Desvalijaron un jardín de infantes en Valentina Sur y los vecinos aseguran estar "marginados"

Los vecinos sostienen que no hay patrullajes habituales por el barrio y que a la Policía le faltan recursos esenciales.

Un jardín de infantes del barrio Valentina Sur sufrió esta última noche la inseguridad que denuncian ya en numerosos puntos de la capital neuquina. Los vecinos se sienten "marginados" y piden medidas urgentes para frenar los robos y la violencia que se vive en el sector.

Juan, un vecino de Valentina Sur, dialogó con LU5 e indicó que la situación que se vive en el barrio es compleja y se mostró indignado. "La marginación hacia el barrio es tremenda en Seguridad, en Salud, en Educación ... Nadie se está preocupando por el barrio y estamos aislados de todo, nadie se hace responsable. Es lamentable todo lo que está pasando", expresó.

En este sentido se refirió al último robo registrado en la zona, que tuvo como blanco al Jardín 27 "Peumayen" , ubicado en calle Jorge Águila al 4500. Aunque no se recibió información oficial ya que no se logró dar con autoridades del establecimiento educativo, los vecinos indicaron que lo habrían prácticamente desvalijado entre la noche del lunes y la madrugada del martes, llevándose elementos de importante valor.

Lamentablemente, en el jardín no habría cámaras de seguridad, por lo que solo queda contar con que algún domo urbano cercano haya podido captar a los delincuentes en acción.

Sin embargo, este hecho de robo de las últimas horas no es el único que motiva el reclamo de los vecinos. Sobre esta línea, Juan confió que "días atrás le dieron una puñalada a un pibe, lo dejaron tirado, habían 80 chicos jugando y a nadie le importó". "Se le pregunta a la Policía por qué demoraron tanto y dicen que no tienen combustible para los móviles. Tienen 4 móviles, uno estaba roto. No hay personal, el teléfono no les funciona, entonces estamos a la buena de Dios", manifestó. Además, sostienen que no hay patrullajes diarios.

Por otro lado, cabe recordar que Valentina Sur es escenario de hechos de violencia frecuentes, en su mayoría motivados por conflictos narco. Esta semana, el barrio también se vio conmocionado por el adolescente de 15 años que mató a su padre a puñaladas para defender a su madre, en lo que se investiga como un crudo contexto de violencia de género y familiar.

Cocaína adulterada en Neuquén: acusaron a un hombre de Valentina Sur

La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre, acusado de comercializar estupefacientes bajo la modalidad de “delivery” en Neuquén capital. La imputación se realizó en el marco de la investigación iniciada tras la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud por la circulación de presunta cocaína adulterada en la región.

La audiencia se llevó a cabo el martes 13 por la tarde en la Ciudad Judicial. La fiscal del caso Silvia Moreira sostuvo que el imputado, identificado como C. N. M., vendió droga al menos entre el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026.

Según la teoría de la fiscalía, una de las personas que compró estupefacientes al acusado falleció el 17 de diciembre, luego de consumir cocaína y descompensarse en la vía pública a causa de una congestión cardiopulmonar. A partir de este hecho se profundizó la investigación.

Mediante tareas conjuntas entre la fiscalía de Narcocriminalidad, el Departamento Antinarcóticos de la Policía y el análisis del teléfono celular de la víctima, se logró identificar al presunto vendedor. Del peritaje surgieron intercambios de mensajes y comprobantes de transferencias que vincularon directamente al acusado con la provisión de la droga consumida.

La recolección de pruebas, permitió a la justicia establecer el domicilio del sospechoso, el vehículo utilizado y la dinámica de comercialización, basada en entregas a domicilio.

Durante la mañana del martes se realizó el allanamiento de la vivienda del imputado, ubicado en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina. En el lugar se secuestró un envoltorio de clorhidrato de cocaína compactada, con un peso de 16,4 gramos. Además, una balanza digital en funcionamiento con restos de sustancia y bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de la droga.