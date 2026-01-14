YPF inauguró la primera estación móvil de la Argentina

La iniciativa está pensada para clientes que buscan agilidad y una experiencia 100% tecnológica, operada y asistida en tiempo real.

YPF inauguró en la ciudad de Pinamar su primera estación móvil , un modelo innovador que se traslada según la demanda estacional, pensada para clientes que buscan agilidad y una experiencia 100% tecnológica, operada y asistida en tiempo real desde el RTIC de Comercialización.

La implementación de este nuevo formato se enmarca en la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía , que reglamenta el decreto 46, de enero del 2025 y establece un nuevo marco regulatorio para el abastecimiento de combustibles.

En este contexto, YPF avanza con el desarrollo de las estaciones de cercanía móviles , siendo la primera compañía en inaugurar una unidad bajo esta normativa.

Estacion Movil Pinamar YPF (4)

Ubicada en Av. Libertador, entre Selene y Poseidón, esta primera estación permite abastecer hasta dos vehículos en simultáneo y cuenta con un módulo FULL autónomo. Ofrece exclusivamente combustibles premium, con foco en brindar una experiencia ágil, tecnológica y diferencial para los usuarios.

La inauguración contó con la presencia del intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente Ejecutivo Midstream y Downstream, Mauricio Martín; y otras autoridades del municipio y de la compañía.

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, destacó Marín.

Estacion Movil Pinamar YPF (2)

Con esta apertura, YPF suma infraestructura estratégica en la Costa Atlántica y continúa desarrollando soluciones innovadoras para acompañar a sus clientes en los principales destinos del país.

Beneficios de verano para socios ServiClub

Como parte de la temporada de verano 2026, YPF lanzó beneficios exclusivos para socios ServiClub en paradores turísticos de la Costa Atlántica y otros puntos del país como Villa Carlos Paz y Bariloche.

Los socios pueden canjear 500 puntos ServiClub y obtener $20.000 de descuento en gastronomía, servicios de playa, estacionamiento, actividades recreativas y más, en paradores seleccionados de Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda, Mar del Plata, Chapadmalal, Bariloche y Villa Carlos Paz.

Estacion Movil Pinamar YPF (1)

Además, habrá activaciones especiales durante la temporada, como el trailer con simuladores en puntos clave de la Costa, presencia de FULL en balnearios y el Teatro Tronador de Mar del Plata.

El detalle completo de paradores y condiciones se pueden consultar en APP YPF.

Estacion Movil Pinamar YPF (3)