Dramatizaron un robo para la polémica presentación de un refuerzo en el fútbol colombiano

Deportivo Cali anunció la llegada de su última incorporación con un controversial video en sus redes sociales.

Un video, un robo y la polémica. El fútbol colombiano atraviesa una fuerte controversia luego de que Deportivo Cali confirmara en las últimas horas el fichaje del delantero Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez , refuerzo clave para su ataque de cara a la próxima temporada, proveniente de Junior de Barranquilla.

Sin embargo, la estrategia comunicacional elegida para anunciarlo desencadenó un fuerte rechazo en redes sociales y entre sectores de la afición y la ciudadanía.

Rodríguez, uno de los jugadores más cotizados del mercado y pretendido por varios clubes –entre ellos el tradicional rival América de Cali–, finalmente firmó con el cuadro verde. El área de comunicaciones del club elaboró un video conceptual donde se observa al futbolista en un espacio público de Cali, siendo víctima de la simulación de un robo de su celular.

La metáfora, explicada en el cierre del material con la frase: “Posdata: ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos”, buscaba destacar la adquisición del jugador por sobre otros interesados, especialmente el América. No obstante, el mensaje fue interpretado por gran parte del público como una trivialización de la inseguridad, un problema histórico en aquella ciudad.

Las reacciones en plataformas digitales fueron inmediatas. Muchos usuarios consideraron que la pieza estigmatiza a la ciudad y refuerza estereotipos negativos, en lugar de centrarse en la rivalidad deportiva. “Utilizar un delito como recurso narrativo no es humor, es falta de sensibilidad”, señaló una usuaria en X (antes Twitter).

Frente a la polémica, el Deportivo Cali no se ha pronunciado públicamente. En su comunicado oficial, el club destacó el deseo del jugador de “vestirse de verde y blanco” y resaltó su historial goleador, asegurando que “el campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista”.

Mientras tanto, la comunidad digital permanece dividida: algunos celebran la picardía dirigida al clásico rival, mientras otros exigen a las instituciones deportivas mayor responsabilidad social en sus campañas de comunicación.

Embed Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada

El campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido



PD: ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos pic.twitter.com/boEAHd2Jgl — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) January 17, 2026

La carrera de "Tití"

Rodríguez tiene 27 años y salió campeón dos veces con Junior y una con Independiente Medellín. Es un delantero picante que viene de anotar 25 tantos en 110 partidos para el conjunto de Barranquilla.

Antes vistió las camisetas de Indepediente Medellín, Itagüí Leones, Envigado, Sri Pahang de Malasia, Alianza Petrolera y finalmente, Junior.