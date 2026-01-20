Inseguridad: con un cuchillo en la mano, lo amenazaron y le robaron su bicicleta

La víctima es un joven trabajador de una heladería de Neuquén. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Lo que parecía ser un típico cierre de jornada se convirtió en una historia de terror para un joven trabajador de una cadena de heladerías en Neuquén que fue víctima del robo de su bicicleta en plena madrugada . El hecho de inseguridad ocurrió este martes, alrededor de la 1:15 de la madrugada, cuando la víctima terminaba su día laboral y se dispuso a desatar su bicicleta.

Según se pudo conocer, mientras cerraban el local de Grido, ubicado en la calle Collón Cura al 500 en el barrio Huiliches, junto a su compañera, un delincuente lo abordó y con un arma blanca en la mano, lo amenazó y le obligó a que entregara la bicicleta en la que se desplazaba.

La víctima, identificada como Alí, tiene 19 años y no dudó en intentar recuperar su rodado tirándole piedras al delincuente, pero fue inútil. “Lo estaban esperando; anteriormente merodearon la zona”, aseguró Angel Cardozo, padre del joven , en diálogo con Canal 7.

El triste suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Según explicó Cardozo, eran dos delincuentes los que estaban esperando a su hijo, aunque el registro fílmico solo logró captar a uno de ellos. “Cuando terminó de sacar la cadena, se le apareció de golpe”, declaró en relación al delincuente que atacó y asaltó a Alí. Respecto al accionar de la víctima, destacó que “cuando vio el cuchillo, retrocedió y corrió".

Finalmente, resignados y asustados, el joven y su compañera de trabajo huyeron del lugar y fueron asistidos por un vecino que no dudó en contenerlos.

El hecho encendió las alarmas de la inseguridad y se suma a la larga lista de robos registrados en la ciudad de Neuquén. “Te da impotencia y a la vez bronca ver que anden así por la calle, esperando para hacer maldad”, declaró conmovida Daiana, madre de Alí.

En relación al estado de salud de su hijo, aseguró que “él dice que está bien”, en tanto “su compañera estaba muy asustada”.

Como reflexión, la familia del joven asaltado llamó al compromiso ciudadano de asistir e involucrarse en este tipo de hechos. “No compremos cosas robadas, porque las cosas sin papeles y baratas sabemos que son robadas”, concluyó Daiana.

Robó a dos adolescentes en el oeste y fue detenido

Otro caso de asalto, pero con distinto final, ocurrió en los últimos días en el oeste de Neuquén cuando un ladrón le robó los celulares a dos adolescentes. Luego de huir del lugar, finalmente este lunes la Policía lo encontró en pleno centro y quedó bajo investigación de la Justicia.

Tras la denuncia por el hecho, se realizaron algunas averiguaciones y se buscaron registros fílmicos que permitieron obtener algunas características del ladrón, a quien no se logró ubicar en primera instancia. Sin embargo, se informó su descripción a otras unidades para estar atentos a su presencia por la ciudad en los días siguientes, y así fue que el personal de la zona centro lo ubicó hoy en la intersección de las calles Alderete y Santa Fe, por lo que, rápidamente se procedió a su aprehensión e identificación.

Una vez detenido, se hizo un palpado preventivo y se requisaron sus pertenencias, momento en el que se logró dar con los dispositivos robados a los menores, los cuales fueron secuestrados y resguardados conforme a los protocolos vigentes, con el objetivo de ser restituidos a sus legítimos propietarios.