la familia y servicios de protección, y no el sistema penal de adultos.

En tanto, el comisario Julio Muñoz, Subdirector de Delitos confirmó a LM Neuquén que, tras el hecho, el adolescente fue trasladado inicialmente a la Comisaría 44 y luego derivado al centro de Salud El Progreso, donde fue atendido por las lesiones, y más tarde fue alojado en la Comisaría de la Niñez.

En tanto, los esfuerzos están avocados a poder esclarecer el mecanismo y el motivo de la reacción. “Todo indica que actuó al ver que su padre estaba agrediendo a su madre”, señaló Muñoz.

SFP LMPlay LM en tu barrio Valentina Sur (23).JPG Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo a lo informado, la fiscalía dispuso que la mujer fuera revisada por el cuerpo médico forense. Además, aún se aguardan los resultados de la autopsia del hombre fallecido, que serán clave para determinar con precisión las causas y circunstancias de la muerte.

Según informó Muñoz, no se registraban denuncias recientes por violencia de género. "Según el relevamiento de 2023 a la fecha no hubo denuncias en el ámbito familiar; aunque la mujer manifestó que ella habría efectuado mucho tiempo atrás una denuncia que no prosperó".

Qué sucedió en la vivienda de Valentina Sur

En medio de la investigación por la muerte del hombre en el barrio Valentina Sur, el comisario Muñoz explicó que el procedimiento se inició alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría 44 acudió a una vivienda ubicada en la intersección de calles Catanlil y Los Jilgueros tras un llamado al 101.

"Cuando llega personal de Comisaría 44, de primera mano toma conocimiento de que el hombre, padre de familia, 46 años, estaba agrediendo físicamente a su señora de 37 años", indicó Muñoz.

Además, agregó que, "en esa situación de violencia intrafamiliar, violencia de género, interviene el menor en auxilio de su madre; con un arma blanca lesiona al padre, que fue asistido por efectivos policiales hasta que llega el SIEN, que lo traslada en ambulancia en código rojo y camino al hospital Castro Rendón se constata fallecimiento a las 3:38".