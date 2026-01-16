Ladrón llenó el tanque de su moto y protagonizó una fuga de película

Un ladrón de Cutral Co se quiso pasar de vivo con el playero de una YPF y le salió mal. Llenó su tanque de combustible y se dio a la fuga para evitar pagar, pero los policías no lo dejaron alejarse mucho y terminó demorado.

Según informó La Voz del Neuquén, el inusual robo tuvo lugar en una de las estaciones de servicio YPF que se ubican en la localidad. Allí, llegó el ladrón a bordo de una moto a cargarle combustible el domingo por la noche.

El playero lo atendió, le llenó el tanque y luego desconectó la manguera para proceder a cobrarle por la transacción. Sin embargo, el delincuente fue más rápido y, en un segundo, arrancó su rodado y huyó raudamente del lugar sin abonar.

El encargado dio el aviso tan pronto como pudo a la Policía, describió al delincuente y su moto e indicó que había huido en dirección a la Avenida Olascoaga. Los efectivos policiales, que tienen en marcha un operativo especial para estas situaciones, arrancaron hacia el sector y en pocos minutos pudieron ubicar al ladrón de combustible.

SFP Cutral Co policia (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Al percatarse que era seguido, el delincuente perdió el control de la moto y terminó cayendo, pero no se rindió: dejó tirada la moto y comenzó a correr, pero ya era inútil. La Policía le dio alcance y logró detenerlo.

De esta manera, el ladrón terminó demorado y a disposición de la justicia.

Otros ladrones intentaron huir para no pagar y fueron detenidos

Aunque inusual, es un hecho que se ha registrado con anterioridad y que siempre da de qué hablar, por sus características casi de película.

El último de estos hechos ocurrió en agosto de 2025 en una estación Shell de calle Las Heras, en Neuquén capital. Allí, una tarde alrededor de las 18:30, el conductor de un auto Volkswagen Gol Power de color negro cargó nafta y se retiró del lugar, sin pagar, por calle las Heras en sentido sur. El playero alertó de inmediato a la Policía, lo que dio inicio a un operativo de seguimiento por distintas áreas de la ciudad.

El recorrido siguió por calle Juan B justo hacia el oeste, retomando por calle Gregorio Martínez en sentido al sur. Luego, en calle Belgrano bajó una persona que no fue identificada, y el auto siguió por calle Elordi en dirección oeste, luego subiendo por calle Catriel en sentido norte.

Cuatro cuadras después, finalmente policías motorizados lograron darle alcance en la calle Cerro Bandera al 1800. El conductor baja rápidamente y comenzó a correr, pero le frustraron la huida. A los pocos metros fue alcanzado por un oficial de la Comisaría Tercera.

estacion de servicio persecucion

En otro ejemplo algo más peligroso, en febrero de 2024, una pareja cargó combustible e intentó darse a la fuga, el playero quiso detenerlos, se subió al capot y el conductor lo arrastró 200 metros.

Inicialmente, los sospechosos pidieron al playero que les llene el tanque de nafta y manifestaron intenciones de pagar con tarjeta. Como la tarjeta no funcionaba, después de varios intentos es que el hombre le dice al playero que se había acordado que tenía plata en el auto e ingresó a su vehículo.

Como el playero ya percibía que algo raro podría pasar, se paró delante del auto y el automovilista no dudó en salir a fuerte velocidad y se lo llevó arriba del parabrisas. El empleado tiene 23 años y logró agarrarse del parabrisas por varios metros hasta que cayó al piso, afortunadamente sin lesiones de gravedad

ypf parque industrial Se fueron sin pagar y el playero intentó detenerlos. Foto: Gentileza móvil Rigo.

