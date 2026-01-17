Delincuentes tienen "de punto" a un edificio del barrio Cumelén y preocupan a vecinos

Los vecinos se están turnando para vigilar el edificio, con mucho temor y sin saber cómo protegerse de los delincuentes.

Los vecinos del barrio Cumelén se suman al reclamo de la inseguridad , y puntualmente los propietarios e inquilinos de un edificio aseguran que los delincuentes los tienen "de punto". Con tres robos e intentos de robo acreditados en menos de dos meses, ya nadie vive tranquilo en ese edificio. Las cámaras de seguridad del lugar han dejado registro de cada accionar.

En diálogo con LM Neuquén , vecinos de un edificio del barrio ubicado en calle Juan B. Justo al 1000 indicaron que han registrado tres distintos robos e intentos de robo en los últimos dos meses, aunque los delincuentes merodean todo el tiempo.

El primero de los robos ocurrió a finales de noviembre pasado, cuando dos delincuentes ingresaron al edificio, aparentemente provistos por una llave magnética que les habría facilitado una joven que limpiaba en uno de los departamentos, en complicidad con su accionar. De esa manera, ingresaron con total facilidad y, una vez dentro, forzaron las cerraduras de tres departamentos , de donde robaron numerosos elementos de valor.

Días atrás, el viernes 9 de enero, se volvió a registrar un hecho de inseguridad, cuando un grupo de jóvenes intentó forzar el portón que da acceso a la cochera del edificio. Lograron separarla lo suficiente como para escabullirse al interior y allí, intentaron robar una motocicleta. El robo se frustró porque esta estaba trabada, asi que finalmente observaron los demás vehículos en busca de algún botín interesante, pero se fueron con las manos vacías.

Inseguridad en barrio Cumelén

Finalmente, el viernes 16 a la 1 de la madrugada se registró un hecho similar al de la semana previa, protagonizado esta vez por tres sospechosos que parecen ser adolescentes. Estos de igual manera forzaron el portón, pero cuando se disponían a ingresar a la cochera, fueron sorprendidos por el arribo de un vecino del edificio, que quería meter su auto.

Para evitar cualquier inconveniente, los jóvenes al parecer simularon estar saliendo del edificio y se alejaron sin más. No obstante, el vecino que fue testigo de la situación sabía que no vivían allí y no dudó en llamar a la Policía.

Aunque los efectivos de la Comisaría Tercera buscaron por las inmediaciones, ya no pudieron dar con los sospechosos.

Temor y vigilancia

A estos hechos se le suman que los delincuentes están constantemente merodeando la zona y observando los movimientos de los vecinos, buscando el momento para atacar. Los vecinos aseguran que gracias a las cámaras pudieron corroborar esto y que incluso se había visto a los mismos jóvenes del último viernes pasar por allí horas antes del intento de ingreso. Aunque en principio no se podría aseverar que se trata de las mismas personas en cada uno de los hechos, los vecinos sospechan que al menos "son de la misma banda".

"Estamos muy expuestos", aseguraron e indicaron que incluso se vienen turnando para hacer una suerte de vigilancia desde el hall del edificio, para evitar nuevos hechos. También están debatiendo qué otras medidas de refuerzo de la seguridad del edificio se pueden implementar, aunque saben que "no se puede vivir así".

robos edificio cumelen

La sensación general es de temor y ya no logran bajar la guardia en sus propias viviendas, lo que lógicamente genera mucho malestar. De no ser por los recientes hechos de inseguridad, el barrio era "muy tranquilo".

También mencionaron que han habido robos en viviendas aledañas al edificio y pusieron como ejemplo el sufrido por el propietario de un dúplex de enfrente, a quien desvalijaron y hasta le robaron su auto en octubre de 2025.

Aunque destacaron que los efectivos de la Tercera siempre son rápidos en responder, señalaron que no se observan patrullajes en el barrio, ni siquiera a altas horas de la noche, lo que tampoco contribuye a la sensación de desprotección.