Un ladrón robó a dos adolescentes en el oeste y fue detenido en pleno centro

La Policía logró recuperar tras la detención los dos celulares que el delincuente le quitó a los jóvenes.

Un ladrón le robó los celulares a dos adolescentes en el sector oeste de Neuquén y aunque logró salirse con la suya, la suerte no le duró mucho. La Policía lo encontró días después en pleno centro y hoy quedó bajo investigación de la Justicia.

Según informó la Policía, la detención se dio en el marco de patrullajes preventivos de los efectivos de la Comisaría Primera , el día lunes.

El hombre era buscado por un robo a dos adolescentes , a quienes despojó de sus celulares, cometido en jurisdicción de la Comisaría Tercera días atrás. Lo cierto es que, tras la denuncia, se realizaron algunas averiguaciones y se buscaron registros fílmicos que permitieron obtener algunas características del ladrón, a quien no se logró ubicar tras el asalto.

No obstante, se informó su descripción a otras unidades para estar atentos a su presencia por la ciudad en los días siguientes y así fue que el personal de la zona centro lo ubicó el lunes en la intersección de las calles Alderete y Santa Fe. Por ello, se procedió a su aprehensión e identificación.

comisaria-primera.jpg El cabo Juan Erice prestaba servicios en la Comisaría Primera cuando ocurrió el hecho.

Tras ello, se hizo un palpado preventivo y se requisaron sus pertenencias, momento en el que se logró dar con los dispositivos robados a los adolescentes, los cuales fueron secuestrados y resguardados conforme a los protocolos vigentes, con el objetivo de ser restituidos a sus legítimos propietarios.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones de rigor para el esclarecimiento del hecho.

Delincuentes tienen "de punto" a un edificio del barrio Cumelén

Días atrás, LM Neuquén dio a conocer la dura situación de inseguridad que manifiestan sufrir los vecinos dependientes de la Comisaría Tercera. Puntualmente, los propietarios e inquilinos de un edificio del barrio Cumelén aseguran que los delincuentes los tienen "de punto". Con tres robos e intentos de robo acreditados en menos de dos meses, ya nadie vive tranquilo en ese edificio. Las cámaras de seguridad del lugar han dejado registro de cada accionar.

En diálogo con LMN, vecinos de un edificio del barrio ubicado en calle Juan B. Justo al 1000 indicaron que han registrado tres distintos robos e intentos de robo en los últimos dos meses, aunque los delincuentes merodean todo el tiempo.

El primero de los robos ocurrió a finales de noviembre pasado, cuando dos delincuentes ingresaron al edificio, aparentemente provistos por una llave magnética que les habría facilitado una joven que limpiaba en uno de los departamentos, en complicidad con su accionar. De esa manera, ingresaron con total facilidad y, una vez dentro, forzaron las cerraduras de tres departamentos, de donde robaron numerosos elementos de valor.

Inseguridad en barrio Cumelén

Días atrás, el viernes 9 de enero, se volvió a registrar un hecho de inseguridad, cuando un grupo de jóvenes intentó forzar el portón que da acceso a la cochera del edificio. Lograron separarla lo suficiente como para escabullirse al interior y allí, intentaron robar una motocicleta. El robo se frustró porque esta estaba trabada, asi que finalmente observaron los demás vehículos en busca de algún botín interesante, pero se fueron con las manos vacías.

Finalmente, el viernes 16 a la 1 de la madrugada se registró un hecho similar al de la semana previa, protagonizado esta vez por tres sospechosos que parecen ser adolescentes. Estos de igual manera forzaron el portón, pero cuando se disponían a ingresar a la cochera, fueron sorprendidos por el arribo de un vecino del edificio, que quería meter su auto, por lo que el hecho fue frustrado.