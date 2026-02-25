Arranca el juicio contra el acusado de matar a Carita de Bebé, el ladrón más famoso de Chubut

El crimen fue en agosto de 2024 en Comodoro Rivadavia. En los días previos a su muerte, el joven baleado había sido demorado dos veces por robos.

Emiliano Figueroa, el famoso ladrón de Chubut conocido como "Carita de Bebé", murió el martes 6 de agosto de 2024, dos días después de haber sido baleado en Comodoro Rivadavia.

Emiliano Figueroa , un ladrón que se hizo famoso en Chubut como "Carita de Bebé" y con un frondoso prontuario delictivo en su haber, esta vez podría recibir un fallo de la justicia a su favor: el juicio por jurados que se realiza el 26 y 27 de febrero en Comodoro Rivadavia tiene en el banquillo de los acusados al único sospechoso de haberlo asesinado a tiros .

En la madrugada del 4 de agosto de 2024 , el joven y reconocido hampón de 26 años ingresó en grave estado al Hospital Regional de la ciudad petrolera, unas horas después de haber sido acribillado sobre la calle Luis Pasteur al 2000 , en el barrio Quirno Costa,

La policía lo había encontrado allí gravemente herido, luego de que vecinos alertaran que habían escuchado tiros en el lugar.

Ahora, a más de un año y medio de un crimen que fue casi un caldo del que en 2014 terminó con la vida de Ezequiel Figueroa, hermano de Carita de Bebé, cuando iba al colegio presuntamente en un ajuste de cuentas, habrá un veredicto para el acusado. Y Enrique Silva, el único imputado que en su momento se entregó voluntariamente ante la fiscalía, podría recibir una dura pena.

Sucede que con la importante evidencia reunida, la causa está encuadrada en la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que tiene una expectativa de pena de entre 10 años y 8 meses y 33 años de prisión.

Todo listo para el juicio en Chubut

Ayer martes se realizó la audiencia de selección de los ciudadanos que actuarán como jurados en el proceso. Luego del sorteo del padrón electoral, se conformó la lista de 14 designados —12 titulares y 2 suplentes—, que fueron convocados por la Oficina Judicial para evaluar si están en condiciones de participar, verificando su aptitud e imparcialidad.

En esa instancia, la jueza Daniela Arcuri les explicó cuál será su función, cuáles son sus deberes y responsabilidades y qué consecuencias podría tener un eventual incumplimiento y las penalidades previstas para los delitos vinculados al desempeño de la función.

Acusado del crimen de Carita de Bebé El juicio por jurados contra Enrique Silva se realiza el 26 y 27 de febrero en Comodoro Rivadavia, Chubut.

En el juicio oral el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal general Verona Dagotto, la funcionaria de fiscalía Leila Ritta y la psicóloga Claudia Pis; mientras que en representación de Silva interviene la defensora pública Vanesa Vera.

Cómo fue el final de Carita de Bebé

De acuerdo a la teoría de la acusación, aquel 4 de agosto cerca de las 15.30, Silva se encontraba afuera de su casa de la calle Luis Pasteur al 2400, del barrio San Cayetano y en ese momento, llegó una persona no identificada en un Peugeot 206, que se estacionó frente al domicilio.

Siempre según la reconstrucción de la fiscalía, el imputado subió del lado del acompañante y luego de unos minutos descendió portando un arma de fuego. En ese momento, Figueroa y un acompañante caminaban por la zona, en dirección a una vivienda ubicada en la misma cuadra.

Silva —pudo acreditar Ritta— se posicionó frente a ellos y comenzó a disparar. Figueroa resultó herido en la zona abdominal y logró ponerse a resguardo en un inmueble. El agresor, en tanto, luego entró a su domicilio, tomó una campera y escapó del lugar.

Su víctima, gravemente herido, estuvo internado hasta el 6 de agosto de 2024, día en que falleció producto de una falla multiorgánica, a raíz de la herida que sufrió en el hecho.

Entre las primeras diligencias que surgieron en la investigación del crimen de Carita de Bebé, se emitió un pedido de captura del sospechoso, que fue rápidamente identificado ya que el presunto autor de los disparos mortales había sido "un muchacho conocido, con varias causas penales, muchas por delitos contra la propiedad", según lo definió en su momento un jefe policial local. Acaso sabiéndose acorralado, el acusado se entregó y quedó con prisión preventiva.

Un robo tras otro en la previa de su muerte

Cuando Figueroa entró al Hospital Regional herido de muerte, venía de cometer hacía apenas 10 días el que probablemente fue el último delito de un abultado prontuario, pese a su corta vida. De hecho, tenía un pedido de captura porque hacía solo 10 días había sido aprehendido por intentar meterse en una casa a robar, acompañado por un cómplice llamado Claudio y conocido como "Carita de Nada".

El intento de robo en la propiedad del barrio Stella Maris no fue un "escruche" a una casa vacía sino que sus habitantes se hallaban en el lugar.

"Estas dos lacras inmundas (por 'Carita de Bebé' y 'Carita de Nada') se atrevieron a meterse en mi casa estando yo adentro bañándome, mi marido en la habitación y mi hija en la suya", contó posteriormente la dueña de casa.

Los ladrones se llevaron el televisor y volvieron para seguir sustrayendo objetos de valor. "Pero no se imaginaron que los íbamos a agarrar", agregó la damnificada.

Carita Bebe, detenido en Comodoro Rivadavia La última detención de Emiliano "Carita de Bebé" Figueroa en Comodoro Rivadavia, diez días antes de su asesinato: intentó entrar a robar en una casa.

A partir de esa aprehensión, la Policía recuperó numerosos objetos, frutos de sus reiterados robos, que el famoso ladrón y su cómplice tenían acopiados en una vivienda que alquilaban.

Unos días más tarde de la intrusión del domicilio Figueroa volvió a caer, en esa ocasión durante el intento de robo de un automóvil. Ese era el estilo de vida y el ritmo de "trabajo" que llevaba.

Tras el hecho, en el que Figueroa habría roto el cristal trasero del auto para ingresar y tomar documentación, fue trasladado a la sede policial para su correspondiente procesamiento. Pero rápidamente recuperó la libertad, acaso sin imaginar que le costaría la vida.

Pocos días después entró al centro de salud público de Comodoro Rivadavia consciente y cuando los agentes lo interrogaron, fiel a los códigos del hampa, se negó a dar información sobre el autor de los disparos.

El único que les confió alguna información, mínima, fue un primo del ladrón herido, quien dijo que, cuando le dispararon, Figueroa había salido a hacer unas compras. Ni un dato más.

Pero las cámaras de vigilancia y algunos testimonios le permitieron a la policía cerrar el cerco sobre el presunto responsable, que tras varios allanamientos sin resultados, se entregó horas después de que su víctima murió, lo cual obviamente agravó su situación ante la ley, que ya lo buscaba.

Con la presentación espontánea del presunto autor del crimen, la investigación fue avanzando hasta llegar a la instancia del juicio oral, en el que —tal vez— se pueda avizorar cuál fue el motivo que condujo a la muerte a Carita de Bebé, algo que hasta el momento sigue siendo un misterio.